Žilina 2-1 GKS Katowice: Žilina giành chiến thắng
Žilina chạm trán GKS Katowice tại UEFA Europa Conference League trên sân Štadión pod Dubňom. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 24/07/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Žilina tiếp đón GKS Katowice.
- 6'BÀN THẮNG! GKS Katowice (0-1)
Phút 6': L. Klemenz (GKS Katowice) lập công (kiến tạo: B. Nowak). Tỷ số: 0 - 1.
- 22'Thẻ vàng
Phút 22': M. Roginic (Žilina) nhận thẻ vàng.
- 29'BÀN THẮNG! Žilina (1-1)
Phút 29': M. Kacer (Žilina) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': J. Minarik (Žilina) nhận thẻ vàng.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 47'BÀN THẮNG! Žilina (2-1)
Phút 47': T. Hranica (Žilina) lập công (kiến tạo: F. Kosa). Tỷ số: 2 - 1.
- 58'Thay người
Phút 58' (GKS Katowice): E. Markovic vào sân thay M. Wedrychowski.
- 58'Thay người
Phút 58' (GKS Katowice): K. Lukasiak vào sân thay S. Milewski.
- 58'Thay người
Phút 58' (GKS Katowice): A. Zrelak vào sân thay I. Shkurin.
- 59'Thẻ vàng
Phút 59': E. Markovic (GKS Katowice) nhận thẻ vàng.
- 62'Thẻ vàng
Phút 62': P. Stano (Žilina) nhận thẻ vàng.
- 64'Thẻ vàng
Phút 64': J. Badzgon (Žilina) nhận thẻ vàng.
- 64'Thẻ vàng
Phút 64': A. Jedrych (GKS Katowice) nhận thẻ vàng.
- 67'Thay người
Phút 67' (Žilina): M. Fasko vào sân thay P. Ilko.
- 73'Thay người
Phút 73' (GKS Katowice): B. Wolski vào sân thay J. Bosch.
- 74'Thay người
Phút 74' (Žilina): X. Adang vào sân thay M. Kacer.
- 74'Thay người
Phút 74' (Žilina): L. Prokop vào sân thay M. Roginic.
- 82'Thay người
Phút 82' (Žilina): A. Florea vào sân thay F. Bzdyl.
- 82'Thay người
Phút 82' (Žilina): S. Datko vào sân thay F. Kosa.
- 84'Thay người
Phút 84' (GKS Katowice): S. Bartlewicz vào sân thay B. Nowak.
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': K. Bari (Žilina) nhận thẻ vàng.
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': A. Czerwinski (GKS Katowice) nhận thẻ vàng.
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': (Žilina) nhận thẻ vàng.
- KTKết thúc: Žilina 2-1 GKS Katowice
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 03:22 24/07/2026
Žilina sẽ đối đầu GKS Katowice tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra trên sân Štadión pod Dubňom, với thời gian bắt đầu được ấn định vào 01:30 ngày 24/07/2026.
Thông tin trận đấu
- Trận đấu: Žilina vs GKS Katowice
- Giải đấu: UEFA Europa Conference League
- Thời gian: 01:30 ngày 24/07/2026
- Sân vận động: Štadión pod Dubňom
Nhận định trước trận
Cuộc chạm trán giữa Žilina và GKS Katowice được tổ chức tại Štadión pod Dubňom. Với những thông tin hiện có, trận đấu hứa hẹn là màn so tài đáng chú ý giữa hai đội tại UEFA Europa Conference League.
Chưa có dữ liệu chi tiết về phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chiến thuật hay dự đoán kết quả trận đấu.
Điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn là bối cảnh thi đấu tại Štadión pod Dubňom, nơi Žilina sẽ có lợi thế sân nhà theo thông tin trận đấu được cung cấp. GKS Katowice sẽ cần chuẩn bị phương án phù hợp để đối phó với đối thủ trong màn so tài này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)