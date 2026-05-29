Yuliia Starodubtseva quật ngã số 2 thế giới Rybakina: Từ thạc sĩ nhặt bóng đến kỳ tích Roland Garros Đương kim Á quân Elena Rybakina bất ngờ dừng bước sớm tại Roland Garros 2026 sau thất bại trước Yuliia Starodubtseva – tay vợt Ukraine từng phải dạy tennis phong trào để mưu sinh.

Cơn địa chấn tại Suzanne Lenglen

Một cơn địa chấn thực sự đã làm rung chuyển thánh địa đất nện Roland Garros khi hạt giống số 2 Elena Rybakina chính thức bị loại bởi một đối thủ nằm ngoài top 50 thế giới. Yuliia Starodubtseva, tay vợt người Ukraine với biệt danh "nữ thạc sĩ", đã viết nên một trong những câu chuyện cổ tích lãng mạn và kiên cường nhất mùa giải năm nay.

Chiều 27/5 tại Paris, bầu không khí trên sân Suzanne Lenglen trở nên đặc biệt khi đám đông khán giả chứng kiến sự nhầm lẫn thú vị: hai cổ động viên giơ cao tấm bảng cổ vũ Elina Svitolina, nhưng người đang tạo nên điều kỳ diệu dưới sân lại là Starodubtseva. Không hề bị ngợp trước danh tiếng của nhà đương kim Á quân, tay vợt 26 tuổi đã trình diễn một lối chơi đầy bản lĩnh, kéo Rybakina vào cuộc đua thể lực và tâm lý nghẹt thở.

Yuliia Starodubtseva, nữ thạc sĩ thể thao gây chấn động với chiến thắng trước số 2 thế giới ở vòng 2

Dù để thua set đầu với tỷ số 3-6, Starodubtseva đã vùng dậy mạnh mẽ trong set hai với chiến thắng áp đảo 6-1. Trận đấu đạt đến cao trào ở set quyết định khi cả hai phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break cân não. Với cú dứt điểm thuận tay sấm sét khi đang dẫn 6-3 trong loạt "đấu súng", Starodubtseva đã khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-6, 6-1, 7(10)-6(4), chính thức biến Rybakina thành cựu Á quân.

Hành trình từ thạc sĩ quản lý thể thao đến "đóa hoa nở muộn"

Khác với con đường nhung lụa của các ngôi sao quần vợt hàng đầu, hành trình của Starodubtseva là minh chứng cho nghị lực thép. Năm 2023, cô tốt nghiệp Đại học Old Dominion tại Mỹ với tấm bằng thạc sĩ quản lý thể thao nhưng lại rơi vào cảnh thất nghiệp ngay sau đó. Do chiến sự tại quê nhà Kakhovka, Ukraine, cô đã không thể trở về suốt 4 năm qua.

Để duy trì niềm đam mê và mưu sinh, cô phải nhận công việc huấn luyện viên dạy tennis phong trào tại một câu lạc bộ ở Westchester County, New York. Hằng ngày, Starodubtseva làm những công việc cần mẫn như nhặt bóng và dạy kỹ thuật cho những người chơi nghiệp dư. Bước ngoặt chỉ đến khi những người bạn tại New York lập quỹ quyên góp mang tên "Support Yuliia’s Tennis Dream", thu về 25.000 USD để giúp cô có kinh phí tham gia các giải đấu chuyên nghiệp.

Elena Rybakina rất thất vọng với bản thân

Động lực từ tình yêu và nỗi nhớ quê hương

Chiến thắng chấn động này không chỉ giúp Starodubtseva lọt vào vòng 3 mà còn đưa cô tiến sát cột mốc top 50 thế giới (hiện đứng vị trí 53). Sau trận đấu, cô chia sẻ một chi tiết thú vị về lời hứa của bạn trai kiêm huấn luyện viên Pearse Dolan: nếu cô lọt vào top 50, anh sẽ cầu hôn. "Giờ chắc anh ấy đang sợ hãi lắm rồi, vì tôi đang ở rất gần mục tiêu đó", cô hài hước cho biết.

Tuy nhiên, đằng sau nụ cười rạng rỡ là nỗi đau của một người con xa xứ. Starodubtseva thừa nhận nỗi nhớ gia đình tại Ukraine luôn thường trực và chính là động lực để cô chiến đấu trên sân đấu. Vượt qua giới hạn của một giáo viên dạy tennis phong trào để đánh bại tay vợt số 2 thế giới, cô đã trở thành biểu tượng mới của tinh thần quật cường tại Roland Garros năm nay. Thử thách tiếp theo của Starodubtseva sẽ là tay vợt Xiyu Wang của Trung Quốc vào ngày 29/5.