Yadea Velax H Plus: Xe máy điện thể thao sở hữu phạm vi hoạt động 163 km Với công suất tối đa 3.050 W và pin LFP bền bỉ, Yadea Velax H Plus định hình là mẫu xe máy điện phong cách thể thao, đáp ứng nhu cầu di chuyển dài ngày trong đô thị.

Yadea Velax H Plus là mẫu xe máy điện thuộc phân khúc thể thao hiện đại, được thiết kế tối ưu cho người dùng đô thị Việt Nam. Xe gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành mạnh mẽ, công nghệ pin an toàn và hệ thống tính năng thông minh vượt trội trong tầm giá.

Thiết kế khí động học và cấu trúc khung thép cường độ cao

Velax H Plus sở hữu ngoại hình góc cạnh với kích thước tổng thể đạt 1.950 x 704 x 1.090 mm. Chiều cao yên ở mức 760 mm kết hợp với yên dài 712 mm giúp xe phù hợp với vóc dáng đa dạng của người dùng, đồng thời đảm bảo sự thoải mái khi chở thêm người hoặc hành lý với tải trọng tối đa 150 kg.

Đáng chú ý, khung xe được chế tạo từ thép carbon Q235 cường độ cao, đã trải qua hơn 1 triệu lần thử nghiệm rung mô phỏng va chạm thực tế để đảm bảo độ bền. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ Full LED cao cấp, cung cấp tầm nhìn xa tới 62 m với cường độ sáng 25.560 cd, giúp vận hành an toàn trong điều kiện thiếu sáng.

Hiệu suất động cơ TTFAR và công nghệ an toàn

Xe trang bị động cơ độc quyền YADEA TTFAR với công suất tối đa lên tới 3.050 W, cho phép đạt tốc độ tối đa 68 km/h. Người lái có thể linh hoạt thay đổi giữa hai chế độ lái TTFAR (tối ưu điện năng) và SPORT (tối ưu tốc độ) thông qua nút bấm trên tay lái. Khả năng leo dốc 15° giúp xe dễ dàng vượt qua các cầu vượt hoặc dốc hầm gửi xe tại Việt Nam.

Thông số Chi tiết Công suất tối đa 3.050 W Tốc độ tối đa 68 km/h Loại pin LFP 72V 45Ah Quãng đường tối đa 163 km/lần sạc Hệ thống phanh Phanh đĩa trước/sau, hỗ trợ CBS Kích thước mâm 14 inch

Về mặt an toàn, Yadea Velax H Plus sử dụng phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, tích hợp công nghệ phanh kết hợp CBS. Hệ thống mâm đúc 14 inch đi kèm lốp không săm kích thước 90/90-14 (trước) và 100/90-14 (sau) giúp xe bám đường tốt hơn. Giảm xóc ống lồng phía trước và lò xo đôi phía sau đảm bảo sự êm ái trên nhiều loại địa hình.

Công nghệ pin LFP và hệ sinh thái thông minh

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất là viên pin LFP dung lượng 72V 45Ah. Đây là dòng pin có độ bền cao, chống cháy nổ và phù hợp với khí hậu nắng nóng. Theo công bố, xe có thể di chuyển quãng đường gần 163 km sau mỗi lần sạc đầy (mất khoảng 6-8 giờ). Hệ thống quản lý pin BMS thông minh giúp bảo vệ pin khỏi tình trạng phồng, nứt hoặc quá nhiệt.

Yadea cũng tích hợp hệ thống chìa khóa thông minh cho phép mở khóa qua ứng dụng điện thoại, Bluetooth hoặc Remote. Tính năng chống trộm được tăng cường với định vị GPS, cảnh báo chuyển động và hàng rào điện tử. Thông qua YADEA App, người dùng có thể kiểm tra trạng thái pin, lộ trình và nâng cấp phần mềm OTA từ xa.

Tại thị trường Việt Nam, Yadea Velax H Plus được niêm yết với mức giá 38,99 triệu đồng. Đây được xem là lựa chọn kinh tế cho những người dùng đang tìm kiếm một mẫu xe máy điện có thiết kế thể thao, vận hành bền bỉ và nhiều tiện ích công nghệ hiện đại trong năm 2026.