Yadea Ova: Xe máy điện phong cách cổ điển giá 18 triệu đồng không cần bằng lái Yadea Ova gây ấn tượng mạnh ở phân khúc phổ thông nhờ thiết kế thanh lịch, khả năng di chuyển 80 km mỗi lần sạc cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ vận hành an toàn.

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt ở phân khúc dưới 20 triệu đồng. Trong đó, Yadea Ova nổi lên như một lựa chọn sáng giá với mức giá niêm yết 18,19 triệu đồng (đã bao gồm VAT, pin và bộ sạc). Mẫu xe này được thiết kế nhằm tối ưu hóa nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị với sự kết hợp giữa thẩm mỹ và tính thực dụng.

Thiết kế công thái học và ngôn ngữ cổ điển

Khác với nhiều dòng xe điện hướng tới sự phá cách, Yadea Ova chọn ngôn ngữ thiết kế tối giản với những đường nét bo cong mềm mại, gợi liên tưởng đến dòng xe Vespa cổ điển. Xe sở hữu kích thước tổng thể 1.600 x 670 x 1.070 mm, chiều cao yên ở mức 740 mm và trọng lượng chỉ 88 kg. Thông số này giúp xe đặc biệt phù hợp với thể trạng của người Việt, nhất là phái đẹp hoặc những người có chiều cao khiêm tốn.

Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn pha LED được chế tác theo kỹ nghệ cắt kim cương, cho cường độ sáng lên tới 21.000 cd, đảm bảo an toàn khi di chuyển ban đêm. Bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị sắc nét các thông số vận hành, hỗ trợ người lái kiểm soát xe dễ dàng.

Khả năng vận hành linh hoạt không cần bằng lái

Yadea Ova được trang bị động cơ điện một chiều không chổi than với công suất tối đa 1.450 W. Xe cung cấp 3 chế độ lái gồm TTFAR, Sport và Lady, cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh theo điều kiện giao thông. Tốc độ tối đa giới hạn ở mức 44 km/h, giúp đối tượng khách hàng từ 16 tuổi trở lên (như học sinh cấp 3, sinh viên) có thể sử dụng hợp pháp mà không cần bằng lái xe.

Dù là dòng xe giá rẻ, nhà sản xuất vẫn tích hợp các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như: hệ thống hỗ trợ dắt xe HDC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC và kiểm soát lực kéo TCS. Xe có tải trọng lên đến 130 kg, vẫn đảm bảo sự ổn định khi chở thêm người hoặc hàng hóa.

Công nghệ pin Graphene TTFAR và quãng đường di chuyển

Mẫu xe này sử dụng nền tảng pin 60V22Ah dựa trên công nghệ Graphene TTFAR độc quyền của Yadea. Công nghệ này không chỉ tăng cường độ bền chu kỳ sạc mà còn duy trì dòng xả ổn định. Theo dữ liệu từ nhà sản xuất, Yadea Ova có thể di chuyển quãng đường lên tới 80 km sau mỗi lần sạc đầy.

Với nhu cầu di chuyển trung bình từ 20 đến 40 km mỗi ngày, người dùng chỉ cần sạc pin khoảng 2-3 ngày một lần. So với các dòng pin Lithium, công nghệ ắc quy Graphene mang lại độ an toàn cao hơn và chi phí thay thế dễ tiếp cận hơn khi hết vòng đời sử dụng.

Tiện ích và an toàn trong đô thị

Yadea Ova tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua hệ thống kết nối Bluetooth, cho phép mở khóa và khởi động xe không cần chìa vật lý. Không gian chứa đồ cũng là một điểm cộng lớn với cốp xe 17 lít dưới yên, hốc chứa đồ phía trước và móc treo tiện lợi. Sàn để chân phẳng, rộng rãi tạo tư thế ngồi thoải mái và tôn dáng.

Về an toàn, xe sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, kết hợp cùng hệ thống giảm xóc ống lồng (trước) và lò xo (sau). Bộ mâm đúc đi kèm lốp không săm giúp tăng cường độ bám đường và sự ổn định khi vượt qua các địa hình đô thị phức tạp.

Nhìn chung, với mức giá dưới 20 triệu đồng, Yadea Ova là giải pháp di chuyển thực dụng, cân bằng tốt giữa thiết kế thời trang và các tính năng an toàn hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của học sinh, sinh viên và người đi làm trong đô thị.