Zverev đối đầu khắc tinh Cerundolo và màn so tài Fonseca - Shelton tại Munich Open Alexander Zverev đối mặt thử thách từ Francisco Cerundolo trên mặt sân đất nện, trong khi tài năng trẻ Joao Fonseca sẵn sàng gây sốc trước Ben Shelton tại tứ kết Munich Open.

Vòng tứ kết Munich Open 2026 hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính khi hạt giống số một Alexander Zverev tái ngộ đối thủ đầy duyên nợ Francisco Cerundolo. Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa "hiện tượng" Joao Fonseca và tay vợt mạnh mẽ Ben Shelton cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chuyên môn.

Alexander Zverev và bài toán giải mã "bức tường" Cerundolo

Cuộc đối đầu giữa Alexander Zverev và Francisco Cerundolo vào lúc 17h30 ngày 17/4 không chỉ là trận tứ kết đơn thuần, mà còn là màn kiểm chứng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trên mặt sân đất nện sở trường của đối thủ.

Zverev (bên trái) dự báo có trận đấu không dễ trước Cerundolo (bên phải)

Zverev đang thể hiện phong độ hủy diệt trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Chiến thắng áp đảo 6-1, 6-2 trước Gabriel Diallo cho thấy tay vợt người Đức đang ở trạng thái tối ưu: giao bóng ổn định, kiểm soát hoàn toàn các loạt bóng bền và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Tuy nhiên, Cerundolo lại là một thử thách hoàn toàn khác.

Tay vợt người Argentina vừa có chiến thắng "hủy diệt" 6-3, 6-0 trước Botic van de Zandschulp. Điểm mạnh nhất của Cerundolo chính là những cú thuận tay topspin cực nặng và khả năng di chuyển bền bỉ trên mặt sân clay. Đáng chú ý, dù Zverev dẫn trước 4-3 về tổng tỷ số đối đầu, nhưng Cerundolo lại toàn thắng trong cả 3 lần hai tay vợt gặp nhau trên mặt sân đất nện.

Về mặt chiến thuật, Zverev cần duy trì hiệu suất giao bóng một và chủ động kết thúc điểm sớm. Nếu để trận đấu rơi vào thế giằng co với những loạt rally kéo dài, lợi thế sẽ nghiêng về phía Cerundolo. Một chiến thắng 2-1 nghiêng về phía tay vợt Đức là kịch bản được nhiều chuyên gia dự đoán.

Màn so tài giữa sức trẻ Joao Fonseca và uy lực Ben Shelton

Vào lúc 19h cùng ngày, tâm điểm sẽ đổ dồn vào trận đấu giữa Joao Fonseca và Ben Shelton. Đây là màn so tài giữa hai phong cách thi đấu trái ngược: một bên là sự bùng nổ cơ bắp, một bên là sự linh hoạt và tư duy chiến thuật nhạy bén.

Shelton (bên trái) hoàn toàn có thể nhận cú sốc trước ngôi sao trẻ Fonseca (bên phải)

Ben Shelton tiến vào tứ kết sau trận thắng nhọc nhằn 6-4, 7-6 trước Alexander Blockx. Dù sở hữu cú giao bóng sấm sét, nhưng trên mặt sân đất nện tại Munich, vũ khí này của tay vợt Mỹ phần nào bị giảm bớt hiệu quả. Shelton từng vào chung kết giải đấu năm ngoái, nhưng phong độ hiện tại của anh chưa thực sự đạt mức ổn định cao nhất.

Ngược lại, Joao Fonseca đang là cái tên gây sốt khi vượt qua Arthur Rinderknech 6-3, 6-2. Ở tuổi 19, Fonseca cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong cách điều tiết nhịp độ và xử lý bóng bền. Khả năng thích nghi tốt với điều kiện sân đất nện giúp tay vợt trẻ này được đánh giá cao hơn trong việc kiểm soát các tình huống bóng dài.

Đây là lần đầu tiên hai tay vợt gặp nhau. Nếu Fonseca duy trì được sự tự tin và khả năng điều bóng sâu về hai góc sân, anh hoàn toàn có thể tạo nên cú sốc trước hạt giống người Mỹ.

Lịch thi đấu tứ kết các giải Tennis ngày 17/4

Bên cạnh Munich Open, các giải đấu tại Barcelona, Stuttgart và Rouen cũng bước vào giai đoạn quyết liệt:

Giải đấu Thời gian Cặp đấu ATP 500 Barcelona 17:30 Tomas Machac - Andrey Rublev ATP 500 Barcelona 22:30 Cameron Norrie - Rafael Jodar ATP 500 Munich 17:30 Alexander Zverev - Francisco Cerundolo ATP 500 Munich 19:00 Joao Fonseca - Ben Shelton WTA 500 Stuttgart 19:00 Karolina Muchova - Coco Gauff WTA 500 Stuttgart 22:00 Iga Swiatek - Mirra Andreeva

Nhìn chung, ngày thi đấu 17/4 sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho các hạt giống hàng đầu trước khi tiến sâu vào giai đoạn quan trọng của mùa giải sân đất nện năm nay.