Xuất khẩu thủy sản Na Uy tháng 2/2026 đạt 13,8 tỷ NOK, giảm tháng thứ hai liên tiếp Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Na Uy giảm 2% do đồng krone mạnh và thị trường Mỹ sụt giảm 36%, bất chấp sự tăng trưởng đột phá 126% của mặt hàng cá hồi tại Trung Quốc.

Theo số liệu từ Hiệp hội Thủy sản Na Uy (NSC), kim ngạch xuất khẩu thủy sản của quốc gia này trong tháng 2/2026 đạt 13,8 tỷ NOK (tương đương 1,43 tỷ USD), giảm 262 triệu NOK (khoảng 2% ) so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận sự sụt giảm trong năm 2026, đưa tổng giá trị xuất khẩu hai tháng đầu năm xuống mức 28,5 tỷ NOK.

Áp lực từ hạn ngạch và biến động tỷ giá

Ông Christian Chramer, Giám đốc điều hành NSC, cho biết tình hình khó khăn hiện tại xuất phát từ việc cắt giảm hạn ngạch đối với các loài cá đánh bắt tự nhiên như cá tuyết và cá thu. Bên cạnh đó, sự mạnh lên của đồng krone Na Uy và các rào cản thương mại quốc tế đang tạo ra những thách thức lớn về giá cả và sản lượng.

Ngành thủy sản Na Uy đang đối mặt với thách thức do hạn ngạch đánh bắt giảm.

Cụ thể, khối lượng cá tuyết tươi đánh bắt tự nhiên trong tháng 2/2026 đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009. Đối với cá thu, khối lượng xuất khẩu thậm chí giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng khan hiếm nguồn cung đã đẩy giá sản phẩm tăng cao, nhưng mức tăng này không đủ để bù đắp sự sụt giảm về sản lượng tổng thể.

Sự dịch chuyển từ thị trường Mỹ sang Trung Quốc

Thị trường Mỹ ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng khi giá trị xuất khẩu chỉ đạt 1 tỷ NOK, giảm 36% so với tháng 2/2025. Sự sụt giảm này tập trung chủ yếu ở phân khúc cá hồi phi lê tươi, cua hoàng đế và cua tuyết. Ngược lại, Trung Quốc đang vươn lên trở thành điểm sáng với mức tăng trưởng 54% về giá trị, đạt tỷ trọng 8,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của Na Uy.

Mặt hàng Khối lượng (tấn) Giá trị (tỷ NOK) Biến động khối lượng Cá hồi (Salmon) 97.463 9,4 +10% Cá trích (Herring) 44.475 0,703 +67% Cá thu (Mackerel) 8.311 0,423 -56% Cá tuyết tươi (Cod) 4.006 0,392 -15%

Đáng chú ý, nhờ nhu cầu từ dịp Tết Nguyên đán, xuất khẩu cá hồi sang Trung Quốc đã tăng vọt 126%, đạt 11.512 tấn. Hiện tại, Ba Lan, Trung Quốc và Pháp là ba thị trường tiêu thụ cá hồi lớn nhất của Na Uy.

Dự báo khó khăn cho ngành chế biến

Sự sụt giảm nguồn cung nguyên liệu thô đang gây áp lực lên ngành công nghiệp chế biến nội địa. Khi hạn ngạch giảm, các nhà máy chế biến trên đất liền tại Na Uy buộc phải cạnh tranh khốc liệt để có đủ nguyên liệu duy trì hoạt động. Đối với cá tuyết đông lạnh, xuất khẩu sang Trung Quốc cũng giảm mạnh do thuế quan và biến động thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, dẫn đến xu hướng dịch chuyển năng lực chế biến sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, cá trích là loài duy nhất ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong nhóm đánh bắt tự nhiên với sản lượng đạt 170.000 tấn trong hai tháng đầu năm, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung, triển vọng của ngành thủy sản Na Uy trong năm 2026 sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng tối ưu hóa nguồn nguyên liệu hạn chế và sự ổn định của các thị trường trọng điểm.