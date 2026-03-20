Xuất khẩu thịt bò Mỹ tháng 1/2026 giảm 10% do gián đoạn tại thị trường Trung Quốc Theo USMEF, lượng thịt bò Mỹ xuất khẩu đạt 92.558 tấn trong tháng 1/2026. Dù sụt giảm tổng khối lượng, kim ngạch vẫn đạt 780,1 triệu USD nhờ giá trị trung bình mỗi con bò tăng mạnh.

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Hoa Kỳ (USMEF) cho thấy, xuất khẩu thịt bò của quốc gia này trong tháng 1/2026 đạt 92.558 tấn, trị giá 780,1 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, con số này ghi nhận mức giảm 10% về khối lượng và 3% về kim ngạch.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do lệnh tạm ngừng nhập khẩu kéo dài từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm sáng của thị trường nằm ở giá xuất khẩu trung bình mỗi con bò đạt hơn 415 USD – mức cao nhất kể từ tháng 3/2025. Nếu loại trừ yếu tố Trung Quốc, xuất khẩu thịt bò Mỹ thực tế đã tăng 5% về khối lượng và 16% về giá trị trong tháng đầu năm.

Thị trường châu Á ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng

Bất chấp khó khăn tại Trung Quốc, các thị trường trọng điểm khác tại châu Á vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu về giá trị với 19.482 tấn, trị giá 192,6 triệu USD (tăng 6%). Đáng chú ý, đây là tháng đầu tiên thịt bò Hoa Kỳ hưởng mức thuế suất 0% theo Hiệp định Thương mại Tự do Hàn Quốc - Hoa Kỳ.

Tại Đài Loan, xuất khẩu thịt bò tăng vọt 79% về khối lượng (5.631 tấn) và 63% về giá trị (63 triệu USD) sau khi hai bên hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương nhằm dỡ bỏ các rào cản kỹ thuật. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản ghi nhận tổng lượng xuất khẩu thịt bò và nội tạng đạt 19.956 tấn, tăng 5%.

Kỷ lục mới từ mặt hàng nội tạng bò

Xuất khẩu nội tạng bò trở thành động lực tăng trưởng quan trọng khi xác lập kỷ lục trong tháng thứ hai liên tiếp. Cụ thể, khối lượng xuất khẩu đạt 27.511 tấn (tăng 6%), nhưng giá trị đạt mức cao kỷ lục 126 triệu USD, tăng mạnh 46% so với tháng 1/2025.

Sự bứt phá này chủ yếu nhờ nhu cầu tiêu thụ lưỡi và thịt mỡ tăng cao tại Nhật Bản. Xuất khẩu nội tạng sang quốc gia này đã tăng 88% về khối lượng (6.137 tấn) và 84% về giá trị (54,7 triệu USD). Các thị trường khác như Hàn Quốc, Đài Loan, Peru và Chile cũng ghi nhận xu hướng tích cực đối với nhóm mặt hàng này.

Diễn biến tại các khu vực khác

Thị trường Khối lượng/Giá trị Biến động (so với tháng 1/2025) ASEAN 2.303 tấn Tăng 24% khối lượng, 7% giá trị Vùng Caribe 2.962 tấn Tăng 7% khối lượng, 30% giá trị Khu vực Trung Hoa Kỳ 1.910 tấn Giảm 1% khối lượng, tăng 22% giá trị Trung Đông 4.488 tấn Giảm 12% khối lượng, tăng 1% giá trị

Tại khu vực ASEAN, Indonesia và Việt Nam là hai quốc gia thúc đẩy tăng trưởng chính. Đối với khu vực Trung Đông, dù khối lượng giảm nhẹ do ảnh hưởng của xung đột quân sự tác động đến vận chuyển, triển vọng dài hạn vẫn khả quan khi Ả Rập Xê Út dự kiến hủy bỏ các quy định hạn chế nhập khẩu kéo dài hơn một thập kỷ.

Phân tích kỹ thuật và dự báo

Giá bò giết mổ xuất khẩu trung bình đạt 415,15 USD/con, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng xuất khẩu chiếm 12,8% tổng sản lượng thịt bò của Mỹ trong tháng 1/2026, tăng nhẹ so với mức của năm 2025.

Nhìn chung, các nhà bán lẻ quốc tế, đặc biệt tại Hàn Quốc, đang có xu hướng tăng cường dự trữ thịt bò Mỹ để giảm thiểu tác động từ các biện pháp bảo hộ có thể được kích hoạt đối với thịt bò Australia vào giữa năm. Tuy nhiên, các chính sách bảo hộ mới của Trung Quốc có thể gây áp lực lên thị trường toàn cầu, đẩy nguồn cung từ Brazil và Australia dồn về các thị trường khác, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt hơn trong những tháng tới.