Zalo có 5 tính năng AI trợ năng cho người cao tuổi: từ phụ đề cuộc gọi video đến dịch tin nhắn Phụ đề cuộc gọi video, soạn tin bằng giọng nói, chuyển tin thoại thành văn bản, OCR và dịch AI giúp người lớn tuổi dùng Zalo dễ hơn, với hướng dẫn từng bước.

Zalo đã tích hợp 5 công cụ AI trợ năng để giảm các rào cản thường gặp ở người cao tuổi, gồm thính lực suy giảm khi gọi video, gõ phím chậm và khó đọc thông tin dạng chữ trên ảnh. Các công cụ gồm phụ đề cuộc gọi video, soạn tin bằng giọng nói, chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, trích xuất chữ từ ảnh (OCR) và dịch tin nhắn. Mỗi tính năng chỉ cần vài bước thiết lập.

Theo báo cáo hoạt động của Zalo tính đến hết tháng 9/2026, ứng dụng có hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng (MAU). Trong đó, 41% đã dùng ít nhất một tính năng tích hợp trí tuệ nhân tạo. Do cơ chế vận hành tự động, phần lớn người dùng coi AI như một tiện ích hệ thống thông thường.

Nội dung dưới đây được tổng hợp theo tài liệu hướng dẫn vận hành của Zalo. Tên gọi các nút chức năng có thể khác nhẹ tùy hệ điều hành (iOS hoặc Android) và phiên bản ứng dụng. Người dùng nên cập nhật Zalo lên phiên bản mới nhất trước khi thiết lập.

Số liệu sử dụng cho thấy tính năng nào được dùng nhiều nhất

Trước khi đi vào từng thao tác, bảng dưới đây tóm tắt công nghệ nền tảng và quy mô sử dụng của từng tính năng theo số liệu Zalo công bố.

Tính năng Công nghệ chính Số liệu sử dụng theo Zalo Phụ đề cuộc gọi video Chuyển giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) theo thời gian thực Hơn 400.000 người dùng trên 60 tuổi kích hoạt (tính đến tháng 6/2026) Soạn tin bằng giọng nói Nhận diện giọng nói tiếng Việt Khoảng 14 triệu người dùng mỗi tháng (tháng 9/2026) Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản Giải mã âm thanh thành văn bản Khoảng 8,8 triệu người dùng mỗi tháng Trích xuất văn bản từ ảnh Nhận dạng ký tự quang học (OCR) dựa trên thị giác máy tính Hơn 2,9 triệu người dùng định kỳ hàng tháng Dịch tin nhắn AI Dịch thuật trong giao diện chat Nguồn không công bố số liệu

Soạn tin bằng giọng nói là tính năng AI trợ năng có lượng tương tác cao nhất trên hệ sinh thái Zalo. Phụ đề cuộc gọi video mới được triển khai từ đầu năm 2026 nên quy mô còn nhỏ hơn.

Phụ đề cuộc gọi video: AI chuyển lời nói thành chữ ngay khi đang đàm thoại

Phụ đề cuộc gọi video dùng mô hình AI xử lý tín hiệu âm thanh để chuyển giọng nói thành văn bản theo thời gian thực. Công cụ hướng đến người cao tuổi và người khiếm thính. Cách bật gồm hai bước.

Thứ nhất, trong giao diện cuộc gọi video đang kết nối, nhấn biểu tượng “Thêm” (dấu ba chấm) ở góc dưới màn hình.

Giao diện cuộc gọi video. Vị trí (1) là nút Thêm (ba chấm), vị trí (2) là công tắc kích hoạt Phụ đề. Ảnh: Zalo.

Thứ hai, gạt công tắc tại mục “Phụ đề” sang trạng thái bật. Hệ thống tự động nhận diện giọng nói của người nói và hiển thị văn bản ở phần dưới màn hình cuộc gọi.

Phụ đề hiển thị trực tiếp trong quá trình đàm thoại. Vị trí (1) là văn bản do AI chuyển đổi từ giọng nói. Ảnh: Zalo.

