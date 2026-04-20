Yahoo Chat bất ngờ tái xuất: Khi ký ức 8x và 9x được đánh thức bởi lập trình viên Việt Chỉ với hai tuần phát triển, một cựu sinh viên Bách Khoa đã tái hiện giao diện Yahoo Messenger huyền thoại ngay trên trình duyệt, tạo nên làn sóng hoài niệm mạnh mẽ.

Yahoo Chat Comeback là dự án mô phỏng giao diện Yahoo Messenger trên trình duyệt web, do lập trình viên Mai Anh Bảo xây dựng nhằm tái hiện không gian liên lạc đặc trưng của thế hệ 8x và 9x. Dù chỉ là một dự án cá nhân, ứng dụng này đã nhanh chóng gây sốt khi khơi lại những ký ức về thời kỳ sơ khai của Internet tại Việt Nam.

Hồi sinh huyền thoại Windows XP và Yahoo Messenger sau hai tuần

Mai Anh Bảo, lập trình viên sinh năm 1995 và là cựu sinh viên Đại học Bách Khoa, đã dành khoảng 14 ngày để hoàn thiện Yahoo Chat Comeback. Mục tiêu của anh không phải là xây dựng một nền tảng liên lạc mới để cạnh tranh với các ứng dụng hiện đại, mà là tạo ra một "cỗ máy thời gian" kỹ thuật số. Ứng dụng mô phỏng gần như trọn vẹn trải nghiệm sử dụng máy tính những năm 2000.

Hệ thống tái hiện chi tiết từ nền desktop màu xanh đặc trưng của Windows XP, thanh taskbar cho đến các cửa sổ kéo thả linh hoạt. Đáng chú ý, dự án tích hợp cả trình phát nhạc Winamp và âm thanh "buzz" rung màn hình – những yếu tố đã trở thành biểu tượng của Yahoo Messenger một thời. Toàn bộ các tính năng này được vận hành trực tiếp trên trình duyệt web mà không cần cài đặt phức tạp.

Cựu sinh viên Bách Khoa mang Yahoo Chat trở lại chỉ với 2 tuần (Nguồn: Internet)

Sức lan tỏa từ giá trị cộng đồng và cảm xúc

Ngay sau khi chia sẻ trên cộng đồng J2Team, dự án đã nhận được sự quan tâm rất lớn. Hàng trăm người dùng đã cùng nhau chia sẻ lại những tên tài khoản cũ, những kỷ niệm gắn liền với trò chơi Audition hay những lần gặp gỡ bạn bè qua đường truyền 56k. Theo thống kê, Yahoo 360 Plus từng đạt mốc 1,5 triệu người dùng đăng ký tại Việt Nam, minh chứng cho sức ảnh hưởng khổng lồ của nền tảng này vào thời hoàng kim.

Phản ứng của cộng đồng cho thấy giá trị thực sự của Yahoo Chat Comeback không nằm ở sự đột phá về mặt kỹ thuật hay tính năng chat. Thay vào đó, nó đóng vai trò là một không gian kết nối tâm hồn. Người dùng không tìm đến ứng dụng để tìm kiếm một công cụ giao tiếp hiệu quả hơn các nền tảng hiện đại, mà để tìm lại phiên bản của chính mình ở tuổi thanh xuân – thời điểm chưa có nhiều áp lực công việc.

Sự thật đằng sau những cơn sốt hoài niệm

Phân tích sâu hơn về tâm lý người dùng, có thể thấy Yahoo gắn liền với những cảm xúc đầu đời khi Internet còn là một điều kỳ diệu. Tiếng buzz lúc nửa đêm hay cảm giác hồi hộp khi thấy tài khoản người quen sáng đèn là những trải nghiệm khó có thể lặp lại trong kỷ nguyên mạng xã hội bùng nổ hiện nay.

Tác giả dự án, Mai Anh Bảo, cũng thừa nhận rằng việc hồi sinh Yahoo một cách thực thụ là điều không khả thi trong bối cảnh hiện tại. Yahoo Chat Comeback thành công vì nó đã hoàn thành sứ mệnh tạo ra một khoảnh khắc để mọi người cùng nhìn lại quá khứ. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi chóng mặt, dự án nhắc nhở rằng giá trị của một sản phẩm đôi khi nằm ở chính những con người và kỷ niệm mà nó đại diện thay vì các thông số kỹ thuật khô khan.