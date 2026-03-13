Xuất khẩu thịt gà Brazil đạt kỷ lục 493.200 tấn trong tháng 2/2026, kim ngạch tăng 8,6% Kim ngạch xuất khẩu thịt gà của Brazil tháng 2/2026 đạt 945,4 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Đây là mức cao kỷ lục nhờ sức mua lớn từ Nhật Bản và EU.

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Thịt Brazil (ABPA), xuất khẩu thịt gà của quốc gia này (bao gồm tất cả các sản phẩm tươi và chế biến) trong tháng 2/2026 đã đạt mức cao kỷ lục với tổng khối lượng 493.200 tấn, tương đương kim ngạch 945,4 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, khối lượng xuất khẩu tăng 5,3% trong khi giá trị kim ngạch ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 8,6%.

Kết quả kinh doanh kỷ lục trong 2 tháng đầu năm 2026

Tính chung hai tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng xuất khẩu thịt gà của Brazil đạt 952.300 tấn, thu về 1,819 tỷ USD. Kết quả này đánh dấu mức tăng trưởng 4,5% về khối lượng và 7,2% về doanh thu so với giai đoạn tương ứng của năm 2025. Đây là thành tích tốt nhất từng được ghi nhận trong lịch sử ngành chăn nuôi Brazil xét trên cả hai phương diện khối lượng và doanh thu trong hai tháng đầu năm.

Cơ cấu thị trường và biến động tại các đối tác lớn

Trong tháng 2/2026, Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị trí là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Brazil với 49.400 tấn, dù ghi nhận mức giảm nhẹ 0,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, các thị trường Nhật Bản và Liên minh Châu Âu (EU) ghi nhận mức tăng trưởng đột phá, lần lượt đạt 38% và 46,3%.

Thị trường Khối lượng (Tấn) Biến động (%) Trung Quốc 49.400 -0,4% Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 44.000 +13,4% Nhật Bản 38.200 +38,0% Ả Rập Xê Út 33.800 +7,3% Nam Phi 31.300 +27,6% Liên minh Châu Âu (EU) 30.100 +46,3% Philippines 30.000 +29,2% Hàn Quốc 18.500 +2,4% Mexico 15.800 -24,3% Singapore 15.400 +20,1%

Xét theo các bang sản xuất, Paraná tiếp tục dẫn đầu cả nước với 211.000 tấn xuất khẩu trong tháng 2, tăng 13,3%. Tiếp theo là bang Santa Catarina với 104.600 tấn (giảm 1,9%) và Rio Grande do Sul với 61.100 tấn (giảm 12,47%).

Chiến lược mở rộng thị trường sang Quần đảo Solomon

Bên cạnh các thị trường truyền thống, Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Brazil vừa thông báo quốc gia này đã đạt được quyền tiếp cận thị trường Quần đảo Solomon. Với dân số khoảng 830.000 người và năng lực sản xuất gà trong nước còn hạn chế (khoảng 4.000 tấn), quốc gia này phụ thuộc lớn vào nguồn thực phẩm nhập khẩu.

Năm 2024, kim ngạch nhập khẩu thịt gà của Quần đảo Solomon đạt khoảng 10,8 triệu USD, chủ yếu từ Australia và Hoa Kỳ. Việc mở cửa thị trường này được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của Brazil như một đối tác chiến lược trong việc hỗ trợ an ninh lương thực khu vực, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh quốc tế.