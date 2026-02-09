Xuất nhập khẩu tháng 1/2026 đạt 88,2 tỷ USD, hướng tới mục tiêu 1.000 tỷ USD Việt Nam ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 88,2 tỷ USD trong tháng 1/2026, tăng mạnh so với cùng kỳ. Cán cân thương mại thâm hụt 1,8 tỷ USD do nhu cầu chuẩn bị Tết.

Theo số liệu từ Cục Hải quan công bố ngày 5/2/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong tháng 1/2026 đã chạm mốc 88,2 tỷ USD. Đây là dấu hiệu khởi đầu đầy tích cực cho thấy quy mô ngoại thương của Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ và không ngừng mở rộng.

Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng gần 30%

Trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 43,2 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, có 9 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, khẳng định sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Dẫn đầu danh sách là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 9,6 tỷ USD. Theo sau là các nhóm hàng chủ lực:

Điện thoại các loại và linh kiện: 5,7 tỷ USD

5,7 tỷ USD Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: 5,4 tỷ USD

5,4 tỷ USD Dệt may: 3,2 tỷ USD

3,2 tỷ USD Giày dép: 2 tỷ USD

2 tỷ USD Phương tiện vận tải và phụ tùng: 1,6 tỷ USD

1,6 tỷ USD Gỗ và sản phẩm gỗ: 1,6 tỷ USD

1,6 tỷ USD Cà phê và thủy sản: Cùng đạt mốc 1 tỷ USD

Hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động ngay từ những tháng đầu năm 2026.

Nhập khẩu tăng mạnh phục vụ nhu cầu sản xuất và Tết

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 45 tỷ USD, tăng mạnh 49,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm tỷ trọng lớn nhất với 16,6 tỷ USD. Ngoài ra, có 6 nhóm hàng khác đạt trên 1 tỷ USD gồm: máy móc thiết bị (5,9 tỷ USD), vải (1,3 tỷ USD), kim loại thường (1,2 tỷ USD), chất dẻo nguyên liệu (1,1 tỷ USD), sản phẩm từ chất dẻo (1 tỷ USD) và sắt thép (1 tỷ USD).

Việc nhập khẩu tăng cao khiến cán cân thương mại tháng 1/2026 thâm hụt 1,8 tỷ USD. Đây được đánh giá là diễn biến bình thường khi doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu hàng hóa chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ và tích trữ nguyên vật liệu để chủ động phục vụ sản xuất sau kỳ nghỉ lễ.

Triển vọng bứt phá trong năm 2026

Nguyên nhân khiến kim ngạch tháng 1/2026 tăng vọt so với cùng kỳ năm 2025 một phần do yếu tố lịch trình, khi tháng 1/2025 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Tuy nhiên, quy mô ngoại thương ngày càng lớn mạnh vẫn là động lực chính.

Sau khi thiết lập "kỷ lục kép" 800 tỷ USD và 900 tỷ USD trong năm 2025, kết quả khả quan của tháng đầu năm là tiền đề vững chắc để kỳ vọng hoạt động ngoại thương Việt Nam sẽ lần đầu tiên cán mốc 1.000 tỷ USD trong năm 2026.