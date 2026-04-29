Yadea Voltguard U80: Xe máy điện đi được 280 km, giá bán 38,99 triệu đồng Yadea Voltguard U80 gây ấn tượng mạnh với quãng đường di chuyển tối đa 280 km nhờ tùy chọn pin kép. Mẫu xe sở hữu động cơ 2.800W, thiết kế thể thao cùng khả năng chống nước đạt chuẩn IP67.

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam vừa đón nhận thêm sự góp mặt của Yadea Voltguard U80, mẫu xe hướng tới nhu cầu di chuyển cường độ cao trong đô thị. Với sự kết hợp giữa hiệu năng vận hành mạnh mẽ, công nghệ pin lithium dung lượng lớn và hệ thống tính năng thông minh, Voltguard U80 được kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen sử dụng xe điện của người dùng Việt.

Hiệu năng vận hành mạnh mẽ từ động cơ độc quyền

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Yadea Voltguard U80 là khối động cơ hub motor độc quyền YADEA TTFAR. Động cơ này có công suất danh định 1.500W và có thể đạt công suất tối đa lên tới 2.800W. Nhờ cấu trúc cuộn dây mật độ cao và thiết kế tối ưu khe hở từ trường, hiệu suất động cơ đạt mức hơn 90%.

Về khả năng tăng tốc, xe chỉ mất 4,31 giây để đạt vận tốc từ 0–30 km/h, cho phép di chuyển linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc. Tốc độ tối đa ghi nhận ở mức 64 km/h, đi kèm mô-men xoắn 25 Nm. Thông số này đảm bảo xe vận hành ổn định khi chở hai người hoặc leo dốc có độ nghiêng lên đến 13 độ, vượt xa độ dốc trung bình của các cầu vượt đô thị hiện nay.

Sở hữu sức mạnh ấn tượng cùng với pin khủng (Ảnh: Yadea).

Giải pháp pin lithium và quãng đường di chuyển vượt trội

Yadea Voltguard U80 được trang bị hệ thống pin lithium dung lượng lớn với khả năng tùy biến linh hoạt. Ở cấu hình tiêu chuẩn, xe sử dụng một viên pin 72V50Ah cho quãng đường di chuyển khoảng 201 km/lần sạc. Đặc biệt, nhà sản xuất đã thiết kế sẵn khay pin phụ, cho phép nâng cấp thêm viên pin lithium 72V30Ah.

Khi lắp đủ hai viên pin, tổng quãng đường di chuyển có thể lên tới 280 km/lần sạc trong điều kiện lý tưởng. Đây là con số ấn tượng nhất trong phân khúc xe điện phổ thông, giúp người dùng có nhu cầu đi lại khoảng 30 km mỗi ngày có thể sử dụng tới 10 ngày mới cần sạc lại. Hệ thống quản lý pin BMS thông minh giúp kiểm soát nhiệt độ, điện áp và dòng điện theo thời gian thực, đảm bảo an toàn tối đa.

Thiết kế thể thao và trang bị tiện nghi hiện đại

Về ngoại hình, Voltguard U80 mang phong cách thể thao với những đường nét mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo sự tinh tế. Kích thước tổng thể đạt 1.919 x 685 x 1.150 mm, chiều cao yên 770 mm và trọng lượng 120 kg, phù hợp với vóc dáng của đa số người dùng Việt Nam. Khoảng sáng gầm xe 140 mm giúp xe dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật như ổ gà hay lên xuống vỉa hè.

Xe máy điện Yadea Voltguard U80 có thiết kế thể thao trẻ trung (Ảnh: Yadea).

Xe được trang bị hệ thống đèn full LED với đèn pha có tầm chiếu xa tới 55 m. Màn hình tinh thể lỏng 8,4 inch hiển thị sắc nét các thông số vận hành. Về tính thực dụng, Voltguard U80 sở hữu sàn để chân phẳng rộng rãi, móc treo đồ và cổng sạc USB ở phía trước.

Hốc chứa đồ kèm cổng sạc USB đầu xe (Ảnh: Yadea).

Cốp chứa đồ dưới yên có dung tích 20 lít (khi chưa lắp pin phụ), đủ không gian cho các vật dụng cá nhân cần thiết. Khung xe được chế tạo từ thép cường độ cao carbon Q235, đảm bảo độ bền vững sau hơn 1 triệu lần thử nghiệm rung mô phỏng thực tế.

Cốp chứa đồ dưới yên (Ảnh: Yadea).

Công nghệ an toàn và khả năng chống nước chuẩn IP67

An toàn là ưu tiên hàng đầu trên Voltguard U80 với hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và sau. Xe sử dụng mâm đúc 14 inch kết hợp lốp không săm kích thước 90/90-14 phía trước và 100/90-14 phía sau. Đặc biệt, khả năng chống nước của xe rất ấn tượng: động cơ đạt chuẩn IP67, pin đạt IPX7, trong khi các bộ phận khác như màn hình và đèn đạt chuẩn IPX6, cho phép xe lội nước sâu 0,3 mét ổn định.

Hệ thống chống trộm thông minh 360° tích hợp GPS, hàng rào điện tử và cảnh báo chuyển động giúp người dùng quản lý xe dễ dàng qua ứng dụng YADEA APP. Xe hỗ trợ nhiều phương thức mở khóa như Bluetooth, remote và núm xoay tiện lợi. Với mức giá niêm yết 38,99 triệu đồng, Yadea Voltguard U80 là lựa chọn tối ưu cho những ai tìm kiếm một phương tiện di chuyển bền bỉ, tiết kiệm và giàu công nghệ.

Thông số kỹ thuật cơ bản Yadea Voltguard U80