Zidane tái xuất ghế nóng ĐT Pháp với tham vọng bản hợp đồng lịch sử kéo dài 8 năm Zinedine Zidane sắp chính thức tiếp quản tuyển Pháp cùng đề xuất hợp đồng chưa từng có tiền lệ đến năm 2034, hứa hẹn mở ra một triều đại thống trị mới cho Les Bleus.

Zinedine Zidane đang chuẩn bị thực hiện một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp huấn luyện khi sắp sửa chính thức ra mắt trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển Pháp. Đáng chú ý hơn cả sự trở lại của "Zizou" chính là đề xuất một bản hợp đồng kéo dài 8 năm, kéo dài đến tận năm 2034 – một cột mốc chưa từng có tiền lệ trong bóng đá đỉnh cao cấp đội tuyển.

Kế hoạch 8 năm và tầm nhìn vượt thời đại

Yêu cầu chính thức đã được gửi tới Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF). Thay vì một giao kèo ngắn hạn theo chu kỳ 2 đến 4 năm như thông lệ, Zidane muốn gắn bó với chiếc ghế nóng của Les Bleus trong gần một thập kỷ. Nếu đề xuất này được thông qua, bản hợp đồng kỷ lục sẽ đưa chiến lược gia 54 tuổi đi qua ít nhất hai kỳ World Cup tiếp theo.

Động thái này khẳng định rõ ràng mong muốn của Zidane: ông không chỉ đến để gặt hái thành công tức thì, mà muốn đặt nền móng cho một chiến lược phát triển toàn diện và xây dựng một đế chế bền vững cho bóng đá Pháp trong dài hạn.

Zidane muốn hợp đồng 8 năm cùng ĐT Pháp. (Ảnh: Mundo Deportivo)

Bảo chứng từ bản lĩnh và thành tích đồ sộ

Sự tự tin của Zidane trên bàn đàm phán hoàn toàn xuất phát từ vị thế và đẳng cấp đã được kiểm chứng. Trong hai nhiệm kỳ dẫn dắt Real Madrid, ông đã khắc tên mình vào lịch sử với kỷ lục vô tiền khoáng hậu: giành 3 chức vô địch UEFA Champions League liên tiếp. Bên cạnh đó, tỷ lệ chiến thắng ấn tượng lên tới 66% là minh chứng rõ nhất cho năng lực cầm quân đỉnh cao của ông.

Bên cạnh tài năng quản trị phòng thay đồ, khả năng dung hòa các ngôi sao lớn và tư duy chiến thuật linh hoạt của Zidane chính là chìa khóa mà FFF đang tìm kiếm. Đội tuyển Pháp sau những biến động vừa qua rất cần một biểu tượng đủ tầm vóc để kết nối dàn sao tài năng và duy trì vị thế thế lực hàng đầu thế giới.

Tuyên bố tham vọng thống trị của bóng đá Pháp

FFF hiện đang cân nhắc nghiêm túc lời đề nghị từ nhà cầm quân 54 tuổi. Việc trao quyền lực và định hướng chiến lược quốc gia cho Zidane trong một khoảng thời gian dài như vậy sẽ là lời khẳng định đanh thép gửi tới phần còn lại của thế giới bóng đá.

Buổi lễ ra mắt chính thức của Zidane trên cương vị thuyền trưởng Les Bleus trong tuần này hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm thu hút mọi sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ toàn cầu.