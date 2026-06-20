Zalo phối hợp nhà mạng xử lý tài khoản liên kết SIM bị thu hồi: Người dùng cần làm gì? Zalo và Viettel triển khai giải pháp bảo vệ tài khoản khi số điện thoại bị thu hồi, giúp người dùng tránh nguy cơ mất quyền truy cập hoặc bị chiếm đoạt thông tin.

Trong nỗ lực bảo vệ an toàn thông tin người dùng, nền tảng Zalo đã chính thức phối hợp cùng nhà mạng Viettel triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm xử lý các tài khoản liên kết với thuê bao di động bị thu hồi. Đây là bước đi chủ động dựa trên cơ sở Luật Viễn thông, giúp đảm bảo quyền lợi cho người dùng dịch vụ OTT (Over-the-top) tại Việt Nam.

Cơ chế rà soát và cảnh báo tự động

Theo thỏa thuận hợp tác, phía nhà mạng sẽ tiến hành cập nhật liên tục danh sách các thuê bao di động bị thu hồi cho Zalo. Ngay khi tiếp nhận dữ liệu, hệ thống của Zalo sẽ thực hiện quy trình rà soát tự động để xác định những tài khoản đang đăng ký bằng các số điện thoại nằm trong danh sách này.

Đối với các trường hợp có nguy cơ, hệ thống sẽ phát đi thông báo cảnh báo và thực hiện ghim tin nhắn này ở ngay đầu danh sách hội thoại. Việc ghim thông báo giúp người dùng dễ dàng nhận biết và thực hiện các bước thay đổi thông tin kịp thời, tránh tình trạng gián đoạn dịch vụ hoặc mất quyền kiểm soát tài khoản khi số điện thoại được cấp cho chủ sở hữu mới.

Rủi ro bảo mật khi không cập nhật số điện thoại

Các chuyên gia bảo mật nhận định, việc duy trì tài khoản Zalo gắn với một số điện thoại đã bị thu hồi tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng:

Mất quyền truy cập: Khi SIM bị thu hồi và tái cấp cho người khác, chủ cũ có thể mất hoàn toàn quyền đăng nhập nếu hệ thống yêu cầu xác thực qua SMS.

Khi SIM bị thu hồi và tái cấp cho người khác, chủ cũ có thể mất hoàn toàn quyền đăng nhập nếu hệ thống yêu cầu xác thực qua SMS. Chiếm đoạt thông tin: Người sở hữu mới của số điện thoại có thể vô tình hoặc cố ý đăng nhập vào tài khoản cũ nếu các biện pháp bảo mật hai lớp không được thiết lập chặt chẽ.

Người sở hữu mới của số điện thoại có thể vô tình hoặc cố ý đăng nhập vào tài khoản cũ nếu các biện pháp bảo mật hai lớp không được thiết lập chặt chẽ. Vô hiệu hóa tài khoản: Để tuân thủ quy định pháp lý, các tài khoản không xác thực thông tin mới sau thời gian cảnh báo có thể bị hệ thống tạm khóa.

Giải pháp phối hợp này còn đóng vai trò là "lá chắn" bảo vệ những tài khoản đang sử dụng SIM chính chủ, giảm thiểu tối đa nguy cơ bị lạm dụng danh tính hoặc lừa đảo từ phía các thuê bao đã thay đổi chủ sở hữu.

Hướng dẫn cập nhật số điện thoại mới trên Zalo

Để đảm bảo an toàn và duy trì liên lạc, người dùng khi nhận được thông báo cần thực hiện thay đổi thông tin theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện chính của Zalo, nhấn vào thông báo "Cập nhật số mới" đang được ghim ở đầu trang tin nhắn. Bước 2: Chọn mục "Bắt đầu đổi số điện thoại" để tiến hành quy trình chuyển đổi. Bước 3: Nhập số điện thoại mới đang sử dụng và thực hiện các bước xác thực theo hướng dẫn của hệ thống.

Người dùng được khuyến cáo nên chủ động thực hiện việc cập nhật này ngay khi thay đổi thuê bao di động để đảm bảo tài khoản luôn trong trạng thái an toàn, bảo mật và hợp pháp theo quy định của cơ quan quản lý.