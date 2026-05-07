Zero Air 16: Bước tiến của Thunderobot với laptop gaming 16 inch chỉ nặng 1,64 kg Thunderobot vừa hé lộ mẫu laptop Zero Air 16 với trọng lượng siêu nhẹ 1,64 kg nhờ khung vỏ sợi carbon. Máy sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip Intel Panther Lake và card đồ họa RTX 5070.

Thunderobot vừa chính thức hé lộ những thông tin đầu tiên về Zero Air 16 trên mạng xã hội Weibo, chuẩn bị cho sự kiện Bilibili World 2026 diễn ra tại Shanghai từ ngày 10 đến 12 tháng 7. Đây là phiên bản nâng cấp đáng kể so với dòng Zero Air 15 inch trước đó, không chỉ ở kích thước màn hình mà còn ở sự tối ưu vượt trội về trọng lượng.

Kỷ lục mới về trọng lượng trong phân khúc laptop gaming 16 inch

Điểm nhấn ấn tượng nhất của Zero Air 16 chính là trọng lượng chỉ 1,64 kg. Để đạt được con số này trên một thiết bị có màn hình 16 inch, Thunderobot cho biết họ đã sử dụng sợi carbon (carbon fiber) để chế tạo khung vỏ. Đây là vật liệu cao cấp thường thấy trên các dòng laptop doanh nhân siêu sang hoặc xe đua, giúp đảm bảo độ bền trong khi giảm thiểu tối đa khối lượng.

Hình ảnh hé lộ về mẫu laptop Zero Air 16 từ Thunderobot.

Đáng chú ý, dù kích thước khung máy lớn hơn để chứa màn hình 16 inch, Zero Air 16 chỉ nặng hơn khoảng 60g so với phiên bản 15 inch ra mắt hồi đầu năm. Khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ cùng phân khúc, sản phẩm của Thunderobot tỏ ra vượt trội về tính di động. Ví dụ, mẫu Asus ROG Zephyrus G16 (phiên bản 2026) có trọng lượng khoảng 1,96 kg, tức nặng hơn Zero Air 16 tới hơn 300g.

Cấu hình phần cứng: Sự xuất hiện của Intel Panther Lake và RTX 5070

Bên cạnh thiết kế mỏng nhẹ, Zero Air 16 còn gây chú ý khi trang bị những linh kiện phần cứng thế hệ mới nhất. Máy sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra 7 356H, một con chip thuộc dòng Panther Lake với cấu trúc 16 nhân. Đây là bước đi chiến lược của Thunderobot khi tích hợp kiến trúc mới nhất của Intel nhằm tối ưu hiệu suất trên mỗi watt điện, yếu tố sống còn đối với các dòng máy mỏng nhẹ.

Về khả năng đồ họa, thiết bị sở hữu card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5070 với 8GB bộ nhớ GDDR7. Việc sử dụng chuẩn bộ nhớ GDDR7 hứa hẹn băng thông lớn hơn và hiệu quả năng lượng tốt hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là cấu hình này có phần thay đổi so với bản 15 inch vốn sử dụng Core Ultra 9 386H cao cấp hơn.

Hình ảnh hé lộ về mẫu laptop Zero Air 16 từ Thunderobot.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Thunderobot Zero Air 16

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra 7 356H (Panther Lake, 16 nhân) Đồ họa (GPU) Nvidia GeForce RTX 5070 (8GB GDDR7) Bộ nhớ RAM 32GB LPDDR5 Lưu trữ 1TB SSD Màn hình 16 inch Trọng lượng 1,64 kg Chất liệu vỏ Sợi carbon (Carbon Fiber)

Thách thức về hiệu năng và tản nhiệt

Dù các thông số ban đầu rất hứa hẹn, giới công nghệ vẫn đặt dấu hỏi về khả năng duy trì hiệu năng của Zero Air 16. Với trọng lượng chỉ 1,64 kg, không gian dành cho hệ thống tản nhiệt chắc chắn sẽ bị hạn chế. Thunderobot hiện chưa công bố giới hạn công suất (TGP) của card đồ họa RTX 5070 cũng như cấu hình hệ thống quạt tản nhiệt.

Nếu mức TGP bị bóp quá thấp để đảm bảo nhiệt độ, Zero Air 16 có thể sẽ hoạt động giống như một chiếc laptop văn phòng cao cấp có khả năng chơi game nhẹ, thay vì một cỗ máy gaming thực thụ. Ngược lại, nếu hãng giải quyết tốt bài toán tản nhiệt với vật liệu carbon, đây sẽ là một cuộc cách mạng cho những game thủ thường xuyên phải di chuyển.

Thunderobot dự kiến sẽ trưng bày sản phẩm thực tế tại sự kiện Bilibili World 2026 và chính thức mở bán vào tháng 8. Hiện tại, giá bán và kế hoạch phân phối ngoài thị trường Trung Quốc vẫn chưa được tiết lộ.