Zalo chặn chụp màn hình ảnh đại diện: Bước tiến mới bảo vệ quyền riêng tư Zalo chính thức triển khai tính năng tự động chặn quay phim và chụp màn hình ảnh đại diện trên di động nhằm ngăn chặn vấn nạn giả mạo tài khoản và thu thập dữ liệu trái phép.

Zalo vừa tích hợp công cụ tự động nhận diện và ngăn chặn hành vi quay phim hoặc chụp màn hình ảnh đại diện của người dùng trên ứng dụng điện thoại. Cải tiến này được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao tính bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân cho cộng đồng hơn 80 triệu người dùng hàng tháng.

Cơ chế bảo vệ ảnh đại diện trên ứng dụng di động

Kể từ ngày 23/4, khi người dùng xem chi tiết ảnh đại diện của một tài khoản khác và thực hiện thao tác chụp hoặc quay màn hình, kết quả nhận về sẽ chỉ là một màn hình đen hoàn toàn. Trước đó, nền tảng này cũng đã vô hiệu hóa tính năng cho phép tải trực tiếp ảnh đại diện của người khác về thiết bị cá nhân.

Zalo cập nhật tính năng chặn chụp màn hình ảnh đại diện (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, việc ngăn chặn thu thập hình ảnh hiện vẫn chưa được áp dụng đồng bộ trên tất cả phiên bản. Người dùng Zalo thông qua trình duyệt web trên máy tính vẫn có thể xem và tải hình ảnh như bình thường. Đội ngũ phát triển khẳng định các tính năng bảo mật sẽ liên tục được nâng cấp nhằm tối ưu hóa trải nghiệm an toàn trong thời gian tới.

Xu hướng bảo mật trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu

Động thái của Zalo phù hợp với xu hướng chung của các ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội lớn nhằm phòng chống vấn nạn mạo danh:

Facebook: Cung cấp tính năng khóa bảo vệ trang cá nhân để ẩn ảnh đại diện kích thước lớn.

WhatsApp: Chặn hoàn toàn hành vi chụp màn hình ảnh hồ sơ.

Telegram: Cho phép người dùng tùy chỉnh giới hạn đối tượng được phép xem ảnh cá nhân.

Sự riêng tư được xác định là giá trị cốt lõi của Zalo ngay từ những ngày đầu. Nhà sáng lập Vương Quang Khải từng nhấn mạnh việc ưu tiên tính bảo mật hơn là sự tiện lợi, điển hình như việc không hỗ trợ lưu trữ tin nhắn cũ mặc định hay hạn chế đăng nhập đồng thời trên nhiều thiết bị.

Khuyến nghị bảo mật cho người dùng

Để bảo vệ tài khoản tốt hơn, hệ thống khuyến nghị người dùng nên kích hoạt bảo mật hai lớp. Khi đăng nhập vào thiết bị lạ, hệ thống sẽ yêu cầu mã xác thực gửi qua số điện thoại, email hoặc ứng dụng đang sử dụng. Bên cạnh đó, việc tùy chỉnh quyền truy cập nhật ký và ẩn thông tin ngày sinh cũng là những cách hữu hiệu để giữ an toàn thông tin cá nhân trong môi trường số.