Xuất khẩu thịt lợn Mỹ đạt 1,37 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2026, thịt bò sụt giảm Trong 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thịt lợn Mỹ tăng 2% đạt 1,37 tỷ USD, trong khi thịt bò giảm 12% về khối lượng chủ yếu do khó khăn tại thị trường Trung Quốc.

Trong hai tháng đầu năm 2026, ngành xuất khẩu thịt của Mỹ ghi nhận những diễn biến trái chiều. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ (USMEF), trong khi thịt lợn và thịt cừu duy trì đà tăng trưởng ổn định, phân khúc thịt bò lại đối mặt với áp lực sụt giảm đáng kể do các rào cản thương mại tại thị trường châu Á.

Thị trường thịt lợn: Mexico và Nhật Bản dẫn dắt tăng trưởng

Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 493.372 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng giá trị xuất khẩu cũng ghi nhận mức tăng 2%, đạt 1,37 tỷ USD, vượt nhẹ mức kỷ lục từng được thiết lập vào năm 2024.

Riêng trong tháng 2/2026, khối lượng xuất khẩu đạt 242.511 tấn (tăng 1%) với giá trị 678,8 triệu USD. Mexico tiếp tục khẳng định vị thế là thị trường hàng đầu với mức tăng trưởng 4,5% trong tháng 2, đạt 97.357 tấn. Đáng chú ý, thị trường Nhật Bản đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi tăng 20% về khối lượng, đạt 28.138 tấn, bất chấp bối cảnh kinh tế khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt.

Sản phẩm thịt lợn Mỹ đang mở rộng sự hiện diện tại các thị trường Tây bán cầu và châu Á trong đầu năm 2026.

Thị trường thịt bò: Áp lực từ Trung Quốc và điểm sáng nội tạng

Trái ngược với thịt lợn, xuất khẩu thịt bò của Mỹ trong tháng 2/2026 đã giảm 13% về khối lượng xuống còn 85.066 tấn, kéo theo giá trị giảm 10% xuống 722,7 triệu USD. Nguyên nhân chính được xác định là do lệnh cấm nhập khẩu từ phía Trung Quốc. Nếu loại trừ thị trường này, xuất khẩu thịt bò Mỹ thực tế tăng 4% về giá trị.

Chỉ số (2 tháng đầu năm 2026) Thịt lợn Thịt bò & Nội tạng Thịt cừu Khối lượng (tấn) 493.372 177.624 564 Biến động khối lượng +2% -12% +20% Giá trị (tỷ USD) 1,37 1,50 0,0029 Biến động giá trị +2% -6% +13%

Điểm sáng hiếm hoi của ngành bò là phân khúc nội tạng. Trong 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nội tạng bò tăng 9% về khối lượng nhưng giá trị tăng vọt 43%, đạt 232 triệu USD. Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn là những khách hàng tiêu thụ lưỡi và thịt ba chỉ bò lớn nhất, trong khi Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng nhập khẩu nội tạng bò từ Mỹ.

Triển vọng thị trường và các thỏa thuận thương mại mới

Mỹ đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc dỡ bỏ rào cản kỹ thuật tại Ả Rập Xê Út, kỳ vọng mang về hơn 100 triệu USD mỗi năm. Tại Đài Loan, thỏa thuận thương mại mới hứa hẹn sẽ giảm thuế và các rào cản phi thuế quan đối với thịt lợn, dù việc thực thi vẫn đang được chờ xử lý.

Về giá trị kinh tế trên mỗi đầu con, trong tháng 2/2026, xuất khẩu mang lại trung bình 67,28 USD trên mỗi con lợn giết mổ (tăng 2%) và 422,87 USD trên mỗi con bò nuôi vỗ béo (giảm 2%). Xuất khẩu thịt cừu cắt miếng cũng đạt đỉnh 9 tháng trong tháng 2 với 326 tấn, chủ yếu nhờ nhu cầu tăng mạnh từ khu vực vùng Caribe và Trung Mỹ.