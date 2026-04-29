Yadea Voltguard U80: Xe máy điện thông minh với tầm vận hành 280 km Yadea Voltguard U80 sở hữu khả năng di chuyển ấn tượng lên tới 280 km mỗi lần sạc nhờ hệ thống pin lithium kép. Mẫu xe kết hợp động cơ TTFAR mạnh mẽ 2800W cùng các tính năng an toàn và định vị GPS hiện đại.

Thị trường xe điện hai bánh tại Việt Nam vừa đón nhận thêm lựa chọn đáng chú ý từ thương hiệu Yadea với mẫu Voltguard U80. Đây là dòng xe máy điện được tối ưu cho môi trường đô thị, tập trung vào hiệu suất vận hành ổn định, khả năng di chuyển đường dài và tích hợp sâu các công nghệ quản lý thông minh.

Động cơ TTFAR độc quyền và hiệu suất vận hành

Điểm nhấn kỹ thuật trên Yadea Voltguard U80 nằm ở khối động cơ hub motor độc quyền YADEA TTFAR. Động cơ này có công suất danh định 1500W và có thể đạt công suất tối đa lên tới 2800W. Nhờ cấu trúc cuộn dây mật độ cao và thiết kế tối ưu khe hở từ trường, hiệu suất của động cơ được công bố đạt trên 90%.

Về khả năng tăng tốc, Voltguard U80 chỉ mất 4,31 giây để đạt vận tốc từ 0–30 km/h. Tốc độ tối đa của xe đạt 64 km/h, đi kèm mô-men xoắn 25 Nm, cho phép xe duy trì sự ổn định khi chở hai người hoặc leo dốc có độ nghiêng lên tới 13 độ. Khung xe được chế tạo từ thép carbon Q235 cường độ cao, đảm bảo độ bền vững sau các thử nghiệm rung mô phỏng điều kiện thực tế.

Sở hữu sức mạnh ấn tượng cùng với pin khủng (Ảnh: Yadea).

Hệ thống pin lithium và tầm hoạt động vượt trội

Yadea Voltguard U80 được trang bị sẵn một bộ pin lithium 72V50Ah, cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 201 km cho mỗi lần sạc. Đáng chú ý, xe thiết kế sẵn khay pin phụ để nâng cấp lên cấu hình hai pin (thêm pin lithium 72V30Ah). Khi sử dụng song song hai pin, tổng quãng đường di chuyển có thể lên tới 280 km trong điều kiện tiêu chuẩn.

Hệ thống quản lý pin BMS đóng vai trò kiểm soát nhiệt độ, điện áp và dòng điện theo thời gian thực, đảm bảo an toàn tối đa. Thời gian sạc đầy trung bình dao động từ 7–8 giờ. Ngoài ra, xe còn tích hợp chức năng thu hồi năng lượng khi giảm tốc, giúp tối ưu hóa hiệu suất tổng thể.

Hốc chứa đồ kèm cổng sạc USB đầu xe (Ảnh: Yadea).

Thiết kế thực dụng và tiện nghi đô thị

Mẫu xe sở hữu kích thước tổng thể 1.919 x 685 x 1.150 mm, chiều cao yên 770mm và trọng lượng 120kg, phù hợp với thể trạng của đa số người dùng Việt. Khoảng sáng gầm 140mm hỗ trợ xe di chuyển linh hoạt qua các khu vực vỉa hè hoặc đường xấu. Thiết kế sàn để chân phẳng không chỉ tạo sự thoải mái mà còn tăng không gian chở đồ tạm thời.

Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ full LED với đèn pha có tầm chiếu xa lên đến 55 m. Màn hình tinh thể lỏng kích thước 8,4 inch hiển thị sắc nét các thông số vận hành. Không gian chứa đồ dưới yên có dung tích 20 lít (khi chưa lắp pin phụ), đủ sức chứa các vật dụng cá nhân cần thiết.

Xe máy điện Yadea Voltguard U80 có thiết kế thể thao trẻ trung (Ảnh: Yadea).

Công nghệ an toàn và kết nối thông minh

Voltguard U80 được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau. Xe sử dụng mâm đúc 14 inch kết hợp lốp không săm kích thước 90/90-14 phía trước và 100/90-14 phía sau. Khả năng chống nước là điểm mạnh với động cơ đạt chuẩn IP67, pin đạt IPX7, cùng các bộ phận khác đạt IPX6, cho phép xe lội nước sâu 0,3 mét.

Về mặt an ninh, xe tích hợp hệ thống chống trộm 360 độ gồm định vị GPS, hàng rào điện tử và cảnh báo chuyển động. Người dùng có thể quản lý xe qua YADEA APP, thực hiện mở khóa bằng Bluetooth, ứng dụng, remote hoặc núm xoay. Hệ thống cũng cho phép chia sẻ quyền truy cập cho tối đa 5 thành viên trong gia đình.

Cốp chứa đồ dưới yên (Ảnh: Yadea).

Thông số kỹ thuật và giá bán

Tại thị trường Việt Nam, Yadea Voltguard U80 có mức giá niêm yết 38,99 triệu đồng, đã bao gồm một bộ pin, bộ sạc và thuế VAT. Đây được xem là mức giá cạnh tranh cho một mẫu xe máy điện sở hữu công nghệ pin lithium và hệ thống kết nối thông minh toàn diện.