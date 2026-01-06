Zverev khuất phục De Jong tại Roland Garros: Khẳng định sức mạnh ứng viên vô địch Alexander Zverev giành vé vào tứ kết Roland Garros sau chiến thắng 3-0 trước Jesper De Jong với tỷ số 7-6(3), 6-4, 6-1, củng cố vị thế ứng cử viên số một hiện nay.

Alexander Zverev đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết Roland Garros sau màn trình diễn áp đảo trước Jesper De Jong. Trong bối cảnh những đối thủ lớn như Sinner, Alcaraz hay Djokovic không còn hiện diện, tay vợt người Đức đang tận dụng tối đa cơ hội để tiến gần hơn tới danh hiệu Grand Slam trên mặt sân đất nện.

Khởi đầu nhọc nhằn và bản lĩnh ở loạt tie-break

Dù được đánh giá cao hơn hẳn, Zverev đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ trong set thi đấu đầu tiên. Anh bất ngờ để mất break ngay ở ván cầm giao bóng đầu tiên, tạo điều kiện cho Jesper De Jong gây áp lực lớn. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt hạt giống hàng đầu đã lên tiếng đúng lúc.

Alexander Zverev tiếp tục phong độ cao để tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Zverev nhanh chóng đòi lại break ở ván thứ 5, đưa set đấu về thế cân bằng. Hai tay vợt giằng co điểm số cho đến khi phải phân định bằng loạt tie-break. Tại đây, Zverev thể hiện sự vượt trội về kinh nghiệm để giành chiến thắng 7-3, khép lại set 1 đầy vất vả.

Tăng tốc mạnh mẽ trong các set còn lại

Bước sang set 2, De Jong vẫn duy trì được sự tập trung và chơi khá vững vàng. Bước ngoặt chỉ xảy ra ở ván thứ 10 khi Zverev tận dụng thành công cơ hội bẻ giao bóng của đối thủ, ấn định chiến thắng 6-4. Thất bại đáng tiếc ở set 2 dường như đã bào mòn tâm lý của tay vợt người Hà Lan.

Set đấu cuối cùng chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn từ phía Zverev. Tay vợt người Đức thi đấu thong dong nhưng vô cùng hiệu quả, nhanh chóng kết thúc set đấu với cách biệt 6-1. Trận đấu khép lại sau 2 giờ 16 phút thi đấu, đánh dấu một chiến thắng thuyết phục cho ứng cử viên vô địch.

Thông số kỹ thuật trận đấu

Thông số Alexander Zverev Jesper De Jong Tỷ số set 7-6 (3), 6-4, 6-1 - Aces 4 3 Lỗi kép 2 4 Tỷ lệ giao bóng 1 75% 67% Điểm Winner 43 19 Lỗi đánh hỏng 26 23 Điểm Break 4/7 1/2 Tổng số điểm 100 66

Đối thủ tiếp theo của Alexander Zverev tại vòng tứ kết sẽ là Rafael Jodar. Tay vợt người Tây Ban Nha đang được giới chuyên môn gọi với biệt danh "Rafa mới" sau chuỗi phong độ ấn tượng như một hiện tượng tại giải năm nay.