Về mặt kỹ thuật, độ chính xác của phụ đề phụ thuộc vào chất lượng đường truyền mạng, mức độ nhiễu âm thanh môi trường và độ rõ tiếng của người nói.

Soạn tin bằng giọng nói: giải pháp cho thao tác gõ phím chậm

Hệ thống nhận diện giọng nói tiếng Việt trên Zalo được tối ưu theo ngôn ngữ tự nhiên. Theo Zalo, hệ thống xử lý tốt các đặc trưng ngữ điệu và giọng vùng miền, nên phù hợp với người không quen gõ bàn phím.

Tại cửa sổ trò chuyện, nhấn biểu tượng micro ở khu vực nhập tin nhắn. Trong bảng điều khiển hiện ra, chọn “Gửi dạng văn bản”, sau đó nhấn giữ hoặc bấm biểu tượng micro để thu âm.

Giao diện thu âm tin nhắn. Vị trí (1) là nút kích hoạt micro, vị trí (2) là tùy chọn Gửi dạng văn bản. Ảnh: Zalo.

Sau khi thu âm, mô hình AI chuyển nội dung thành văn bản trong khung xem trước. Người dùng nên đọc lại, chọn “Chỉnh sửa” nếu cần sửa ký tự, rồi nhấn “Gửi” để hoàn tất.

Văn bản được trích xuất từ giọng nói. Vị trí (1) là nội dung tin nhắn, vị trí (2) là nút Gửi cùng các công cụ hiệu chỉnh. Ảnh: Zalo.

Tin nhắn thoại khó nghe: chuyển thành chữ chỉ với hai thao tác

Tính năng này hữu ích khi nhận tin nhắn âm thanh ở nơi ồn hoặc với người gặp khó khăn về thính lực. Zalo ghi nhận khoảng 8,8 triệu người dùng truy cập tính năng mỗi tháng.

Tại cuộc trò chuyện, nhấn giữ vào tin nhắn thoại cần xử lý. Trong menu hiện ra, chọn “Chuyển thành văn bản”.

Menu ngữ cảnh khi nhấn giữ tin nhắn thoại. Vị trí (1) là tùy chọn “Chuyển thành văn bản”.

Nội dung âm thanh sẽ được giải mã và hiển thị dưới dạng văn bản ngay bên dưới tệp thoại gốc.

OCR trong khung chat: lấy số tài khoản, địa chỉ từ ảnh mà không cần gõ lại

Công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) dựa trên thị giác máy tính cho phép trích xuất nhanh chữ và số từ ảnh trong hội thoại, như số tài khoản, số điện thoại, địa chỉ hay hóa đơn. Tính năng có hơn 2,9 triệu người dùng định kỳ mỗi tháng.

Mở ảnh chứa chữ trong khung chat, sau đó nhấn biểu tượng quét văn bản (OCR) ở góc phải màn hình.

Giao diện xem ảnh chi tiết. Vị trí (1) là biểu tượng kích hoạt tính năng trích xuất văn bản (OCR). Ảnh: Báo Quốc tế.

Thuật toán AI tự động phân vùng và nhận diện các chuỗi ký tự. Người dùng nhấn giữ vùng chữ cần lấy, chọn “Sao chép” để dán vào khung hội thoại hoặc ứng dụng ngân hàng.

Kết quả phân vùng văn bản trên ảnh. Vị trí (1) là nút Sao chép (Copy), vị trí (2) là tùy chọn Chọn tất cả. Ảnh: Báo Quốc tế.

Khuyến cáo an toàn: dù OCR có độ chính xác cao, người dùng vẫn cần đối chiếu lại các chuỗi ký tự quan trọng, đặc biệt là số tài khoản ngân hàng và số tiền, trước khi giao dịch.

