Yêu cầu thù lao 250.000 bảng mỗi tuần khiến Jadon Sancho dần hết cửa ở lại châu Âu Bất chấp phong độ ấn tượng cùng Aston Villa, đòi hỏi thu nhập quá cao đang đẩy Jadon Sancho rời xa môi trường đỉnh cao châu Âu để hướng tới Trung Đông.

Jadon Sancho chính thức trở thành cầu thủ tự do sau khi đáo hạn hợp đồng với Manchester United vào tháng trước. Dù duy trì phong độ ổn định dưới dạng cho mượn và góp công giúp Aston Villa vô địch Europa League ở mùa giải vừa qua, tiền đạo 26 tuổi vẫn gặp khó khăn lớn trong việc tìm kiếm bến đỗ mới tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Tương lai Sancho vẫn chưa rõ ràng sau mùa hè 2026. (Ảnh: Getty Images)

Rào cản từ mức lương khổng lồ

Nguyên nhân chính khiến hầu hết các đội bóng châu Âu phải rút lui khỏi quá trình đàm phán bắt nguồn từ đòi hỏi thu nhập quá cao của ngôi sao người Anh. Trước đó, Sancho từng nhận mức đãi ngộ lên tới 250.000 bảng mỗi tuần ngay khi cập bến sân Old Trafford. Vấn đề tài chính này cũng từng khiến thỏa thuận mua đứt giữa Manchester United và Chelsea sụp đổ vào phút chót ở kỳ chuyển nhượng năm ngoái, khi chân sút này kiên quyết không chấp nhận giảm lương để chuyển đến Stamford Bridge.

Chia sẻ trên Football Insider, Mick Brown - cựu trưởng bộ phận tuyển trạch của Manchester United - nhận định rằng các đội bóng tại khu vực Trung Đông hiện là những bến đỗ hiếm hoi có đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng yêu cầu của tiền đạo này.

Lựa chọn thu hẹp giữa Trung Đông và Borussia Dortmund

Ở thời điểm hiện tại, người đại diện của Sancho đang tích cực làm việc với nhiều CLB giàu có tại Saudi Arabia. Trước đó, câu lạc bộ Al Rayyan từ Qatar đã gửi một lời đề nghị sơ bộ, nhưng các cuộc thảo luận giữa hai bên đang có dấu hiệu đình trệ.

Song song với đó, Borussia Dortmund cũng đang theo dõi sát sao tình hình của người cũ. Tuy nhiên, đại diện Bundesliga chỉ sẵn sàng đưa Sancho trở lại nước Đức với điều kiện tiên quyết là cầu thủ này phải chấp nhận một đợt cắt giảm lương rất sâu.

Trong bối cảnh thị trường châu Âu ngày càng thắt chặt chi tiêu, các lựa chọn thi đấu đỉnh cao của Sancho đang thu hẹp dần. Nếu không chịu nhượng bộ trên bàn đàm phán, việc chuyển sang thi đấu tại các quốc gia vùng Vịnh sẽ là kịch bản khả thi nhất để tiền đạo 26 tuổi tiếp tục sự nghiệp.