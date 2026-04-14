Zverev thắng kịch tính tại Munich, Alcaraz đối mặt áp lực lớn ở Barcelona Open Alexander Zverev nhọc nhằn vượt qua Kecmanovic sau 3 set để bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương, trong khi Carlos Alcaraz nỗ lực tìm lại phong độ sau cú sốc Monte Carlo.

Tâm điểm của làng banh nỉ thế giới ngày 14/4 đổ dồn về hai giải đấu ATP 500 quan trọng là Bavarian International (Đức) và Barcelona Open (Tây Ban Nha). Tại Munich, nhà đương kim vô địch Alexander Zverev đã phải trải qua những giờ phút thi đấu đầy căng thẳng để giành vé đi tiếp, trong khi các tài năng trẻ như Joao Fonseca và Lorenzo Musetti cũng có ngày ra quân thuận lợi.

Alexander Zverev nhọc nhằn bảo vệ ngôi vương tại Munich

Bước vào chiến dịch bảo vệ danh hiệu tại giải đấu quê nhà Bavarian International, tay vợt số 3 thế giới Alexander Zverev đối đầu với thử thách khó khăn mang tên Miomir Kecmanovic. Dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, Zverev đã không thể có một chiến thắng chóng vánh như kỳ vọng.

Set đầu tiên chứng kiến sự áp đảo của Zverev với chiến thắng 6-3. Tuy nhiên, Kecmanovic đã vùng lên mạnh mẽ trong set 2, tận dụng những sai số trong giao bóng của tay vợt người Đức để thắng lại với tỷ số tương tự. Trận đấu buộc phải phân định ở set 3 quyết định. Trong loạt tie-break cân não, bản lĩnh của nhà vô địch đã lên tiếng đúng lúc khi Zverev giành chiến thắng áp đảo 7-2, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 2-1.

Zverev (bên trái) có kết quả đối đầu ngang bằng so với tay vợt Serbia, Kecmanovic (bên phải)

Chiến thắng này không chỉ giúp Zverev bước tiếp vào vòng trong mà còn là lời khẳng định cho sự bền bỉ của anh trên mặt sân đất nện, nơi đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát bóng bền cực tốt.

Sức trẻ lên tiếng: Joao Fonseca và Lorenzo Musetti thăng hoa

Bên cạnh sự kịch tính từ các hạt giống hàng đầu, ngày thi đấu cũng ghi dấu ấn đậm nét của những tài năng trẻ. Tại Munich, Joao Fonseca (Brazil) đã có màn trình diễn ấn tượng trước Alejandro Tabilo. Sau khi vượt qua set 1 đầy giằng co bằng loạt tie-break (7-1), Fonseca đã làm chủ hoàn toàn set 2 với chiến thắng 6-3 để kết thúc trận đấu sau 2 set trắng.

Tại Barcelona Open, Lorenzo Musetti cũng khẳng định sức mạnh của tay vợt hàng đầu nước Ý. Đối đầu với đại diện chủ nhà Martin Landaluce, Musetti duy trì sự ổn định xuyên suốt trận đấu. Dù gặp đôi chút khó khăn ở set đầu (7-5), anh đã nhanh chóng áp đặt lối chơi trong set 2 (6-2) để ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo.

Áp lực của Carlos Alcaraz sau cú sốc Monte Carlo

Trong khi đó, mọi ánh mắt tại Barcelona đang hướng về Carlos Alcaraz. Chỉ 48 giờ sau thất bại tại chung kết Monte Carlo Masters trước Jannik Sinner, ngôi sao người Tây Ban Nha bước vào giải đấu quê nhà với trạng thái tâm lý đặc biệt. Alcaraz không chỉ phải đối mặt với áp lực duy trì thứ hạng mà còn cần chứng minh khả năng thích nghi nhanh chóng trên sân đất nện.

Alcaraz (bên phải) chắc chắn không được chủ quan dù Virtanen (bên trái) bị đánh giá thấp hơn nhiều

Đối thủ của Alcaraz là Otto Virtanen, tay vợt hạng 133 thế giới. Dù được đánh giá cao hơn về mọi mặt, Alcaraz vẫn cần sự thận trọng tối đa. Lối chơi ngẫu hứng và tâm lý không còn gì để mất của Virtanen có thể trở thành bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của cựu số 1 thế giới trong bối cảnh anh đang cần tìm lại cảm giác chiến thắng.

Lịch thi đấu tiêu điểm ATP 500 ngày 14/4

Thời gian Trận đấu Giải đấu 21:00 Carlos Alcaraz - Otto Virtanen Barcelona Open 22:30 Mariano Navone - Andrey Rublev Barcelona Open 19:00 Alex Molcan - Alexander Bublik Bavarian International 20:30 Fabian Marozsan - Stefanos Tsitsipas Bavarian International

Nhìn chung, cục diện tại các giải ATP 500 đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khi các hạt giống hàng đầu đều phải nỗ lực tối đa trước sự vươn lên mạnh mẽ của các tay vợt trẻ.