Žilina 2-1 GKS Katowice: Žilina giành chiến thắng Žilina chạm trán GKS Katowice tại UEFA Europa Conference League trên sân Štadión pod Dubňom. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 24/07/2026.

Žilina 2 - 1 GKS Katowice Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Žilina tiếp đón GKS Katowice.

6' BÀN THẮNG! GKS Katowice (0-1) Phút 6': L. Klemenz (GKS Katowice) lập công (kiến tạo: B. Nowak). Tỷ số: 0 - 1.

22' Thẻ vàng Phút 22': M. Roginic (Žilina) nhận thẻ vàng.

29' BÀN THẮNG! Žilina (1-1) Phút 29': M. Kacer (Žilina) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

42' Thẻ vàng Phút 42': J. Minarik (Žilina) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Žilina (2-1) Phút 47': T. Hranica (Žilina) lập công (kiến tạo: F. Kosa). Tỷ số: 2 - 1.

58' Thay người Phút 58' (GKS Katowice): E. Markovic vào sân thay M. Wedrychowski.

58' Thay người Phút 58' (GKS Katowice): K. Lukasiak vào sân thay S. Milewski.

58' Thay người Phút 58' (GKS Katowice): A. Zrelak vào sân thay I. Shkurin.

59' Thẻ vàng Phút 59': E. Markovic (GKS Katowice) nhận thẻ vàng.

62' Thẻ vàng Phút 62': P. Stano (Žilina) nhận thẻ vàng.

64' Thẻ vàng Phút 64': J. Badzgon (Žilina) nhận thẻ vàng.

64' Thẻ vàng Phút 64': A. Jedrych (GKS Katowice) nhận thẻ vàng.

67' Thay người Phút 67' (Žilina): M. Fasko vào sân thay P. Ilko.

73' Thay người Phút 73' (GKS Katowice): B. Wolski vào sân thay J. Bosch.

74' Thay người Phút 74' (Žilina): X. Adang vào sân thay M. Kacer.

74' Thay người Phút 74' (Žilina): L. Prokop vào sân thay M. Roginic.

82' Thay người Phút 82' (Žilina): A. Florea vào sân thay F. Bzdyl.

82' Thay người Phút 82' (Žilina): S. Datko vào sân thay F. Kosa.

84' Thay người Phút 84' (GKS Katowice): S. Bartlewicz vào sân thay B. Nowak.

90' Thẻ vàng Phút 90': K. Bari (Žilina) nhận thẻ vàng.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': A. Czerwinski (GKS Katowice) nhận thẻ vàng.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': (Žilina) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Žilina 2-1 GKS Katowice Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:22 24/07/2026

Žilina sẽ đối đầu GKS Katowice tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra trên sân Štadión pod Dubňom, với thời gian bắt đầu được ấn định vào 01:30 ngày 24/07/2026.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Žilina vs GKS Katowice

Žilina vs GKS Katowice Giải đấu: UEFA Europa Conference League

UEFA Europa Conference League Thời gian: 01:30 ngày 24/07/2026

01:30 ngày 24/07/2026 Sân vận động: Štadión pod Dubňom

Nhận định trước trận

Cuộc chạm trán giữa Žilina và GKS Katowice được tổ chức tại Štadión pod Dubňom. Với những thông tin hiện có, trận đấu hứa hẹn là màn so tài đáng chú ý giữa hai đội tại UEFA Europa Conference League.

Chưa có dữ liệu chi tiết về phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chiến thuật hay dự đoán kết quả trận đấu.

Điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn là bối cảnh thi đấu tại Štadión pod Dubňom, nơi Žilina sẽ có lợi thế sân nhà theo thông tin trận đấu được cung cấp. GKS Katowice sẽ cần chuẩn bị phương án phù hợp để đối phó với đối thủ trong màn so tài này.

Žilina 5 trận gần nhất H T B H H GKS Katowice 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới