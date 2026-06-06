Zverev đánh bại Mensik vào chung kết Roland Garros: Bản lĩnh của hạt giống số 2 Alexander Zverev vượt qua tài năng trẻ Jakub Mensik sau 4 set căng thẳng để lần thứ hai góp mặt tại trận chung kết Roland Garros, hướng tới danh hiệu Grand Slam đầu tiên.

Alexander Zverev đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết Roland Garros lần thứ hai sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Jakub Mensik. Trải qua 3 giờ 01 phút thi đấu đầy kịch tính, bản lĩnh của tay vợt người Đức đã được khẳng định đúng lúc để dập tắt hy vọng tạo nên bất ngờ của đối thủ trẻ người Cộng hòa Séc.

Zverev khẳng định vị thế trong những thời điểm quyết định

Cuộc đối đầu tại bán kết khởi đầu đầy căng thẳng khi Jakub Mensik nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất. Tay vợt trẻ liên tục gây áp lực lên Zverev, đưa set 1 vào thế giằng co kịch tính. Tuy nhiên, tại game đấu thứ 12 quyết định, Zverev đã tận dụng triệt để những sai lầm từ phía Mensik để đoạt break-point quan trọng, khép lại set đấu với tỷ số 7-5.

Thừa thắng xông lên, hạt giống số 2 hoàn toàn áp đảo trong set thứ hai. Với những cú giao bóng sấm sét và khả năng điều bóng chính xác từ cuối sân, Zverev không cho đàn em bất kỳ cơ hội vùng lên nào. Anh nhanh chóng giành break và kết thúc set đấu với tỷ số cách biệt 6-2 chỉ sau 33 phút thi đấu.

Zverev khuất phục Mensik, ghi danh vào chung kết Roland Garros

Nỗ lực của Mensik và sự trở lại của nhà vô địch

Dù bị dẫn trước 2 set, Jakub Mensik đã cho thấy lý do tại sao anh được coi là một trong những tài năng triển vọng nhất hiện nay. Set 3 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của tay vợt người Cộng hòa Séc khi anh thi đấu hoàn toàn lột xác. Mensik thắng thuyết phục 6-4 sau khi bẻ thành công game giao bóng của đối thủ, buộc trận đấu phải bước vào set thứ 4.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Mensik có thể làm được. Ở set 4, Zverev sớm bẻ game cầm giao bóng đầu tiên của đối thủ và duy trì lợi thế dẫn điểm cho đến tận cuối set để thắng 6-3. Đây là trận chung kết Grand Slam thứ 4 trong sự nghiệp của Zverev, mở ra cơ hội để anh lần đầu tiên chạm tay vào danh hiệu vô địch.

Biến động bất ngờ: Matteo Arnaldi rút lui vì sốt virus

Ở một diễn biến khác, đối thủ của Zverev trong trận chung kết đã được xác định sau một sự cố đáng tiếc. Matteo Arnaldi buộc phải tuyên bố rút lui ngay trước thềm trận bán kết 2 do sốt virus nghiêm trọng. Tay vợt người Italia chia sẻ anh đã trải qua một đêm tồi tệ với triệu chứng nôn mửa liên tục và không thể ăn uống gì suốt cả ngày.

Sự vắng mặt của Arnaldi đã giúp đồng hương Flavio Cobolli nghiễm nhiên có được tấm vé vào chơi trận chung kết. Trận đấu tranh ngôi vương Roland Garros 2026 giữa Alexander Zverev và Flavio Cobolli sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 7/6.