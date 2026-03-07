Xuất khẩu thức ăn gia súc năm 2025 đạt 1,44 tỷ USD, tăng 38,5% Kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc cả nước trong năm 2025 đạt gần 1,44 tỷ USD, tăng 38,5% so với năm 2024, với Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của Việt Nam trong năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt gần 1,44 tỷ USD. Con số này tương ứng với mức tăng 38,5% so với năm 2024.

Tính riêng trong tháng 12/2025, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 149,42 triệu USD, tăng 12% so với tháng 11/2025 và bứt phá 55% so với cùng kỳ năm 2024. Sự tăng trưởng ổn định trong các tháng cuối năm đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả ngành nông nghiệp.

Xuất khẩu thức ăn gia súc năm 2025 tăng 38,5%

Trung Quốc duy trì vị thế thị trường tiêu thụ số 1

Thị trường Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở nhóm hàng này. Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 670,18 triệu USD, tăng mạnh 58,4% so với năm 2024. Hiện tại, thị trường này chiếm tỷ trọng chi phối với 46,6% tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước.

Đáng chú ý, diễn biến trong tháng 12/2025 tại thị trường Trung Quốc cho thấy sức mua tăng cao khi đạt trên 85,98 triệu USD, tăng 35,2% so với tháng 11/2025 và tăng tới 84,5% so với tháng 12/2024.

Biến động tại các thị trường khu vực Đông Nam Á

Campuchia giữ vững vị trí thị trường xuất khẩu lớn thứ hai với kim ngạch năm 2025 đạt 183,55 triệu USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ và chiếm 12,8% thị phần. Tuy nhiên, trong tháng 12/2025, xuất khẩu sang thị trường này giảm 24% so với tháng trước đó, đạt 16,37 triệu USD, dù vẫn tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường Malaysia xếp vị trí thứ ba về kim ngạch với 113,57 triệu USD trong năm 2025, tăng trưởng 12,3% so với năm 2024. Trong tháng 12/2025, kim ngạch xuất khẩu sang quốc gia này đạt 9,12 triệu USD, giảm 7% so với tháng 11/2025 nhưng vẫn giữ được đà tăng 7,1% so với tháng 12/2024.

Nhìn chung, bức tranh xuất khẩu thức ăn gia súc năm 2025 cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc về giá trị và sự tập trung mạnh mẽ vào các thị trường truyền thống tại khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và các nước láng giềng Đông Nam Á.