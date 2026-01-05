YouTube chính thức mở tính năng Picture-in-Picture miễn phí cho người dùng toàn cầu Người dùng YouTube trên Android và iOS hiện có thể sử dụng chế độ Picture-in-Picture (PiP) hoàn toàn miễn phí cho các nội dung không phải âm nhạc, giúp tăng cường khả năng đa nhiệm trên di động.

YouTube đã bắt đầu triển khai rộng rãi tính năng Picture-in-Picture (PiP) cho người dùng toàn cầu trên cả hai hệ điều hành Android và iOS. Sau giai đoạn thử nghiệm tại Mỹ, cập nhật này mang đến trải nghiệm xem video linh hoạt hơn, cho phép nội dung tiếp tục phát trong một cửa sổ nổi thu nhỏ ngay cả khi người dùng đã thoát khỏi ứng dụng YouTube để thực hiện các tác vụ khác.

Cơ chế hoạt động và tính tiện dụng của Picture-in-Picture

Với chế độ PiP, cửa sổ video có thể di chuyển tự do, thay đổi kích thước và đặt ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình. Điều này giúp người dùng tối ưu hóa khả năng đa nhiệm, vừa theo dõi nội dung yêu thích vừa có thể nhắn tin, lướt web hoặc xử lý công việc mà không gặp gián đoạn.

Tính năng PiP hữu ích của YouTube hiện đang được miễn phí

Đây được đánh giá là một trong những tính năng thiết thực nhất trên điện thoại thông minh hiện nay, đặc biệt hữu ích đối với những người dùng thường xuyên theo dõi các nội dung dài như podcast hoặc bản tin. Việc chuyển đổi giữa các ứng dụng trở nên mượt mà hơn khi luồng video luôn được duy trì trên giao diện chính.

Tính năng Pip giúp trải nghiệm xem video của người dùng tốt hơn

Chính sách mở rộng cho người dùng miễn phí

Đáng chú ý, YouTube hiện đã áp dụng PiP cho cả tài khoản miễn phí đối với các video không thuộc danh mục âm nhạc. Trước đây, tính năng này vốn là đặc quyền của gói thuê bao trả phí. Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể và tăng cường sức cạnh tranh với các nền tảng video ngắn và mạng xã hội khác.

Các đặc điểm kỹ thuật nổi bật của PiP trên YouTube:

Duy trì phát video: Nội dung tiếp tục chạy trong khung hình nhỏ sau khi thoát ứng dụng.

Tương tác linh hoạt: Hỗ trợ kéo thả đến mọi vị trí và thay đổi kích thước khung hình theo nhu cầu.

Điều khiển nhanh: Chạm trực tiếp vào cửa sổ nổi để phát, tạm dừng hoặc quay lại giao diện toàn màn hình.

Tự động kích hoạt: Tính năng tự khởi động khi người dùng rời khỏi ứng dụng (nếu đã được kích hoạt trong phần cài đặt thiết bị).

Theo thông tin từ YouTube, tính năng PiP miễn phí đang trong quá trình triển khai cuốn chiếu và sẽ chính thức có mặt cho tất cả người dùng toàn cầu trong vài tháng tới. Để tận dụng tốt nhất các tính năng đa nhiệm này, việc sở hữu các thiết bị có hiệu năng mạnh mẽ và màn hình chất lượng cao là một lợi thế lớn.

Dưới đây là thông số kỹ thuật của Galaxy S26, một trong những thiết bị tiêu biểu hỗ trợ tốt các tác vụ đa nhiệm và xem video chất lượng cao:

Thông số Chi tiết Vi xử lý Exynos 2600 (tiến trình 2nm) Bộ nhớ RAM 12GB Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.3 inch, 120Hz, 2600 nits Camera chính Hệ thống 3 ống kính 50MP, hỗ trợ quay Log 10 bit HDR Pin và Sạc 4300 mAh, sạc nhanh 25W Độ bền Khung Armor Aluminum, chuẩn chống nước IP68

Việc kết hợp giữa phần mềm tối ưu từ YouTube và phần cứng mạnh mẽ sẽ giúp trải nghiệm giải trí của người dùng trở nên hoàn thiện hơn trong kỷ nguyên nội dung số hiện nay.