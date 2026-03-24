Zalo dẫn đầu thị trường ứng dụng di động Việt Nam năm 2026 với tỷ lệ sử dụng 98% Báo cáo mới nhất từ Q&Me cho thấy Zalo giữ vững vị thế ứng dụng được mở nhiều nhất tại Việt Nam, vượt qua các đối thủ toàn cầu như Facebook và TikTok trong năm 2026.

Zalo khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường ứng dụng di động Việt Nam năm 2026 với tỷ lệ sử dụng chạm mức 98%. Theo báo cáo mới nhất từ Q&Me (Asia Plus Inc.) thực hiện vào tháng 3/2026, ứng dụng nội địa này đã vượt qua hàng loạt gã khổng lồ công nghệ toàn cầu như Facebook (91%), Messenger (88%) và TikTok (82%).

Sức mạnh áp đảo của Zalo trong thói quen người dùng Việt

Dựa trên dữ liệu phân tích từ thiết bị iOS của người dùng trên cả nước, mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin hiện chiếm lần lượt 45% và 23% tổng thời lượng sử dụng thiết bị. Trong đó, Zalo thể hiện sức mạnh vượt trội khi ghi nhận tỷ lệ tiếp cận tuyệt đối 100% ở nữ giới và 96% ở nam giới. Đặc biệt, đối với phân khúc người dùng từ 27 tuổi trở lên, nền tảng này đạt tỷ lệ sử dụng lên tới 99%.

Zalo là ứng dụng được mở nhiều nhất với tỷ lệ sử dụng chạm mức 98%

Xét riêng trong danh mục nhắn tin và gọi điện, Zalo chiếm ưu thế với 98% tỷ lệ sử dụng và 15.7% tổng thời lượng, bỏ xa vị trí á quân là Messenger. Tuy nhiên, nếu tính theo tổng thời lượng sử dụng chung của tất cả các loại ứng dụng, Zalo xếp ở vị trí thứ ba với 16%, đứng sau Facebook (25%) và TikTok (19%).

Sự trỗi dậy của TikTok, AI và dịch vụ công trực tuyến

Bên cạnh các nền tảng truyền thống, thị trường năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ của các xu hướng mới. TikTok tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với 82% lượng người dùng truy cập hàng tuần. Ngoài ra, làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng ghi nhận bước tiến mới khi có 12% người dùng thường xuyên sử dụng ChatGPT để tìm kiếm thông tin và tối ưu hóa công việc.

Xếp hạng tổng thời lượng sử dụng với dẫn đầu là Facebook, TikTok và theo sau là Zalo

Đáng chú ý, ứng dụng dịch vụ công VNeID đã có cú bứt tốc ngoạn mục khi đạt tỷ lệ sử dụng 25%. Con số này minh chứng cho hiệu quả của công cuộc chuyển đổi số quốc gia trên nền tảng di động, cho thấy người dân Việt Nam đang ngày càng thích nghi nhanh chóng với các giải pháp số hóa từ Chính phủ.

TikTok tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi thu hút được 82% lượng người dùng truy cập hàng tuần

Nhìn chung, bức tranh thị trường ứng dụng di động Việt Nam năm 2026 phản ánh sự thấu hiểu nhu cầu bản địa của Zalo, đồng thời cho thấy sự cởi mở của người dùng trước những làn sóng công nghệ mới như AI và chuyển đổi số quốc gia.