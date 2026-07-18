Zinedine Zidane chính thức dẫn dắt tuyển Pháp: Kỷ nguyên mới của Les Bleus Huyền thoại Zinedine Zidane đã đạt thỏa thuận trở thành tân HLV trưởng tuyển Pháp. Với Michael Olise là hạt nhân chiến thuật, Zidane đặt mục tiêu đưa Pháp trở lại đỉnh cao tại Euro 2028.

Sau nhiều năm kiên nhẫn chờ đợi, giấc mơ lớn nhất của Zinedine Zidane đã trở thành hiện thực. Huyền thoại sinh năm 1972 chính thức đạt thỏa thuận dẫn dắt đội tuyển quốc gia Pháp, mở ra một chương mới đầy kỳ vọng cho bóng đá nước này sau thất bại tại World Cup 2026.

Zidane hoàn thành giấc mơ dẫn tuyển Pháp.

Sự kết thúc của một kỷ nguyên và khởi đầu mới

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, tương lai của Zidane đã được định đoạt từ tháng 11 năm ngoái. Cựu thuyền trưởng Real Madrid đã chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ ban huấn luyện và dự kiến ký hợp đồng chính thức ngay trong tháng này. Zidane sẽ thay thế Didier Deschamps để chèo lái con tàu "Les Bleus" chinh phục các giải đấu lớn sắp tới, bao gồm UEFA Nations League, Euro 2028 và World Cup 2030.

Quyết định này được đưa ra sau khi tuyển Pháp dừng bước trước Tây Ban Nha với tỷ số 0-2 tại bán kết World Cup 2026 vừa qua. Sự xuất hiện của Zidane được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới, giúp đội bóng áo Lam tìm lại bản sắc và vị thế vốn có của mình trên bản đồ bóng đá thế giới.

Chiến thuật "Số 10" và trục xương sống Olise - Mbappe

Khác với phong cách thực dụng dưới thời Deschamps, Zidane dự kiến sẽ thực hiện một cuộc cách mạng về chiến thuật. Điểm nhấn quan trọng nhất trong lộ trình nhân sự của ông là việc khôi phục vai trò của một "số 10" thực thụ – vị trí mà chính ông từng làm khuynh đảo thế giới khi còn là cầu thủ.

Michael Olise, ngôi sao đang tỏa sáng trong màu áo Bayern Munich, được Zidane lựa chọn làm nhân tố hạt nhân cho lối chơi này. Chiến lược gia 52 tuổi đặc biệt đánh giá cao khả năng sáng tạo và sự kết nối giữa Olise với thủ quân Kylian Mbappe. Sự kết hợp giữa một bộ não kiến thiết tài hoa và một sát thủ tốc độ hàng đầu thế giới được kỳ vọng sẽ tạo nên sức mạnh tấn công hủy diệt cho tuyển Pháp.

Mục tiêu tối thượng: Euro 2028

Nhiệm vụ trọng tâm mà Liên đoàn Bóng đá Pháp đặt ra cho Zidane là chức vô địch Euro 2028. Đây là danh hiệu mà người hâm mộ Pháp đã khao khát trong hơn hai thập kỷ qua, kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2000 – giải đấu mà Zidane chính là linh hồn của đội bóng.

Trước khi gật đầu với tuyển Pháp, Zidane đã từ chối hàng loạt lời đề nghị hấp dẫn từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Sự kiên nhẫn đó cho thấy tâm huyết và khát khao cống hiến của ông dành cho màu cờ sắc áo. Với Zidane trên băng ghế chỉ đạo, bóng đá Pháp không chỉ hướng tới chiến thắng mà còn hướng tới việc tái lập sự thống trị bằng một lối chơi hào hoa và đẳng cấp.