Dịch AI: từ tiếng Anh đến tiếng Trung, tiếng Hàn ngay trong cuộc trò chuyện

Tính năng dịch hỗ trợ chuyển ngôn ngữ tin nhắn trực tiếp trong giao diện chat. Bên cạnh tiếng Anh, hệ thống đã tích hợp thêm tiếng Trung và tiếng Hàn từ giữa năm 2026. Trên iOS, Zalo kết nối với hệ thống dịch thuật cấp hệ thống để mở rộng hỗ trợ lên tới 17 ngôn ngữ.

Nhấn giữ tin nhắn ngoại ngữ cần xử lý, rồi chọn “Dịch” trong menu chức năng.

Menu chức năng tin nhắn. Vị trí (1) là nút Dịch. Ảnh: Zalo.

Bản dịch hiển thị ngay bên dưới tin nhắn gốc, kèm dòng đánh dấu “Dịch bởi Zalo AI”. Nếu cần, người dùng nhấn “Đổi ngôn ngữ” để chọn ngôn ngữ đích khác.

Màn hình hiển thị bản dịch và tùy chọn ngôn ngữ. Vị trí (1) là nút Đổi ngôn ngữ, vị trí (2) là danh sách ngôn ngữ đích. Ảnh: Zalo.

Với tài khoản đăng ký gói zCloud, Zalo cung cấp thêm chế độ dịch tự động toàn bộ hội thoại và gợi ý bản dịch khi soạn thảo. Đường dẫn thiết lập: Hội thoại > Tùy chọn (góc trên bên phải) > Dịch trò chuyện.

Màn hình cấu hình Dịch tự động (zCloud). Vị trí (1) là mục Dịch trò chuyện, vị trí (2) là các công tắc kích hoạt dịch tự động và gợi ý, vị trí (3) là cấu hình Cặp ngôn ngữ. Ảnh: Zalo Help.

Giới hạn cần biết và lưu ý an toàn thông tin khi dùng công cụ AI

Kết quả xử lý của AI chỉ mang tính hỗ trợ và không đạt mức tuyệt đối 100%. Nhiễu môi trường, chất lượng giọng nói hoặc độ phân giải ảnh đều có thể ảnh hưởng đến kết quả trích xuất. Với dữ liệu quan trọng như số tài khoản hay địa chỉ, người dùng luôn cần kiểm tra lại thủ công.

Song song đó, các trung tâm an toàn thông tin khuyến cáo người cao tuổi cảnh giác với lừa đảo trực tuyến. Tuyệt đối không nhấp vào liên kết lạ hoặc liên kết yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng. Khi gặp tin nhắn bất thường, chọn Xem thêm > Báo xấu. Nếu nghi ngờ lộ thông tin, cần đổi mật khẩu ngay và liên hệ tổng đài Zalo (1900 633 155) hoặc đường dây nóng của ngân hàng liên quan.

Giải đáp nhanh những thắc mắc thường gặp

Các tính năng AI trên có mất phí không?

Hiện Zalo cung cấp miễn phí 5 tính năng cơ bản nêu trong bài. Riêng chế độ “Dịch tự động trò chuyện” liên tục yêu cầu tài khoản kích hoạt gói lưu trữ zCloud.

Tính năng có dùng được trên iOS và Android không?

Các công cụ AI được tích hợp sẵn trên ứng dụng Zalo cho cả iOS và Android. Vị trí hiển thị các nút chức năng có thể thay đổi nhẹ theo giao diện của từng hệ điều hành.

Vì sao không thấy tính năng Phụ đề cuộc gọi video?

Tính năng được triển khai theo từng giai đoạn cho các nhóm tài khoản. Người dùng cần cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất trên App Store hoặc Google Play Store.

Zalo có hỗ trợ chuyển văn bản thành giọng nói không?

Có. Zalo tích hợp tính năng “Đọc văn bản”, ghi nhận khoảng 1,2 triệu người dùng mỗi tháng. Ứng dụng cũng tương thích với các trình đọc màn hình chuẩn của hệ điều hành như VoiceOver (iOS) và TalkBack (Android).