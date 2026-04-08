Xuất khẩu thịt lợn của Đức sang thị trường ngoài EU tăng vọt 60% trong tháng 01/2026 Tổng khối lượng xuất khẩu thịt lợn của Đức đạt 187.000 tấn nhờ gỡ bỏ các hạn chế thương mại. Thị trường ngoài EU tăng trưởng mạnh mẽ trong khi nội khối vẫn giữ vai trò chủ chốt.

Trong tháng 01/2026, ngành xuất khẩu thịt lợn của Đức ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực sau giai đoạn khó khăn. Tổng khối lượng xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm liên quan đạt khoảng 187.000 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc các thị trường quốc tế dỡ bỏ dần các hạn chế thương mại, cho phép hàng hóa từ Đức được nhập khẩu trở lại.

Sự bùng nổ tại các thị trường ngoài khối EU

Đáng chú ý nhất là phân khúc xuất khẩu sang các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU). Khối lượng hàng hóa sang khu vực này đạt mức cao 32.000 tấn, ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 60% so với tháng 01/2025. Sự bứt phá này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng sau khi các hoạt động giao thương bị đình trệ do ảnh hưởng từ đợt dịch lở mồm long móng bùng phát tại miền Đông nước Đức vào đầu năm ngoái.

Thị trường EU duy trì vị thế chủ đạo

Mặc dù ghi nhận sự tăng trưởng mạnh tại các thị trường xa, nhưng Liên minh châu Âu vẫn là đối tác tiêu thụ quan trọng nhất của Đức. Thịt lợn xuất khẩu sang các quốc gia thành viên EU hiện chiếm ưu thế tuyệt đối với tỷ trọng khoảng 83%, tương đương 155.000 tấn (giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái). Diễn biến này cho thấy dù tốc độ tăng trưởng nội khối có dấu hiệu chậm lại, đây vẫn là thị trường xương sống của ngành chăn nuôi Đức.

Các quốc gia nhập khẩu hàng đầu trong khối EU

Trong cấu trúc thị trường nội khối, Italia và Hà Lan hiện là hai quốc gia dẫn đầu về nhu cầu nhập khẩu thịt lợn từ Đức. Cụ thể:

Quốc gia Sản lượng (Tấn) Xu hướng Italia 32.000 Tăng Hà Lan 28.000 Tăng Ba Lan 14.000 Ổn định Áo 10.000 Ổn định Bỉ 10.000 Ổn định

Theo giới phân tích thị trường, việc duy trì sự hiện diện tại các thị trường truyền thống như Italia và Hà Lan, kết hợp với việc khai thác hiệu quả các thị trường mới ngoài EU, sẽ giúp ngành thực phẩm Đức củng cố vị thế trên bản đồ thương mại nông sản toàn cầu trong năm 2026.