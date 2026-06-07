Zverev gây tranh cãi tại Roland Garros và cơ hội đặc cách Wimbledon của Chwalinska Alize Cornet chỉ trích Alexander Zverev vì phát ngôn thiếu tôn trọng vận động viên, trong khi Maja Chwalinska đứng trước cơ hội nhận đặc cách tại Wimbledon 2026.

Trước thềm trận chung kết Roland Garros, Alexander Zverev đã trở thành tâm điểm của dư luận sau những phát biểu gây tranh cãi về tâm lý vận động viên. Trong khi đó, quần vợt nữ thế giới chứng kiến sự trỗi dậy của Maja Chwalinska với khả năng tiến thẳng vào vòng đấu chính của Wimbledon nhờ suất đặc cách.

Zverev và phát ngôn "trống rỗng" gây bão dư luận

Trên Sportskeeda, cựu tay vợt số 11 thế giới Alize Cornet đã lên tiếng phản đối gay gắt nhận định của Alexander Zverev. Sau khi vượt qua vòng bán kết Roland Garros, tay vợt người Đức gây bất ngờ khi tuyên bố anh cảm thấy "hoàn toàn trống rỗng" và cho rằng rất ít vận động viên thực sự có tư duy sâu sắc trong đầu.

Zverev tỏ ra vô cảm trước thềm chung kết Roland Garros

Cornet khẳng định đây là sự thiếu tôn trọng lớn đối với cộng đồng thể thao chuyên nghiệp. Bà nhấn mạnh rằng việc đánh đồng tất cả vận động viên là điều vô nghĩa và nếu đó là một lời nói đùa, nó thực sự không hề mang lại sự hài hước nào trong bối cảnh một giải Grand Slam quan trọng.

Maja Chwalinska: Từ vòng loại đến hy vọng đặc cách Wimbledon

Huyền thoại quần vợt Anh, Tim Henman, vừa tiết lộ khả năng Maja Chwalinska sẽ nhận được suất đặc cách (wildcard) tham dự vòng đấu chính tại Wimbledon. Chwalinska đã tạo nên cú sốc lớn tại Roland Garros 2026 khi xuất phát từ vòng loại nhưng đã tiến sâu đến tận trận chung kết và chỉ chịu dừng bước trước nhà vô địch Mirra Andreeva.

Mặc dù thứ hạng của Chwalinska dự kiến sẽ nhảy vọt lên vị trí 21 thế giới, cô vẫn phải đối mặt với rào cản quy định. Theo cựu tay vợt Andy Roddick, danh sách tham dự các giải Grand Slam thường được chốt 6 tuần trước khi khởi tranh. Do Wimbledon diễn ra từ cuối tháng 6, vị trí cũ (hạng 114) có thể buộc cô phải thi đấu từ vòng loại nếu không nhận được sự ưu tiên đặc biệt từ ban tổ chức.

Góc khuất phía sau sự im lặng của cha con nhà Fury

Trong một cuộc phỏng vấn với The Ring, Tyson Fury đã lần đầu chia sẻ về sự rạn nứt trong mối quan hệ với bố ruột, ông John Fury. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc Fury từ chối giải nghệ sau hai thất bại liên tiếp trước Oleksandr Usyk vào cuối năm 2024.

Tay vợt hạng nặng thừa nhận việc không thể rời bỏ sàn đấu đang ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình. Ông John Fury đã chọn cách ngừng giao tiếp như một biện pháp gây áp lực nhằm bảo vệ sức khỏe cho con trai. Tuy nhiên, Fury khẳng định chiến đấu là bản năng duy nhất mà anh biết, dù điều đó đang đẩy mối quan hệ cha con vào thế bế tắc.