Zalo thu hẹp sao lưu miễn phí: chỉ còn tin nhắn văn bản, video và tệp đính kèm phải dùng zCloud Zalo chỉ cho đăng nhập một điện thoại, người dùng miễn phí chỉ chuyển được tin nhắn văn bản khi đổi máy, còn Messenger và Viber không thu phí khôi phục.

Zalo đang thu hẹp quyền lợi sao lưu dành cho người dùng miễn phí. Khi đổi điện thoại, tài khoản không trả phí chỉ chuyển được nội dung tin nhắn văn bản. Muốn giữ nguyên lịch sử trò chuyện đa phương tiện, người dùng phải đăng ký gói zCloud. Thay đổi này đang gây nhiều tranh luận, vì Zalo là công cụ liên lạc mặc định của nhiều người Việt.

Giao diện tính năng đồng bộ dữ liệu trên ứng dụng Zalo

Đổi máy với tài khoản miễn phí: dữ liệu nào còn, dữ liệu nào mất?

Zalo hiện chỉ cho phép đăng nhập trên một điện thoại duy nhất. Vì vậy, sao lưu và khôi phục dữ liệu trở thành mắt xích quan trọng mỗi khi người dùng chuyển thiết bị. Ranh giới giữa tài khoản thường và tài khoản trả phí được đặt ngay ở khâu bảo toàn dữ liệu này.

Cụ thể, tùy chọn không tính phí chỉ hỗ trợ chuyển nội dung tin nhắn văn bản. Hình ảnh có thể lưu qua Google Drive nhưng đi kèm nhiều ràng buộc. Video, tệp đính kèm và tin nhắn thoại sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

Loại dữ liệu Tài khoản miễn phí Gói zCloud Tin nhắn văn bản Được chuyển Được giữ nguyên Hình ảnh Lưu qua Google Drive, có nhiều ràng buộc Được giữ nguyên Video Bị loại bỏ Được giữ nguyên Tệp đính kèm Bị loại bỏ Được giữ nguyên Tin nhắn thoại Bị loại bỏ Được giữ nguyên

Đáng chú ý, nhiều người phản ánh quá trình khôi phục không trả phí thường xuyên phát sinh lỗi kỹ thuật. Điều này trái ngược với sự trơn tru của các tài khoản đã nâng cấp.

Người dùng đang xoay xở ra sao?

Để tránh phiền phức, một số người chọn dùng thêm các dịch vụ bổ sung. Họ tải dữ liệu quan trọng về và lưu trên nền tảng của Google, chỉ giữ lại Zalo cho mục đích trao đổi công việc cơ bản với khách hàng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến phản đối cách làm phát sinh khoản phí nhằm thu hẹp quyền lợi của người dùng không trả tiền. Việc không thể đăng nhập cùng lúc trên hai thiết bị gây bất tiện lớn. Nguy cơ mất khả năng truy cập tài liệu cũ cũng khiến nhiều người e ngại.

Zalo thu hẹp quyền lợi sao lưu miễn phí của nguời dùng

Khoảng cách với các ứng dụng nhắn tin quốc tế

Cách tiếp cận của Zalo khác rõ rệt so với mặt bằng chung của các ứng dụng nhắn tin quốc tế. Hầu hết nền tảng phổ biến hiện nay đều cung cấp trải nghiệm đồng bộ mượt mà và không giới hạn thiết bị đăng nhập.

WhatsApp: cho phép chuyển trực tiếp toàn bộ tệp đa phương tiện giữa hai điện thoại một cách nhanh chóng.

cho phép chuyển trực tiếp toàn bộ tệp đa phương tiện giữa hai điện thoại một cách nhanh chóng. Messenger và Viber: duy trì công cụ bảo toàn và khôi phục lịch sử trò chuyện mà không yêu cầu trả phí.

duy trì công cụ bảo toàn và khôi phục lịch sử trò chuyện mà không yêu cầu trả phí. Đăng nhập nhiều thiết bị: các nền tảng này cho phép đăng nhập cùng lúc trên nhiều thiết bị, giúp người dùng chuyển đổi dễ dàng khi cần.

Có thể thấy, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở sự kết hợp giữa hai yếu tố. Zalo giới hạn đăng nhập trên một điện thoại, đồng thời gắn việc bảo toàn dữ liệu đa phương tiện với gói trả phí. Với người dùng không muốn mất video, tệp và tin nhắn thoại khi đổi máy, zCloud hiện là lựa chọn duy nhất để giữ trọn lịch sử trò chuyện.