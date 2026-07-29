Zinedine Zidane dẫn dắt tuyển Pháp và bài toán khôi phục bản sắc sáng tạo Zinedine Zidane tiếp quản đội tuyển Pháp sau thời gian dài chờ đợi, mang theo kỳ vọng kết hợp bản sắc sáng tạo với năng lực quản trị đã được chứng minh tại Real Madrid.

Zinedine Zidane chính thức dẫn dắt đội tuyển Pháp, khép lại quãng thời gian chờ đợi kéo dài của cả ông lẫn Liên đoàn Bóng đá Pháp. Sự bổ nhiệm này được đặt trong kỳ vọng về một thay đổi lớn: tuyển Pháp cần tìm lại nét sáng tạo, hào hoa nhưng vẫn phải duy trì năng lực chiến thắng ở những trận đấu đỉnh cao.

Đây không chỉ là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Zidane đến vào thời điểm mô hình thực dụng gắn với Didier Deschamps bị đặt dấu hỏi, đặc biệt sau thất bại 4-6 trước Anh ở trận tranh hạng ba World Cup vừa qua.

Zinedine Zidane chính thức dẫn dắt tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images

Canh bạc được chờ đợi từ hai phía

Việc Zidane nhận nhiệm vụ mang ý nghĩa đặc biệt bởi ông đã kiên định chờ đợi vị trí tại đội tuyển Pháp. Theo thông tin từ nguồn, nhà cầm quân 54 tuổi từng từ chối nhiều câu lạc bộ danh tiếng và chấp nhận đứng ngoài bóng đá đỉnh cao để hướng tới công việc duy nhất mình khao khát.

Đó là lựa chọn chứa đựng rủi ro. Một huấn luyện viên rời xa nhịp độ thi đấu trong thời gian dài sẽ đối mặt áp lực thích nghi tức thì, nhất là khi nắm một tập thể giàu ngôi sao và luôn bị đòi hỏi thành công. Tuy nhiên, sự chờ đợi ấy cũng cho thấy Zidane bước vào công việc với một mục tiêu rõ ràng, thay vì coi đây là lựa chọn thay thế.

Về phía Liên đoàn Bóng đá Pháp, quyết định bổ nhiệm Zidane phản ánh mong muốn mở ra một chu kỳ mới. Người hâm mộ có thể xem đây là cuộc trở về của một biểu tượng, nhưng phần quan trọng hơn nằm ở khả năng biến sức hút biểu tượng thành một đội bóng có phương hướng rõ rệt trên sân.

Từ cỗ máy kiểm soát đến nhu cầu giải phóng sáng tạo

Trong hơn một thập kỷ, Didier Deschamps xây dựng tuyển Pháp theo hướng kiểm soát, chặt chẽ và hiệu quả. Cách tiếp cận đó mang về danh hiệu, nhưng theo bài viết gốc, không phải lúc nào cũng đem lại sự thỏa mãn về mặt cảm xúc cho người hâm mộ xứ lục lăng.

Thất bại 4-6 trước Anh cho thấy hệ thống cũ đã chạm giới hạn trong một trận đấu có tính chất quyết định. Khi hàng phòng ngự không còn tạo được sự chắc chắn quen thuộc, tuyển Pháp cần nhiều hơn khả năng phản ứng: họ cần một cách tổ chức giúp các ngôi sao chủ động định đoạt thế trận.

Zidane đại diện cho ý tưởng đó. Khi còn thi đấu, ông là hiện thân của kỹ thuật, nhịp điệu và khả năng tạo khác biệt trong khoảnh khắc. Trên cương vị huấn luyện viên, ông không được mô tả như người áp đặt một khuôn mẫu chiến thuật cứng nhắc, mà thiên về trao niềm tin để các cầu thủ lớn phát huy năng lực ở thời điểm quyết định.

Ba chức vô địch Champions League và bài kiểm tra lập tức

Điểm tựa lớn nhất của Zidane là thành tích ba lần vô địch Champions League liên tiếp cùng Real Madrid. Chuỗi thành công ấy là bằng chứng về năng lực quản trị phòng thay đồ và bản năng chiến thắng, hai yếu tố đặc biệt quan trọng khi dẫn dắt một đội tuyển quy tụ nhiều cá tính lớn.

Tuy nhiên, kinh nghiệm tại câu lạc bộ không tự động giải quyết mọi vấn đề ở cấp đội tuyển. Thời gian tập trung ngắn hơn, số buổi huấn luyện ít hơn và áp lực kết quả đến nhanh hơn sẽ buộc Zidane phải đưa ra các lựa chọn chính xác ngay từ đầu: cách tổ chức đội hình, phân chia vai trò và tạo sự cân bằng giữa tự do sáng tạo với tính kỷ luật.

Yếu tố Dữ liệu từ nguồn Thành tích nổi bật của Zidane Ba chức vô địch Champions League liên tiếp cùng Real Madrid Trận đấu tạo áp lực thay đổi Pháp thua Anh 4-6 ở trận tranh hạng ba World Cup Thử thách sắp tới Nations League gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và Bỉ

Lịch Nations League với Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và Bỉ sẽ không dành cho Zidane một giai đoạn làm quen dài. Ba đối thủ này tạo ra các dạng bài kiểm tra khác nhau, từ sức ép cạnh tranh đến yêu cầu kiểm soát trận đấu và bản lĩnh trong các khoảnh khắc then chốt.

Liên đoàn bóng đá Pháp và Zinedine Zidane đang chung thuyền. Ảnh: Getty Images

Chủ tịch Philippe Diallo không trao cho tân huấn luyện viên một lịch trình dễ thở. Nhưng chính những trận đấu sắp tới sẽ trả lời liệu Zidane có thể chuyển hóa kỳ vọng thành một tuyển Pháp vừa hiệu quả, vừa giàu cảm hứng hay không. Cuộc chờ đợi đã kết thúc; bài kiểm tra thực sự giờ mới bắt đầu.