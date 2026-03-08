Xuất khẩu thức ăn gia súc 10 tháng năm 2025 vượt 1,15 tỷ USD, tăng 35,5% Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc tăng trưởng mạnh 35,5% trong 10 tháng đầu năm 2025. Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thị trường với tỷ trọng 45% tổng giá trị.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, hoạt động xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc của Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn 10 tháng đầu năm 2025. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đã chính thức vượt mốc 1,15 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng trong tháng 10/2025, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 148,2 triệu USD, tăng 9,5% so với tháng 9/2025. So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị xuất khẩu trong tháng 10 đã tăng mạnh tới 52,7%.

Trung Quốc dẫn đầu thị trường tiêu thụ

Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là thị trường nhập khẩu thức ăn gia súc lớn nhất của Việt Nam. Trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch sang thị trường này đạt trên 518,92 triệu USD, chiếm 45% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tính riêng tháng 10/2025, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt gần 74,82 triệu USD. Con số này tăng 20,6% so với tháng trước và ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 102,7% so với tháng 10/2024.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 10 tháng năm 2025 tăng 35,5%

Diễn biến tại các thị trường trọng điểm khác

Xếp thứ hai về kim ngạch là thị trường Campuchia với tỷ trọng 12,6%. Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu sang quốc gia này đạt gần 145,65 triệu USD, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong tháng 10/2025, giá trị xuất khẩu đạt 16,92 triệu USD, tăng 22,2% so với tháng 9.

Tại khu vực Đông Nam Á, thị trường Malaysia cũng ghi nhận mức tăng trưởng 12% trong 10 tháng, đạt 94,57 triệu USD, chiếm 8,2% tổng kim ngạch cả nước. Ngược lại, thị trường Mỹ cho thấy xu hướng sụt giảm khi kim ngạch 10 tháng chỉ đạt 94,88 triệu USD, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảng thống kê xuất khẩu thức ăn gia súc 10 tháng năm 2025

Thị trường Kim ngạch 10 tháng (USD) Tỷ trọng (%) So với cùng kỳ 2024 (%) Tổng cộng > 1.150.000.000 100% +35,5% Trung Quốc 518.920.000 45,0% +54,4% Campuchia 145.650.000 12,6% +35,7% Mỹ 94.880.000 8,2% -14,8% Malaysia 94.570.000 8,2% +12,0%

Nhìn chung, xuất khẩu thức ăn gia súc trong 10 tháng đầu năm 2025 duy trì đà tăng trưởng tích cực tại hầu hết các thị trường chủ lực, góp phần quan trọng vào tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước.