Zirkzee ghi siêu phẩm, dàn tài năng Carrington giúp MU đè bẹp Rosenborg 5-0 Pha dứt điểm ngẫu hứng của Joshua Zirkzee cùng sự thăng hoa từ 4 sao trẻ Carrington đã mang về chiến thắng 5-0 áp đảo cho Manchester United trước Rosenborg.

Trong bối cảnh các trụ cột như Bruno Fernandes vắng mặt, chuyến du đấu tại Na Uy của Manchester United đã trở thành sân khấu riêng cho lứa tài năng trẻ từ học viện Carrington. Đoàn quân của HLV Michael Carrick áp đặt lối chơi chủ động ngay từ những phút đầu tiên, biến cuộc đối đầu với Rosenborg thành màn trình diễn sức mạnh một chiều với chiến thắng 5-0 đầy thuyết phục.

Pha xử lý xuất thần của Joshua Zirkzee và bước ngoặt trận đấu

Dù thi đấu lấn lướt, Quỷ đỏ phải chờ đến phút 31 mới có được bàn mở tỷ số nhờ khoảnh khắc cá nhân xuất sắc của Shea Lacey. Cầu thủ 19 tuổi thực hiện pha ngoặt bóng làm lỡ đà hậu vệ Rosenborg trước khi tung cú cứa lòng chân trái hiểm hóc vào góc xa, khai thông thế bế tắc.

Joshua Zirkzee ăn mừng bàn thắng sau pha xử lý đầy ngẫu hứng. Ảnh: ManUTD.

Bước sang hiệp hai, điểm nhấn ấn tượng nhất của trận đấu thuộc về Joshua Zirkzee. Phút 56, tiền đạo người Hà Lan phô diễn kỹ thuật cá nhân thượng thừa với động tác giả loại bỏ cùng lúc hai hậu vệ đối phương, trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ môn Rosenborg. Bàn thắng nhân đôi cách biệt không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý cho Zirkzee mà còn đánh sập hoàn toàn tinh thần chiến đấu của đại diện chủ nhà.

Bản hòa tấu ấn tượng của các nhân tố trẻ Carrington

Sự hưng phấn lên cao giúp các cầu thủ dự bị của Manchester United nhanh chóng để lại dấu ấn ngay khi bước vào sân. Chỉ ít giây sau khi góp mặt, Jacob Devaney đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành từ một tình huống phạt góc ở phút 63, nâng tỷ số lên 3-0.

Dàn sao trẻ MU có trận đấu thăng hoa. Ảnh: ManUTD.

Sức ép liên tục từ hai biên tiếp tục mang về những bàn thắng tiếp theo cho Quỷ đỏ. Phút 72, hậu vệ phải Jaydan Kamason thực hiện đường căng ngang chuẩn xác để Harry Amass dễ dàng dứt điểm tung lưới. Sự phối hợp ăn ý giữa hai hậu vệ biên trẻ tuổi cho thấy tính tổ chức và đường lối chiến thuật rõ ràng mà ban huấn luyện đã xây dựng.

Đến phút 84, Kamason hoàn tất cú đúp kiến tạo sau pha đột phá dũng mãnh sát đường biên dọc rồi tạt bóng như đặt cho Ethan Williams dứt điểm, ấn định chiến thắng giòn giã 5-0.

Cầu thủ ghi bàn Thời điểm (Phút) Đội bóng Shea Lacey 31' Manchester United Joshua Zirkzee 56' Manchester United Jacob Devaney 63' Manchester United Harry Amass 72' Manchester United Ethan Williams 84' Manchester United

Việc 4 trong tổng số 5 bàn thắng được ghi bởi các tài năng trẻ trưởng thành từ lò Carrington không chỉ mang lại chiến thắng tưng bừng trong giai đoạn tiền mùa giải, mà còn gửi tới ban huấn luyện những tín hiệu cực kỳ khả quan về chiều sâu đội hình cho chặng đường dài phía trước.