Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ tháng 1/2026 tăng trưởng mạnh, đạt 692,1 triệu USD Lượng thịt lợn xuất khẩu của Mỹ đạt 250.861 tấn trong tháng 1/2026, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu lớn từ Mexico và các thị trường châu Á.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ (USMEF), xuất khẩu thịt lợn của quốc gia này trong tháng 1/2026 đã ghi nhận mức tăng trưởng khả quan về cả khối lượng lẫn kim ngạch. Cụ thể, tổng lượng xuất khẩu đạt 250.861 tấn, tăng 3% so với tháng 1/2025. Giá trị xuất khẩu theo đó cũng tăng 4%, chạm mốc 692,1 triệu USD.

Mexico tiếp tục là thị trường dẫn đầu

Mexico duy trì vị thế là thị trường tiêu thụ thịt lợn Mỹ lớn nhất thế giới với năm thứ năm liên tiếp ghi nhận các cột mốc kỷ lục. Trong tháng 1/2026, lượng hàng xuất sang khu vực này đạt 107.902 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu tăng mạnh 8%, đạt 238,7 triệu USD.

Tuy nhiên, USMEF lưu ý về những thách thức tiềm ẩn tại đây do các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp nhắm vào sản phẩm thịt đùi và thịt vai lợn từ Mỹ. Phía ngành công nghiệp Mỹ đã phối hợp với các bên liên quan để cung cấp thông tin chi tiết cho Chính phủ Mexico, khẳng định sự tăng trưởng hoàn toàn dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường, thay vì các yếu tố trợ cấp.

Sự bứt phá tại khu vực châu Á và Tây bán cầu

Thị trường Nhật Bản ghi nhận sự phục hồi ấn tượng với 27.910 tấn thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ, tăng 22% so với tháng 1/2025. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, mang về giá trị 103,8 triệu USD. Đà tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Nhật Bản tiếp tục duy trì các thỏa thuận thương mại song phương và dự kiến có các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới.

Tại các khu vực khác, diễn biến thị trường được ghi nhận như sau:

Hàn Quốc: Lượng xuất khẩu tăng tháng thứ 7 liên tiếp, đạt 16.691 tấn (+3%), trị giá 57,5 triệu USD.

Đài Loan: Ghi nhận mức tăng đột biến 181% về khối lượng (1.346 tấn) và 205% về giá trị sau khi công bố các thỏa thuận giảm thuế quan.

Colombia: Đảo ngược đà giảm cuối năm 2025 với mức tăng 16% về khối lượng, đạt 9.853 tấn.

Cộng hòa Dominica: Bất chấp sự thâm nhập của thịt lợn Brazil, xuất khẩu của Mỹ vẫn tăng 25%, đạt 8.108 tấn.

Số liệu chi tiết theo thị trường chủ chốt

Thị trường Khối lượng (tấn) Thay đổi so với 2025 (%) Giá trị (triệu USD) Mexico 107.902 +3% 238,7 Nhật Bản 27.910 +22% 103,8 Trung Quốc 24.139 +3% 52,0 Hàn Quốc 16.691 +3% 57,5 Canada 16.243 +6% 63,1

Đối với thị trường Trung Quốc, mặc dù phải đối mặt với thuế trả đũa và nguồn cung nội địa dồi dào, đây vẫn là điểm đến lớn nhất cho các sản phẩm thịt lợn (bao gồm phụ phẩm) của Mỹ với 24.139 tấn. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu sang quốc gia này đã giảm 11%, xuống còn 52 triệu USD.

Hiệu quả kinh tế trên đơn vị sản phẩm

Tính trung bình, giá xuất khẩu thịt lợn trong tháng 1/2026 đạt 62,07 USD/con, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng xuất khẩu hiện chiếm 28,5% tổng sản lượng thịt lợn của Mỹ trong tháng, tăng so với mức 27,1% của tháng 1/2025. Nếu chỉ tính riêng phần thịt nạc, tỷ lệ này đạt 24,9%.

Nhìn chung, dù đối mặt với một số rào cản thương mại và sự cạnh tranh từ các đối thủ như Tây Ban Nha hay Brazil tại một số khu vực, ngành thịt lợn Mỹ vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhờ đa dạng hóa sản phẩm và tận dụng tốt các hiệp định thương mại song phương.