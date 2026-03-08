Xuất khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2025 đạt gần 1,29 tỷ USD, tăng 36,5% Trong 11 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu ghi nhận mức tăng trưởng 36,5% so với cùng kỳ, với Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chủ lực.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 đạt gần 1,29 tỷ USD, tăng trưởng 36,5% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kết quả ấn tượng phản ánh sức cầu phục hồi từ các thị trường quốc tế trọng điểm.

Diễn biến xuất khẩu trong tháng 11/2025

Riêng trong tháng 11/2025, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 133,46 triệu USD. Mặc dù con số này giảm 9,9% so với tháng 10/2025, nhưng nếu so sánh với cùng kỳ tháng 11/2024, mức tăng trưởng đạt tới 44,2%.

Trung Quốc duy trì vị thế thị trường lớn nhất

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu thức ăn gia súc lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu sang quốc gia này đạt gần 582,53 triệu USD, tăng 54,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tới 45,3% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Trong tháng 11/2025, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 63,61 triệu USD. Dù giảm 15% so với tháng 10/2025, thị trường này vẫn ghi nhận mức tăng đột phá 59,2% so với tháng 11/2024.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 11 tháng năm 2025

Các thị trường tiềm năng khác: Campuchia, Malaysia và Mỹ

Đứng thứ hai về kim ngạch là thị trường Campuchia, chiếm tỷ trọng 13% tổng kim ngạch. Trong 11 tháng năm 2025, xuất khẩu sang Campuchia đạt trên 167,18 triệu USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, riêng tháng 11/2025, xuất khẩu sang nước này tăng 27,3% so với tháng 10 và tăng mạnh 92,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường Malaysia xếp vị trí thứ ba với kim ngạch 11 tháng đạt 104,37 triệu USD, tăng 12,7% và chiếm 8,1% thị phần. Ngược lại, xuất khẩu sang Mỹ trong 11 tháng năm 2025 ghi nhận mức giảm 13,5% so với cùng kỳ, đạt 103,81 triệu USD.

Bảng thống kê các thị trường xuất khẩu chủ lực 11 tháng năm 2025

Thị trường Kim ngạch (triệu USD) Tỷ trọng (%) So với cùng kỳ (%) Trung Quốc 582,53 45,3 +54,7 Campuchia 167,18 13,0 +43,2 Malaysia 104,37 8,1 +12,7 Mỹ 103,81 8,1 -13,5

Nhìn chung, trong 11 tháng năm 2025, xuất khẩu thức ăn gia súc của Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng tích cực tại đa số các thị trường. Sự ổn định từ các đối tác lớn như Trung Quốc và Campuchia đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy kim ngạch chung của toàn ngành.