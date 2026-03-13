Xuất khẩu tôm Ấn Độ dự kiến vượt mốc 500 tỷ Rupee vào năm 2026 Ngành tôm Ấn Độ dự báo tăng trưởng doanh thu 13-15% trong năm 2026 nhờ chiến lược đa dạng hóa thị trường và lợi thế tỷ giá, bất chấp áp lực thuế quan từ Mỹ.

Kim ngạch xuất khẩu tôm của Ấn Độ được dự báo sẽ vượt mốc 500 tỷ Rupee trong năm 2026, đánh dấu mức tăng trưởng từ 13-15% so với năm 2025. Sau ba năm ghi nhận tình trạng trì trệ, ngành thủy sản nước này đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ nhờ các chiến lược tiếp cận thị trường linh hoạt và tận dụng sự mất giá của đồng nội tệ.

Động lực tăng trưởng từ tỷ giá và đa dạng hóa thị trường

Theo phân tích từ các chuyên gia kinh tế, doanh thu ngành tôm tăng trưởng chủ yếu nhờ giá bán cao hơn, xuất phát từ việc đồng Rupee mất giá mạnh so với đồng USD và Euro. Bên cạnh đó, tổng khối lượng xuất khẩu dự kiến sẽ tăng khoảng 6-7% trong năm 2026, bất chấp việc quốc gia này đang mất dần thị phần tại Mỹ do các biện pháp áp thuế quan tăng cao.

Trong giai đoạn tiếp theo, khối lượng xuất khẩu được dự báo duy trì đà tăng từ 3-5% nhờ nguồn cung cải thiện. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đang được đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ toàn cầu, đặc biệt là kỳ vọng vào việc Mỹ có thể giảm mức thuế xuống còn 15%, tạo thế cân bằng cạnh tranh với các quốc gia xuất khẩu khác.

Sự chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu

Dữ liệu từ 63 nhà xuất khẩu hàng đầu, chiếm khoảng 55% doanh thu toàn ngành, cho thấy kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ — thị trường lớn nhất của tôm Ấn Độ — đã giảm khoảng 15% do thuế quan. Dự kiến thị phần tại Mỹ sẽ thu hẹp xuống còn 32-33% trong năm tài chính này, so với mức 40% của năm trước.

Để bù đắp sự sụt giảm này, Ấn Độ đã đẩy mạnh sang các khu vực khác với kết quả khả quan trong 9 tháng đầu năm 2025:

Việt Nam: Khối lượng xuất khẩu tăng mạnh 62%.

Khối lượng xuất khẩu tăng mạnh 62%. Liên minh châu Âu (EU): Tăng trưởng 43%.

Tăng trưởng 43%. Trung Quốc: Ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số.

Ông Rahul Guha, Giám đốc cấp cao của Crisil Ratings, nhận định rằng sự mất giá của đồng Rupee và năng lực chế biến vượt trội đã giúp tôm Ấn Độ có giá bán tốt hơn tại các thị trường mới như Nga và EU.

Hồ sơ tín dụng và sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Mặc dù có những biến động về thuế quan, hồ sơ tín dụng của các doanh nghiệp chế biến tôm Ấn Độ được đánh giá là tiếp tục ổn định nhờ mức nợ dài hạn thấp. Lợi nhuận ngành dự kiến duy trì ở mức 7-7,5% trong năm 2026 và 2027.

Bảng chỉ số tài chính dự báo ngành tôm Ấn Độ

Chỉ số tài chính Năm tài chính trước Dự báo năm 2026 - 2027 Tỷ lệ khả năng trả lãi 4,8 lần 5,0 - 5,5 lần Đòn bẩy tài chính 0,7 lần ~0,7 lần Biên lợi nhuận Ổn định 7,0 - 7,5%

Ông Himank Sharma, Giám đốc Crisil Ratings, cho biết nhu cầu từ thị trường Mỹ dự kiến sẽ hồi phục từ tháng 4/2026 khi thuế quan được hạ thấp. Với khả năng tạo dòng tiền dồi dào và kế hoạch mở rộng công suất có kiểm soát, áp lực vay nợ của các nhà chế biến sẽ ở mức thấp, đảm bảo sự lành mạnh cho cấu trúc tài chính toàn ngành trong trung hạn.