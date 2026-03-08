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York 0-2 Crawley Town: Crawley Town giành chiến thắng

Văn Thể03/08/2026 20:37

York đối đầu Crawley Town tại EFL Cup vào 01h30 ngày 04/08/2026. Lịch sử gần đây nghiêng nhẹ về Crawley Town, nhưng thế cân bằng vẫn còn rộng.

York0 - 2Crawley TownKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    York tiếp đón Crawley Town.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: York 44% - 56% Crawley Town, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

  • 24'BÀN THẮNG! Crawley Town (0-1)

    Phút 24': G. Di Biase (Crawley Town) lập công (kiến tạo: K. Gordon). Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'Crawley Town ép sân

    Cầm bóng: York 41% - 59% Crawley Town, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': B. Brookes (York) nhận thẻ vàng.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: York 49% - 51% Crawley Town, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 1.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': J. Arthurs (Crawley Town) nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Thẻ vàng

    Phút 49': C. Barker (Crawley Town) nhận thẻ vàng.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: York 51% - 49% Crawley Town, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 53'Thay người

    Phút 53' (Crawley Town): J. Russell vào sân thay K. Gordon.

  • 53'Thay người

    Phút 53' (Crawley Town): O. Kamara vào sân thay M. Ebiowei.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Crawley Town): D. Orsi-Dadomo vào sân thay G. Di Biase.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (York): A. Newby vào sân thay B. Brookes.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: York 55% - 45% Crawley Town, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 3 - 2.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Crawley Town): J. Williams vào sân thay K. Krasniqi.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (York): J. Felix vào sân thay J. Hunt.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': J. Russell (Crawley Town) nhận thẻ vàng.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': Z. Medley (York) nhận thẻ vàng.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: York 56% - 44% Crawley Town, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 3 - 2.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': D. Akinyemi (York) nhận thẻ vàng.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (York): G. Olley vào sân thay D. Akinyemi.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Crawley Town): P. Arganese-McDermott vào sân thay P. Farquharson.

  • 85'York ép sân

    Cầm bóng: York 59% - 41% Crawley Town, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 3 - 2.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': A. McNally (York) nhận thẻ vàng.

  • 86'BÀN THẮNG! Crawley Town (0-2)

    Phút 86': D. Orsi-Dadomo (Crawley Town) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

  • KTKết thúc: York 0-2 Crawley Town

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:25 04/08/2026

Đội hình chính thức
York
Sơ đồ 3-4-1-2
Crawley Town
Sơ đồ 4-3-3
1
Alfie McNally
24
Morgan Williams
5
Zak Johnson
4
Zech Medley
32
Jack Hunt
8
Alex Hunt
28
Ollie Banks
14
Ben Brooks
10
Ollie Pearce
20
Afolabi Akinyemi
7
Joe Grey
1
Vito Mannone
2
Kellan Gordon
5
Charlie Barker
6
Priestley Farquharson
22
Ade Adeyemo
8
Louie Watson
20
Jude Arthurs
25
Klaudio Krasniqi
7
Malcolm Ebiowei
14
Gianmarco Di Biase
10
Stephen Duke-McKenna
Dự bị
York
31 George Sykes-Kenworthy33 Charlie McArthur23 Joe Felix2 Ryan Fallowfield19 Mark Shelton16 Arthur Read22 Greg Olley30 Alex Newby25 Ben Farrar
Crawley Town
31 Jackson Izquierdo4 Pele Arganese-McDermott24 Akin Odimayo16 Johnny Russell26 Jay Williams28 Nathan Tinsdale9 Danilo Orsi-Dadomo17 Osman Kamara11 Pemi Aderoju
Cập nhật đội hình lúc 01:14 04/08/2026
YorkThống kêCrawley Town
61%
Kiểm soát bóng
39%
11
Dứt điểm
8
2
Trúng đích
5
6
Phạt góc
3
10
Phạm lỗi
10
1
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Gianmarco Di Biase
Gianmarco Di Biase
Crawley Town
1 bàn
Danilo Orsi-Dadomo
Danilo Orsi-Dadomo
Crawley Town
1 bàn
Kellan Gordon
Kellan Gordon
Crawley Town
1 kiến tạo · điểm 7
Alfie McNally
Alfie McNally
York
Điểm 7.3
Priestley Farquharson
Priestley Farquharson
Crawley Town
Điểm 7.3
Alex Hunt
Alex Hunt
York
Điểm 7.2

Thông tin trận đấu

York sẽ đối đầu Crawley Town tại EFL Cup Carabao Cup trên sân York Community Stadium. Trận đấu diễn ra lúc 01h30 ngày 04/08/2026.

