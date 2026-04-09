Xuất khẩu thủy sản Na Uy quý I/2026 đạt 43,8 tỷ NOK, bứt phá tại Trung Quốc Dù tổng kim ngạch quý I giảm nhẹ 1%, xuất khẩu thủy sản Na Uy trong tháng 3/2026 vẫn tăng 3% nhờ giá cá hồi và nhu cầu từ châu Á bù đắp cho sự sụt giảm tại thị trường Mỹ.

Kết thúc quý I/2026, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Na Uy đạt 43,8 tỷ NOK, giảm 1% (tương đương 449 triệu NOK) so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, diễn biến thị trường trong tháng 3/2026 cho thấy những tín hiệu tích cực khi đạt trị giá 15,5 tỷ NOK, tăng 3% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sản lượng và giá cá hồi tăng, cùng với nhu cầu bùng nổ từ thị trường Trung Quốc, bất chấp những thách thức từ xung đột địa chính trị và biến động tỷ giá.

Hoạt động chế biến thủy sản xuất khẩu của Na Uy ghi nhận sự thích nghi cao với biến động thị trường.

Sự dịch chuyển dòng chảy thương mại: Trung Quốc bứt phá, Mỹ suy giảm

Tháng 3/2026 ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong cơ cấu thị trường xuất khẩu. Trung Quốc trở thành điểm sáng lớn nhất với mức tăng trưởng 68%, đạt giá trị 1,4 tỷ NOK. Ngược lại, xuất khẩu sang Mỹ sụt giảm tháng thứ ba liên tiếp với mức giảm hơn 500 triệu NOK. Nguyên nhân chính do đồng USD suy yếu so với đồng krone Na Uy và các rào cản thuế quan gia tăng.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản Na Uy trong tháng 3/2026:

Châu Âu: Chiếm 63% thị phần (ổn định).

Châu Á: Chiếm 23% thị phần (tăng 5 điểm phần trăm).

Mỹ: Chiếm 9% thị phần (giảm 4 điểm phần trăm).

Phân tích biến động theo từng nhóm ngành hàng

Thị trường chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm mặt hàng chủ lực do yếu tố hạn ngạch và chi phí vận hành.

Mặt hàng (Tháng 3/2026) Khối lượng Giá trị (NOK) Biến động giá trị Cá hồi 106.000 tấn 10,5 tỷ +6% Cá trích 27.600 tấn 459 triệu +20% Cá tuyết tươi 4.000 tấn 404 triệu -11% Cá thu 7.200 tấn 370 triệu -14%

Cá hồi và cá trích dẫn dắt tăng trưởng

Ngành cá hồi chứng kiến sự khởi sắc với khối lượng xuất khẩu tăng 4% và giá trị tăng 6%. Mặc dù xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn logistics sang Ả Rập Xê Út và Israel trong đầu tháng, nhưng các đơn hàng sang các thị trường châu Á khác như Thái Lan (+37%), Hàn Quốc (+24%) và Đài Loan (+53%) đã bù đắp đáng kể.

Đáng chú ý, cá trích đã lập kỷ lục kim ngạch mới trong tháng 3 với 459 triệu NOK, vượt qua kỷ lục cũ năm 2024. Ai Cập, Maroc và Nigeria hiện là những thị trường tiêu thụ cá trích đông lạnh lớn nhất của Na Uy.

Áp lực nguồn cung đối với cá tuyết và cá thu

Hạn ngạch khai thác cá tuyết tiếp tục duy trì ở mức thấp kỷ lục kể từ đầu thiên niên kỷ, khiến sản lượng quý I/2026 giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2022. Giá cá tuyết hoang dã tươi đã đẩy lên mức cao kỷ lục 105 NOK/kg (+31%), gây khó khăn cho các đơn vị chế biến cá muối và cá khô do chi phí nguyên liệu đầu vào quá cao.

Đối với cá thu, nguồn cung thắt chặt là nguyên nhân chính khiến kim ngạch giảm. Tại thị trường Nhật Bản, lần đầu tiên ghi nhận hiện tượng lượng cá trích nhập khẩu trực tiếp từ Na Uy vượt qua cá thu do người tiêu dùng tìm kiếm lựa chọn thay thế có giá cả hợp lý hơn.

Yếu tố tỷ giá và địa chính trị tác động đến biên lợi nhuận

Trong tháng 3/2026, đồng krone Na Uy (NOK) đã tăng giá mạnh gần 10% so với USD và 3% so với EUR. Việc nội tệ mạnh lên đã trực tiếp kéo giảm giá trị xuất khẩu khi quy đổi ra NOK, dù giá bán thực tế của nhiều loại thủy sản vẫn ở mức cao.

Bên cạnh đó, xung đột tại Trung Đông làm tăng chi phí nhiên liệu và thay đổi các tuyến vận chuyển hàng không, gây áp lực lớn lên các nhà xuất khẩu phi lê cá hồi tươi sang khu vực này. Tuy nhiên, khả năng thích ứng linh hoạt và nhu cầu tiêu thụ ổn định tại châu Á vẫn là động lực giúp ngành thủy sản Na Uy duy trì vị thế trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.