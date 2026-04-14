YouTube xuất hiện quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua: Google chính thức lên tiếng về sự cố Google xác nhận tình trạng quảng cáo dài 90 giây không thể tắt trên YouTube là do lỗi phần mềm hiển thị sai bộ đếm thời gian, đồng thời khẳng định không thay đổi chính sách.

Google vừa đưa ra phản hồi chính thức về tình trạng người dùng YouTube gặp phải những đoạn quảng cáo dài đến 90 giây mà không có tùy chọn bỏ qua. Đại diện công ty khẳng định đây là một sự cố kỹ thuật thay vì một đợt thử nghiệm định dạng quảng cáo mới như những lo ngại trước đó từ cộng đồng người dùng.

YouTube gặp sự cố về quảng cáo

Nguyên nhân khiến quảng cáo YouTube kéo dài bất thường

Theo thông tin từ Google cung cấp cho 9to5Google, lỗi phần mềm đã khiến bộ đếm thời gian hiển thị không chính xác cho các quảng cáo ngắn. Điều này dẫn đến việc người dùng phải xem hết đoạn video quảng cáo dài mà không thấy nút "Bỏ qua quảng cáo" xuất hiện đúng thời điểm. Công ty cho biết đang triển khai bản sửa lỗi để ngăn chặn tình trạng này lặp lại trên diện rộng.

Sự cố này chủ yếu được ghi nhận trên ứng dụng YouTube dành cho TV, nơi một số người dùng báo cáo bộ đếm thời gian hiển thị vượt mức 90 giây. Google nhấn mạnh: "Chúng tôi không có định dạng quảng cáo không thể bỏ qua dài như vậy", đồng thời bác bỏ các tin đồn về việc kéo dài thời gian quảng cáo bắt buộc.

YouTube trên điện thoại thông minh nên hiển thị quảng cáo ngắn hơn

Tiêu chuẩn về thời lượng quảng cáo hiện hành

Hiện tại, nền tảng video lớn nhất thế giới vẫn duy trì các tiêu chuẩn về thời lượng quảng cáo để cân bằng giữa doanh thu và trải nghiệm người dùng. Cụ thể, quảng cáo không thể bỏ qua tối đa là 30 giây đối với ứng dụng trên TV và 15 giây đối với các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng.

Việc xuất hiện quảng cáo dài bất thường thường xuyên gây ra phản ứng tiêu cực. Các chuyên gia phân tích nhận định những lỗi kỹ thuật này vô tình tạo áp lực khiến người dùng phải cân nhắc nâng cấp lên gói YouTube Premium để có trải nghiệm liền mạch, không bị gián đoạn bởi các sự cố hiển thị.

YouTube từng gặp nhiều lỗi về quảng cáo trước đây

Các sự cố kỹ thuật trong quá khứ

Đây không phải là lần đầu tiên hệ thống quảng cáo của Google gặp trục trặc. Đầu năm nay, một số người dùng sử dụng trình chặn quảng cáo đã gặp lỗi khiến video quảng cáo kéo dài hàng giờ đồng hồ do xung đột phần mềm.

Để đảm bảo trải nghiệm xem video tốt nhất, người dùng có thể lựa chọn nâng cấp gói trả phí hoặc cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất để nhận các bản vá lỗi từ nhà phát triển. Việc các sự cố tương tự lặp lại có thể gây ảnh hưởng đến niềm tin của người dùng đối với hệ sinh thái dịch vụ của Google.