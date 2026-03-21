Zephyr hủy sản xuất card đồ họa RTX 4070 Ti Super bản một quạt vì giá VRAM tăng cao Thương hiệu Zephyr dừng dự án RTX 4070 Ti Super single-fan do chi phí VRAM 16GB leo thang và nguồn cung khan hiếm, chuyển hướng sang dòng RTX 4070 Super SFF.

Zephyr RTX 4070 Ti Super single-fan là dự án card đồ họa siêu nhỏ gọn vừa bị thương hiệu Zephyr (Trung Quốc) chính thức hủy bỏ. Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là sự kết hợp giữa chi phí VRAM tăng phi mã và những thách thức kỹ thuật trong việc duy trì hiệu năng trên một thiết kế tản nhiệt hạn chế.

Áp lực từ chi phí VRAM và cơn sốt AI toàn cầu

Mặc dù việc đưa một mẫu GPU cận cao cấp vào thiết kế chỉ một quạt là một bài toán tản nhiệt khó khăn, nhưng rào cản lớn nhất khiến Zephyr dừng bước lại nằm ở kinh tế. Theo dữ liệu từ Tom’s Hardware, giá bộ nhớ VRAM đang tăng mạnh do nhu cầu khổng lồ từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu.

Đáng chú ý, RTX 4070 Ti Super yêu cầu tới 16GB GDDR6X. Khi các nhà sản xuất bộ nhớ ưu tiên nguồn cung cho các mảng mang lại lợi nhuận cao hơn, tổng chi phí sản xuất linh kiện này bị đội lên đáng kể. Điều này trực tiếp tước đi khả năng cạnh tranh về giá của sản phẩm nếu được tung ra thị trường tiêu dùng phổ thông.

Concept RTX 4070 Ti Super single-fan (Nguồn: Tom’s Hardware)

Thách thức kỹ thuật và sự mâu thuẫn trong phân khúc SFF

Bên cạnh yếu tố tài chính, thiết kế single-fan (một quạt) cho một dòng GPU mạnh như 4070 Ti Super cũng đối mặt với bài toán tản nhiệt nghiêm trọng. Việc đảm bảo hiệu suất ổn định trong không gian Small Form Factor (SFF) đòi hỏi hệ thống làm mát cực kỳ tinh vi, vô tình làm tăng thêm chi phí nghiên cứu và sản xuất.

Hơn nữa, nhóm người dùng đầu tư vào GPU mạnh thường ưu tiên hệ thống tản nhiệt tối ưu để đảm bảo độ bền lâu dài. Sự mâu thuẫn giữa nhu cầu hiệu năng cao và kích thước siêu nhỏ khiến mẫu card này trở nên khá kén người dùng, tạo ra rủi ro thương mại lớn cho hãng sản xuất.

Chuyển hướng sang RTX 4070 Super SFF thực dụng hơn

Thay vì tiếp tục theo đuổi dự án mạo hiểm, Zephyr đã nhanh chóng chuyển hướng sang phát triển phiên bản RTX 4070 Super SFF. Đây được xem là một lựa chọn thực tế và an toàn hơn trong bối cảnh hiện tại nhờ các ưu điểm về mặt kỹ thuật và cung ứng.

Thông số so sánh RTX 4070 Ti Super (Hủy) RTX 4070 Super (Thay thế) Dung lượng VRAM 16GB GDDR6X 12GB GDDR6X Yêu cầu tản nhiệt Rất cao (khó tối ưu 1 quạt) Vừa phải (dễ triển khai SFF) Phân khúc mục tiêu Người dùng SFF cao cấp Game thủ 2K và sáng tạo nội dung

Với cấu hình nhẹ hơn và yêu cầu VRAM thấp hơn, RTX 4070 Super SFF giúp Zephyr giảm bớt áp lực chi phí cũng như rủi ro từ chuỗi cung ứng. Thiết kế này vẫn đảm bảo khả năng chơi game ở độ phân giải 2K và các tác vụ đồ họa phổ biến, phù hợp với xu hướng PC tối giản đang ngày càng được ưa chuộng.

RTX 4070 Super SFF thiết kế nhỏ gọn (Nguồn: Tom’s Hardware)

Nhìn chung, câu chuyện của Zephyr cho thấy VRAM hiện không chỉ là thông số kỹ thuật mà đã trở thành yếu tố quyết định sự tồn tại của sản phẩm trên thị trường. Khi cơn sốt AI chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các hãng sản xuất GPU buộc phải liên tục điều chỉnh chiến lược để thích nghi với sự biến động về giá linh kiện và thị hiếu người dùng.