Ý Nhi nhắn gửi xúc động tới Bảo Ngọc trước đại đấu trường Miss World lần thứ 73 Tham dự lễ tiễn Bảo Ngọc chuẩn bị chinh chiến tại Miss World lần thứ 73, Hoa hậu Ý Nhi gửi gắm thông điệp ngắn gọn nhưng đầy tình cảm cùng sự tin tưởng lớn dành cho người chị em thân thiết.

Hoa hậu Ý Nhi cùng nhiều người đẹp đã xuất hiện tại lễ xuất quân (send-off) của Bảo Ngọc. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng khi Bảo Ngọc chính thức đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss World lần thứ 73. Là người từng có kinh nghiệm trải nghiệm đấu trường nhan sắc này ở mùa giải thứ 72, Ý Nhi không khỏi xúc động khi chứng kiến người bạn thân thiết bước vào hành trình mới.

Ý Nhi cười tươi rói khi đến dự sự kiện quan trọng của Bảo Ngọc.

Thông điệp ngắn gọn và lời nhắn nhủ đầy kỳ vọng

Sau khi chương trình kết thúc, Ý Nhi đã đăng tải bức ảnh chụp chung cùng Bảo Ngọc lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái vỏn vẹn nhưng đong đầy tình cảm: "Yêu cổ". Bên cạnh sự ủng hộ về mặt tinh thần, đại diện Việt Nam tại Miss World 72 còn chủ động chia sẻ những kinh nghiệm thực tế quý báu mà bản thân tích lũy được từ cuộc thi trước đó.

Trực tiếp gửi lời động viên tới người đại diện tiếp theo của nhan sắc Việt, Ý Nhi bộc bạch: "Chị Bảo Ngọc ơi, hãy tỏa sáng và hãy cứ là bản thân chị thôi. Em tin chắc là em có thể đặt một sự kỳ vọng rất lớn vào chị". Lời chia sẻ chân thành của nàng hậu nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu nhan sắc.

Ý Nhi và Bảo Ngọc sở hữu mối quan hệ khá thân thiết.

Tinh thần đồng hành của các đại diện nhan sắc Việt

Bên dưới các hình ảnh và bài đăng của Ý Nhi, đông đảo người hâm mộ đã để lại những lời chúc tốt đẹp dành cho Bảo Ngọc, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn gắn bó giữa hai người đẹp. Sự ủng hộ này tiếp thêm động lực lớn cho Bảo Ngọc khi cuộc thi Miss World lần thứ 73 chuẩn bị lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam vào tháng 8 tới.

Bảo Ngọc đang tích cực chuẩn bị cho hành trình tham gia cuộc thi Miss World lần thứ 73 diễn ra lần đầu tại Việt Nam.

Có thể thấy, không chỉ dừng lại ở sự cạnh tranh trên sân khấu, nhiều hoa hậu Việt Nam hiện nay luôn giữ mối quan hệ khăng khít và đồng hành cùng nhau trong các cột mốc quan trọng. Việc các đại diện đi trước có mặt tại lễ tiễn, truyền đạt kinh nghiệm và gửi lời chúc chân thành đã trở thành nét đẹp văn hóa quen thuộc, giúp các đại diện Việt Nam thêm vững tin trước khi bước ra đấu trường quốc tế.