Xuất khẩu thức ăn gia súc quý I/2026 đạt gần 420 triệu USD, tăng 57% Kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 57,16%, đạt gần 419,69 triệu USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, hoạt động xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý I/2026. Tính chung 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 419,69 triệu USD, tăng 57,16% so với cùng kỳ năm 2025.

Sức bật mạnh mẽ trong tháng 3/2026

Riêng trong tháng 3/2026, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 165,83 triệu USD. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng 66,79% so với tháng 2/2026 và tăng 50,7% so với cùng kỳ tháng 3/2025. Sự bứt phá này đóng góp đáng kể vào tổng giá trị xuất khẩu của toàn ngành nông nghiệp trong những tháng đầu năm.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ số 1

Thị trường Trung Quốc giữ vai trò chủ chốt khi chiếm tới 49,17% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt trên 206,26 triệu USD, tăng mạnh 76,78% so với quý I/2025.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng tháng 3/2026, kim ngạch sang thị trường này đạt trên 86,99 triệu USD, tăng vọt 106,44% so với tháng trước đó. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu và thức ăn gia súc tại thị trường lân cận đang ở mức rất cao.

Diễn biến tại các thị trường trọng điểm khác

Bên cạnh Trung Quốc, Campuchia duy trì vị trí thị trường xuất khẩu lớn thứ hai với tỷ trọng 13,17%. Kim ngạch sang thị trường này đạt trên 55,28 triệu USD trong 3 tháng đầu năm, tăng 63,17% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường Kim ngạch quý I/2026 (Triệu USD) Tỷ trọng (%) Tăng trưởng (%) Trung Quốc 206,26 49,17 76,78 Campuchia 55,28 13,17 63,17 Malaysia 28,63 6,80 16,39 Hoa Kỳ 26,79 6,38 26,54

Thị trường Malaysia và Hoa Kỳ cũng ghi nhận các mức tăng trưởng ổn định. Xuất khẩu sang Malaysia đạt 28,63 triệu USD, chiếm 6,8% tổng kim ngạch. Trong khi đó, thị trường Hoa Kỳ đạt 26,79 triệu USD, tăng 26,54% so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 3 tháng đầu năm 2026

Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thức ăn gia súc sang đa số các thị trường đều ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực về kim ngạch so với năm trước. Đây là tín hiệu khả quan cho các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam trong việc mở rộng thị phần quốc tế.