Yamaha NEO's triển khai đổi pin tại Việt Nam: Cuộc đua trạm sạc xe máy điện tăng nhiệt Yamaha chính thức cung cấp dịch vụ đổi pin cho mẫu NEO's tại TP.HCM, gia nhập phân khúc xe điện tiện lợi cùng các đối thủ VinFast, Honda và Yadea trong thời gian tới.

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình sạc truyền thống sang đổi pin linh hoạt. Yamaha Motor Việt Nam vừa chính thức bổ sung tính năng đổi pin cho mẫu xe NEO’s, mang lại lựa chọn mới cho người dùng đô thị bên cạnh các dòng xe của VinFast, Selex hay những cái tên sắp ra mắt như Honda CUV e:.

Yamaha NEO’s: Chiến lược đổi pin miễn phí tại TP.HCM

Ra mắt từ cuối năm 2022, Yamaha NEO’s hiện đã được tích hợp dịch vụ đổi pin tại hệ thống Yamaha Town. Trong giai đoạn đầu, chương trình được triển khai tại TP.HCM với nhiều ưu đãi cho khách hàng mua xe trước ngày 31/03/2027.

Người dùng có thể trực tiếp đến các đại lý để đổi pin đã sạc đầy hoặc mượn thêm pin dự phòng trong vòng 5 ngày mà không mất phí. Đặc biệt, Yamaha còn phối hợp với đơn vị thứ ba để cung cấp dịch vụ giao pin tận nơi miễn phí trong trường hợp xe hết năng lượng giữa đường. Chương trình miễn phí này dự kiến kéo dài 1 năm, tối đa đến ngày 31/03/2028.

Về vận hành, Yamaha NEO’s sử dụng động cơ YIPU thế hệ 2 với công suất định danh 2 kW, mô-men xoắn cực đại lên tới 138,3 Nm. Xe có tốc độ tối đa 48 km/h, không yêu cầu bằng lái, phù hợp với đối tượng học sinh và người đi làm trong phố. Với hai khối pin Lithium, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 144 km.

Sự trỗi dậy của các dòng xe máy điện đổi pin tại Việt Nam

Bên cạnh Yamaha, phân khúc xe máy điện đổi pin đang trở nên sôi động với sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn. Mỗi hãng xe đều tập trung vào những thế mạnh riêng từ công nghệ đến khả năng vận tải.

Honda CUV e: Đối thủ nặng ký sắp lộ diện

Honda Việt Nam dự kiến sẽ mở bán chính thức mẫu CUV e: từ tháng 5/2026. Đây là dòng xe máy điện cao cấp sử dụng hệ thống pin Mobile Power Pack e: do Honda tự phát triển.

Xe sở hữu thông số ấn tượng với động cơ 4,2 kW (công suất tối đa 6,0 kW), tốc độ tối đa 80 km/h và tích hợp màn hình TFT 7 inch có khả năng điều hướng bản đồ.

Hệ sinh thái đa dạng của VinFast

VinFast hiện đang duy trì vị thế dẫn đầu với danh mục sản phẩm đổi pin đa dạng, đáp ứng nhiều phong cách khác nhau từ thể thao đến cổ điển.

Viper: Phong cách thể thao, tốc độ tối đa 70 km/h, tầm hành trình 156 km khi dùng 2 pin.

Feliz II: Thiết kế unisex thời thượng, sử dụng cấu hình 2 pin LFP 1,5 kWh.

Evo (bản đổi pin): Kiểu dáng cổ điển, tầm vận hành tối đa đạt 165 km khi lắp đủ 2 pin.

Selex và Yadea: Giải pháp chuyên dụng và công nghệ

Trong khi Selex Camel tập trung vào phân khúc vận chuyển hàng hóa với khả năng lắp tối đa 3 pin (tầm xa 150 km), thì Yadea Osta (dự kiến ra mắt tháng 02/2026) lại nhấn mạnh vào công nghệ an toàn như kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Bảng so sánh thông số các mẫu xe điện đổi pin tiêu biểu

Mẫu xe Công suất tối đa Tốc độ tối đa Tầm vận hành (tối đa) Yamaha NEO's 2 kW (định danh) 48 km/h 144 km (2 pin) Honda CUV e: 6,0 kW 80 km/h 73 km VinFast Evo 1,5 kW (định danh) 70 km/h 165 km (2 pin) Selex Camel 2 2,0 kW (định danh) 80 km/h 150 km (3 pin) Yadea Osta P - 63 km/h 180 km

Hiện tại, giá bán của Yamaha NEO’s đang ở mức cạnh tranh khoảng 34 triệu đồng (đã gồm pin và sạc) sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi. Việc các hãng xe lớn như Yamaha và Honda cùng tham gia vào hạ tầng đổi pin hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán thời gian sạc, thúc đẩy người tiêu dùng chuyển đổi sang phương tiện xanh nhanh chóng hơn.