Zunjie S800 cập nhật phần mềm OTA: Bước tiến mới trong công nghệ an toàn và cử chỉ Bản cập nhật OTA ngày 30/1 của Zunjie S800 mang đến loạt tính năng cử chỉ không chạm, hỗ trợ ổn định khi nổ lốp và hệ thống hiển thị AR-HUD cải tiến.

Ngày 30/1, mẫu xe Zunjie S800 chính thức nhận bản cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm tương tác thông minh và nâng cao tiêu chuẩn an toàn chủ động. Đợt nâng cấp này không chỉ cải thiện các tính năng giải trí mà còn bổ sung những công nghệ hỗ trợ lái chuyên sâu, khẳng định vị thế của dòng xe trong phân khúc phương tiện thông minh.

Trải nghiệm tương tác không chạm và giải trí đa phương tiện

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bản cập nhật lần này là hệ thống điều khiển bằng cử chỉ không chạm dành cho hàng ghế sau. Hành khách hiện có thể đóng cửa đối diện chỉ bằng các thao tác tay đơn giản mà không cần tiếp xúc vật lý. Ngoài ra, tính năng mở cửa bằng cử chỉ cũng được áp dụng cho cả ghế lái và ghế phụ, mang lại sự tiện nghi vượt trội.

Về khả năng kết nối, Zunjie S800 tích hợp công nghệ NFC cho phép người dùng điện thoại Huawei chuyển đổi cuộc gọi trực tiếp lên hệ thống âm thanh của xe chỉ bằng một lần chạm nhẹ vào thẻ NFC trên cửa. Không gian nội thất còn được làm mới với hiệu ứng đèn chủ đề "Mã đáo thành công" và tính năng hát karaoke không dây, hỗ trợ các hoạt động giải trí theo nhóm.

Nâng cấp hệ thống hiển thị AR-HUD và hỗ trợ lái ban đêm

Hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái thực tế ảo (AR-HUD) của Zunjie S800 đã được tinh chỉnh để cung cấp chỉ dẫn làn đường chi tiết tại các nút giao thông phức tạp. Đáng chú ý, tính năng này hiện có khả năng cảnh báo sớm các nguy cơ va chạm với người đi bộ hoặc phương tiện thô sơ trong điều kiện thiếu sáng ban đêm, giúp người lái chủ động xử lý tình huống.

Bên cạnh đó, trợ lý giọng nói trên xe cũng được tối ưu hóa về âm sắc và khả năng nhận diện ngữ nghĩa. Việc cải tiến này giúp quá trình tương tác giữa người và máy trở nên tự nhiên, chính xác hơn trong nhiều ngữ cảnh sử dụng khác nhau.

Công nghệ an toàn chủ động và bảo vệ người dùng

Trong nỗ lực tăng cường an toàn, Zunjie S800 bổ sung tính năng hỗ trợ ổn định thân xe khi xảy ra sự cố nổ lốp ở tốc độ cao. Hệ thống này can thiệp trực tiếp để duy trì quỹ đạo chuyển động, giảm thiểu rủi ro mất kiểm soát do thay đổi áp suất lốp đột ngột. Hệ thống treo thông minh cũng được cập nhật khả năng quét mặt đường phía trước để tự động điều chỉnh độ cao và độ cứng, tối ưu hóa sự êm ái.

Tính năng Exit Guard (Người gác cửa khi xuống xe) là một bổ sung quan trọng về an toàn ngoại vi. Khi hành khách chuẩn bị mở cửa, màn hình trung tâm sẽ hiển thị hình ảnh thời gian thực về môi trường xung quanh kèm âm thanh cảnh báo nếu có phương tiện đang tiến lại gần. Cuối cùng, xe được trang bị hệ thống hỗ trợ khẩn cấp: trong trường hợp người lái mất khả năng điều khiển, xe sẽ tự động tấp vào lề an toàn, kích hoạt đèn SOS và liên hệ với trung tâm cứu hộ.