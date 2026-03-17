YouTuber chế tạo xe điện Reva G-Wiz chạy bằng 500 viên pin vape bỏ đi YouTuber Chris Doel đã tận dụng hơn 500 viên pin lithium-ion từ thuốc lá điện tử để cung cấp năng lượng cho chiếc Reva G-Wiz, cho phép xe đạt tốc độ 64 km/h và sạc qua USB-C.

YouTuber người Anh Chris Doel vừa thực hiện một thử nghiệm độc đáo khi vận hành chiếc ô tô điện mini Reva G-Wiz hoàn toàn bằng năng lượng tái chế từ hơn 500 chiếc thuốc lá điện tử (vape) dùng một lần. Dự án này không chỉ gây chú ý về mặt kỹ thuật mà còn phản ánh thực trạng lãng phí pin lithium-ion toàn cầu hiện nay.

Quy trình tái chế pin thuốc lá điện tử cho xe điện

Để có đủ nguồn năng lượng, Chris Doel đã thu gom hơn 500 chiếc vape bỏ đi tại các lễ hội âm nhạc. Ông tiến hành tháo dỡ từng thiết bị, kiểm tra tình trạng hoạt động của những viên pin lithium-ion bên trong trước khi đưa vào lắp ráp. Những viên pin còn sử dụng được sau đó được ghép thành 14 hàng trong các khay pin in 3D chuyên dụng.

Kết quả của quá trình này là một bộ pin có điện áp 50 volt và tổng dung lượng lưu trữ đạt 2,5 kWh. Hệ thống pin tự chế này được lắp đặt trực tiếp vào chiếc Reva G-Wiz – mẫu xe điện mini công suất thấp phổ biến từ đầu những năm 2000, vốn được biết đến với kích thước nhỏ gọn và cấu trúc đơn giản.

Khả năng vận hành và tính năng sạc qua USB-C

Về hiệu năng, chiếc Reva G-Wiz sử dụng pin vape có thể di chuyển quãng đường tối đa khoảng 29 km sau mỗi lần sạc đầy. Tốc độ tối đa mà phương tiện đạt được là 64 km/h, một con số ấn tượng đối với một hệ thống pin được tận dụng hoàn toàn từ rác thải điện tử.

Đáng chú ý nhất, Chris Doel đã thiết kế để toàn bộ hệ thống này có thể sạc qua cổng USB-C bằng bộ sạc laptop công suất 138 watt. Đây được xem là một trong những chiếc xe điện đầu tiên trên thế giới hỗ trợ chuẩn sạc phổ biến này, mang lại sự tiện lợi vượt trội so với các chuẩn sạc ô tô điện truyền thống.

Thực trạng lãng phí rác thải công nghệ toàn cầu

Bên cạnh yếu tố giải trí, thử nghiệm của Doel còn mang thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường. Theo ước tính từ Liên Hợp Quốc, có ít nhất 844 triệu chiếc vape bị vứt bỏ chỉ trong năm 2022. Đến năm 2023, con số này đã tăng lên khoảng 500.000 chiếc mỗi ngày, mặc dù pin lithium-ion bên trong chúng hoàn toàn có khả năng tái sạc và sử dụng lâu dài.

Chia sẻ về dự án, Chris Doel nhấn mạnh: "Không ai trong số 500 người đã hút những chiếc vape đó từng nghĩ rằng thiết bị của họ sau này sẽ cung cấp điện cho cả một chiếc ô tô của tôi". Thử nghiệm thành công này cho thấy tiềm năng to lớn trong việc tái chế linh kiện từ các thiết bị điện tử dùng một lần để phục vụ cho các mục đích thiết thực hơn trong đời sống.