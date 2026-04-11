Zverev đối đầu Sinner tại bán kết Monte Carlo: Cuộc chiến phá dớp để vào chung kết Jannik Sinner hướng tới chiến thắng thứ 21 liên tiếp trong khi Alexander Zverev quyết tâm phục thù tại bán kết Monte Carlo Masters 2026 nhằm lần đầu ghi danh vào trận chung kết.

Jannik Sinner và Alexander Zverev sẽ tạo nên màn so tài tâm điểm tại bán kết Monte Carlo Masters 2026 diễn ra vào lúc 18h30 ngày 11/4. Đây không chỉ là trận đấu phân định tấm vé vào chung kết mà còn là cơ hội để cả hai ngôi sao vượt qua rào cản tâm lý tại giải Masters đất nện đầu tiên trong năm.

Alexander Zverev và bản lĩnh vượt khó

Tay vợt số 1 nước Đức, Alexander Zverev, đã phải trải qua một hành trình tiêu tốn nhiều thể lực để tiến sâu vào giải đấu năm nay. Tại vòng tứ kết, anh mất tới 2 giờ 41 phút thi đấu căng thẳng mới có thể khuất phục được Joao Fonseca. Đây là lần thứ ba liên tiếp Zverev góp mặt ở bán kết một giải ATP Masters 1000 trong mùa giải 2026, minh chứng cho phong độ ổn định ở đẳng cấp cao.

Tuy nhiên, thử thách tại bán kết Monte Carlo luôn là một "cơn ác mộng" đối với Zverev. Trong quá khứ, anh từng hai lần phải dừng bước ở ngưỡng cửa thiên đường vào các năm 2018 (thua Kei Nishikori) và 2022 (thua Stefanos Tsitsipas). Đối mặt với Jannik Sinner – người đã chặn đứng anh tại Indian Wells và Miami Open gần đây – Zverev đang khao khát một màn phục thù ngọt ngào để lần đầu tiên lọt vào chung kết tại Công quốc Monaco.

Jannik Sinner và chuỗi phong độ hủy diệt

Ở bên kia chiến tuyến, Jannik Sinner đang thể hiện một sức mạnh đáng sợ trên bản đồ quần vợt thế giới. Tay vợt người Ý đang đứng trước cơ hội nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 21. Sinner không chỉ sở hữu kỹ thuật điêu luyện mà còn cho thấy tâm lý thi đấu cực kỳ vững vàng trước các đối thủ lớn.

Dù đang ở đỉnh cao phong độ, Monte Carlo vẫn là nơi Sinner chịu nhiều nỗi đau tại vòng bán kết. Trong hai năm liên tiếp 2023 và 2024, anh đều gục ngã sau những trận đấu kéo dài ba set kịch tính trước Holger Rune và Stefanos Tsitsipas. Lần thứ ba trở lại vòng đấu này, tay vợt người Ý quyết tâm không để lịch sử lặp lại.

Cuộc đối đầu giữa Zverev và Sinner hứa hẹn sẽ là màn đấu trí đỉnh cao về mặt chiến thuật. Trong khi Zverev sở hữu những cú giao bóng sấm sét và khả năng phòng ngự cuối sân lì lợm, Sinner lại vượt trội ở khả năng điều phối bóng và những cú đánh thuận tay đầy uy lực. Người giành chiến thắng trong trận đấu này không chỉ có vé vào chung kết mà còn khẳng định vị thế ứng viên số 1 cho chức vô địch.