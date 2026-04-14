Xuất khẩu thịt lợn Brazil quý I/2026 tăng 16,5%: Philippines và Nhật Bản tăng nhập khẩu kỷ lục Ngành thịt lợn Brazil đạt kim ngạch 916 triệu USD trong 3 tháng đầu năm 2026 nhờ nhu cầu từ châu Á tăng mạnh, đặc biệt là thị trường Philippines và Nhật Bản.

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Thịt Brazil (ABPA), hoạt động xuất khẩu thịt lợn của quốc gia này đã đạt những cột mốc quan trọng trong giai đoạn đầu năm 2026. Tổng khối lượng xuất khẩu (bao gồm sản phẩm tươi và chế biến) trong 3 tháng đầu năm đạt 392.200 tấn, mang về doanh thu 916 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, khối lượng hàng hóa xuất đi tăng 16,5% và kim ngạch tăng trưởng 16,1%.

Hoạt động xuất khẩu thịt lợn của Brazil ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong quý I/2026.

Tháng 3 thiết lập kỷ lục xuất khẩu mới

Tính riêng trong tháng 3/2026, xuất khẩu thịt lợn của Brazil đã chạm mức kỷ lục 153.800 tấn, tương đương 361,6 triệu USD. So với cùng kỳ tháng 3/2025, khối lượng xuất khẩu đã tăng mạnh 32,2%, trong khi kim ngạch cũng ghi nhận mức tăng 30,1%.

Biến động tại các thị trường trọng điểm

Nhu cầu toàn cầu đối với thịt lợn Brazil vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt là tại khu vực châu Á và Nam Mỹ. Tuy nhiên, thị trường có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm đối tác:

Philippines: Trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất trong tháng 3/2026 với 48.900 tấn, tăng đột biến 80,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhật Bản: Ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 85,8%, đạt sản lượng 18.200 tấn.

Chile: Xuất khẩu sang thị trường này đạt 10.600 tấn, tăng 26,1%.

Ngược lại, một số thị trường truyền thống ghi nhận sự sụt giảm. Cụ thể, lượng hàng sang Trung Quốc đạt 12.700 tấn (giảm 9,5%) và Hồng Kông đạt 8.800 tấn (giảm 29,4%).

Năng lực sản xuất từ các bang dẫn đầu

Santa Catarina tiếp tục giữ vững vị thế là bang xuất khẩu thịt lợn lớn nhất của Brazil. Trong tháng 3/2026, bang này đã xuất khẩu 71.000 tấn, tăng 21,5% so với tháng 3/2025.

Đáng chú ý, bang Rio Grande do Sul ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ 71,4% với sản lượng 43.300 tấn. Các khu vực sản xuất khác như Paraná (21.400 tấn), Minas Gerais (4.800 tấn) và Mato Grosso (4.200 tấn) cũng đóng góp tích cực vào tổng kim ngạch chung với mức tăng trưởng khả quan từ 10,5% đến 69%.

Dựa trên diễn biến hiện tại, các chuyên gia ngành thịt dự báo đà tăng trưởng xuất khẩu sẽ tiếp tục được duy trì trong những tháng tới nhờ nhu cầu ổn định từ các quốc gia châu Á và các đối tác tại Nam Mỹ.