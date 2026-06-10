Zverev đối đầu Sinner tại Wimbledon 2026: Trận chiến của tâm lý và thể lực Sau chức vô địch Roland Garros, Alexander Zverev bước vào Wimbledon với sự tự tin cực lớn, đối đầu trực tiếp với một Jannik Sinner đang ở trạng thái thể lực sung mãn nhất sau quãng nghỉ dài.

Chiếc cúp bạc Roland Garros 2026 đã giúp Alexander Zverev chính thức rũ bỏ áp lực tâm lý để chơi thứ quần vợt thanh thoát nhất sự nghiệp. Tuy nhiên, tại London sắp tới, tay vợt người Đức sẽ phải đối mặt với một thử thách cực đại: Jannik Sinner. Việc dừng bước sớm tại Paris vô tình biến tay vợt số 1 thế giới thành một đối thủ sung mãn, sẵn sàng biến Wimbledon thành sân khấu của riêng mình.

Zverev (bên phải) trở thành đối trọng xứng tầm cho Sinner (bên trái) ở Wimbledon sắp tới

Alexander Zverev: Sự trỗi dậy của vũ khí tấn công mới

Cựu tay vợt Andy Roddick nhận định rằng việc thiếu hụt danh hiệu Grand Slam từng khiến Zverev bị bó buộc trong các thời điểm quyết định. Tuy nhiên, số liệu từ ATP Infosys sau trận chung kết tại Paris đã chứng minh một màn lột xác ngoạn mục về mặt chiến thuật của tay vợt người Đức.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở sự chủ động từ cú giao bóng hai. Thay vì chọn phương án an toàn, Zverev đã tăng lực bạt và ép bóng sâu, duy trì hiệu suất thắng điểm giao bóng hai ở mức 58%. Bên cạnh đó, anh cũng sử dụng linh hoạt các cú bỏ nhỏ (drop shot) để thay đổi nhịp độ, buộc đối thủ phải liên tục di chuyển lên lưới.

Huyền thoại Boris Becker chia sẻ: "Khi áp lực được cởi bỏ, Zverev sẽ giao bóng với 100% sự tự tin. Trên mặt sân cỏ, nếu anh ấy giao bóng không chút do dự, cậu ấy có thể đánh bại bất kỳ ai, kể cả Sinner".

Jannik Sinner và lợi thế từ trạng thái thể lực hoàn hảo

Dù gây thất vọng tại Roland Garros, Sinner vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Wimbledon theo đánh giá của các nhà cái. Chuyên gia Dan Weston chỉ ra rằng việc bị loại sớm tại Paris đã mang lại cho tay vợt người Ý một "khoảng nghỉ vàng" để hồi phục thể trạng.

Sinner có đủ thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức trước khi bước vào chinh phục Wimbledon với Zverev

Đội ngũ huấn luyện của Sinner đã quyết định rút lui khỏi giải Halle Open để tập trung tối ưu hóa cú giao bóng với quỹ đạo phẳng và độ nảy thấp – những vũ khí cực kỳ lợi hại trên mặt sân cỏ London. Thống kê trong 52 tuần qua cho thấy Sinner dẫn đầu thế giới về tỷ lệ thắng điểm giao bóng hai với hơn 58%.

Kỳ vọng cuộc đụng độ thượng đỉnh tại London

Giới chuyên môn đang chờ đợi một cuộc lật đổ từ Sinner nhờ lối chơi tấn công bóng sống cực nặng từ vạch cuối sân. Mặt cỏ Wimbledon với tốc độ bóng nhanh được dự báo sẽ xé toạc khả năng phòng thủ lỳ lợm của Zverev, ép tay vợt người Đức phải dâng cao volley – vốn là điểm yếu cố hữu của anh.

Wimbledon 2026 (lần thứ 139) sẽ chính thức khởi tranh tại London từ ngày 29/6 đến 12/7/2026. Đây là năm đầu tiên hệ thống xem lại video (Video Review - VR) được áp dụng tại sân trung tâm và sân số 1. Theo bảng xếp hạng ATP, Sinner sẽ là hạt giống số 1, trong khi Zverev giữ vị trí hạt giống số 2 do Carlos Alcaraz rút lui vì chấn thương cổ tay.