Đây là cuộc so tài mà tương quan trực tiếp gần đây đang nghiêng về Crawley Town, nhưng khoảng cách không lớn. Hai đội mới gặp nhau 2 lần gần nhất, trong đó York chưa giành chiến thắng, có 1 trận hòa và nhận 1 thất bại trước Crawley Town.

York cần tận dụng lợi thế sân nhà

York bước vào trận đấu với điểm tựa là sân York Community Stadium. Tuy nhiên, số liệu đối đầu gần đây cho thấy đội chủ nhà chưa tạo được ưu thế rõ ràng trước Crawley Town khi không thắng trong 2 lần chạm trán gần nhất.

Trong bối cảnh chưa có dữ liệu về phong độ gần đây, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt, chưa thể đánh giá chính xác khả năng triển khai bóng của York. Điều có thể xác định là đội chủ nhà cần cải thiện hiệu quả trong những thời điểm quyết định, đặc biệt sau khi đã không thể vượt qua Crawley Town ở cả hai lần đối đầu gần nhất.

Lợi thế sân nhà có thể giúp York nhập cuộc chủ động hơn. Dù vậy, sự chủ động chỉ mang lại giá trị nếu được chuyển hóa thành khả năng kiểm soát thế trận và hạn chế các khoảng trống dành cho đối thủ. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với cách York tổ chức trận đấu trước một đối thủ từng có kết quả tốt hơn trong lịch sử gần đây.

Crawley Town có cơ sở để tự tin

Crawley Town đang nắm lợi thế về kết quả đối đầu. Đội bóng này thắng 1 và hòa 1 trong 2 lần gặp York gần nhất, qua đó duy trì thành tích bất bại trước đối thủ ở giai đoạn được thống kê.

Thành tích đó có thể tạo thêm sự tự tin cho Crawley Town, nhất là trong một trận đấu mà đối thủ phải thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, kết quả trong quá khứ không thể thay thế cho màn trình diễn thực tế ở trận đấu sắp tới. Việc không có thông tin về phong độ hiện tại và nhân sự khiến mọi đánh giá về mức độ áp đảo của Crawley Town cần được giữ ở mức thận trọng.

Về cách tiếp cận, Crawley Town có thể hướng tới một thế trận thực dụng, dựa trên sự chắc chắn và khai thác những thời điểm York dâng cao. Dẫu vậy, đây chỉ là hướng phân tích từ tương quan đối đầu; dữ liệu được cung cấp chưa có sơ đồ chiến thuật hoặc thông tin đủ để khẳng định cách bố trí cụ thể của đội khách.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát các thời điểm chuyển trạng thái. York cần tránh để lợi thế sân nhà biến thành áp lực, trong khi Crawley Town phải chứng minh rằng ưu thế đối đầu có thể được duy trì trong một bối cảnh khác.

Bên cạnh đó, cuộc cạnh tranh ở khu vực giữa sân sẽ có ý nghĩa lớn. Đội kiểm soát được nhịp độ và hạn chế sai lầm khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công sẽ có cơ hội tạo ra thế trận thuận lợi hơn. Tuy nhiên, chưa có số liệu về khả năng kiểm soát bóng, số bàn thắng, bàn thua hay hiệu suất tấn công của hai đội, vì vậy không thể đưa ra kết luận cụ thể về bên nào sẽ chiếm ưu thế ở khu vực này.

Nhận định York vs Crawley Town

York có lợi thế sân nhà, còn Crawley Town sở hữu kết quả đối đầu tốt hơn trong 2 lần gặp nhau gần nhất. Sự cân bằng giữa hai yếu tố này khiến trận đấu khó được nhìn nhận theo một chiều.

Crawley Town có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin nhờ thành tích thắng 1, hòa 1 trước York. Ngược lại, York sẽ cần biến lợi thế tại York Community Stadium thành sức ép đủ lớn để phá vỡ xu hướng bất lợi trong những lần đối đầu gần đây.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Crawley Town nhỉnh hơn về dữ liệu đối đầu, nhưng York vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Không có đủ thông tin để khẳng định đội nào sẽ giành chiến thắng, vì vậy điểm đáng chờ đợi nhất nằm ở cách hai đội xử lý áp lực và điều chỉnh trong từng giai đoạn của trận đấu.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
York · 0 thắng1 hòaCrawley Town · 1 thắng
25/03/2016
York
2 - 2
Crawley Town
Hòa
31/10/2015
Crawley Town
1 - 0
York
CT
York
5 trận gần nhất
BHBBT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Crawley Town
5 trận gần nhất
BBTHH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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