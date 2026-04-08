Zverev và Medvedev lĩnh ấn tại Monte Carlo Masters: Cuộc chiến trên mặt sân đất nện Vòng hai Monte Carlo Masters 2026 chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa khi Alexander Zverev chạm trán khắc tinh Cristian Garin, còn Daniil Medvedev đối đầu Matteo Berrettini.

Monte Carlo Masters 2026 đang tiến vào giai đoạn kịch tính khi các hạt giống hàng đầu bắt đầu chiến dịch chinh phục danh hiệu ATP 1000 quan trọng đầu tiên trên mặt sân đất nện. Tâm điểm của ngày thi đấu 8/4 đổ dồn vào những tên tuổi lớn như Alexander Zverev và Daniil Medvedev trong nỗ lực khẳng định vị thế trước các đối thủ khó chịu.

Alexander Zverev đối mặt thử thách từ chuyên gia đất nện

Trận đấu giữa Cristian Garin và Alexander Zverev (dự kiến diễn ra lúc 17h30) được dự báo là màn tra tấn thể lực thực sự. Garin đang sở hữu chuỗi ba chiến thắng liên tiếp với lối chơi phòng ngự bền bỉ đặc trưng của các tay vợt Nam Mỹ. Khả năng kiểm soát thế trận và độ lì lợm từ cuối sân của anh là vũ khí nguy hiểm nhất khi đối đầu với các siêu sao.

Trận đấu được chờ đợi giữa Zverev (bên trái) gặp Garin (bên phải)

Dù Garin đang dẫn trước 2-1 về đối đầu, nhưng Zverev hiện tại đã ở một đẳng cấp khác. Tay vợt người Đức vừa có màn trình diễn ấn tượng khi tiến sâu tại Indian Wells và Miami. Với lợi thế về chiều cao, những cú giao bóng sấm sét và khả năng kết thúc điểm nhanh, Zverev được kỳ vọng sẽ phá vỡ hệ thống phòng ngự của Garin. Chìa khóa cho hạt giống số 1 là việc duy trì sự ổn định ở các game cầm giao bóng để hạn chế tối đa cơ hội phản công của đối thủ.

Daniil Medvedev và nhiệm vụ giải mã Matteo Berrettini

Daniil Medvedev sẽ bắt đầu hành trình tại Monaco bằng cuộc đối đầu với Matteo Berrettini vào lúc 16h00. Mặc dù đất nện chưa bao giờ là mặt sân ưa thích nhất, nhưng Medvedev đang có sự tự tin lớn sau khi giành hai danh hiệu tại Brisbane và Dubai hồi đầu năm. Bản lĩnh của một tay vợt từng giữ ngôi số một thế giới giúp anh luôn biết cách điều tiết lối chơi phù hợp với từng điều kiện sân bãi.

Medvedev (bên phải) chưa thua trước tay vợt Ý (bên trái)

Phía bên kia lưới, Berrettini vẫn dựa nhiều vào cú giao bóng búa bổ và thuận tay uy lực. Tuy nhiên, trên mặt sân đất nện chậm tại Monte Carlo, những vũ khí này thường bị giảm đi đáng kể sức mạnh. Thống kê đang nghiêng hẳn về phía Medvedev với 3 trận toàn thắng trước đó. Khả năng điều bóng thông minh và ép đối thủ vào các loạt bóng bền dài hơi sẽ là chiến thuật giúp tay vợt Nga chiếm ưu thế.

Sức trẻ Joao Fonseca và kinh nghiệm của Arthur Rinderknech

Một cặp đấu khác cũng rất đáng chú ý là màn so tài giữa tài năng trẻ Joao Fonseca và Arthur Rinderknech. Fonseca vừa có chiến thắng đầu tay đầy thuyết phục tại giải đấu năm nay nhờ sự linh hoạt và nhịp độ ổn định. Trong khi đó, Rinderknech lại dựa trên sức mạnh giao bóng với tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên tới 79% ở vòng trước.

Fonseca (bên phải) rất hay nhưng Rinderknech (bên trái) sẵn sàng tạo ra bất ngờ

Sự khác biệt trong trận đấu này nằm ở khả năng chịu đựng áp lực. Fonseca cho thấy sự tự tin trong việc điều tiết nhịp độ trận đấu, điều này có thể khiến một Rinderknech thiên về sức mạnh dễ mắc sai số nếu không thể giải quyết trận đấu sớm bằng các cú giao bóng.

Lịch thi đấu chi tiết Monte Carlo ngày 08/04/2026

Dưới đây là danh sách các trận đấu tâm điểm trong ngày thi đấu hôm nay:

Thời gian Trận đấu Kênh trực tiếp 16:00 Daniil Medvedev - Matteo Berrettini On Sports News 16:00 Jiri Lehecka - Alejandro Tabilo On Sports News 16:00 Andrey Rublev - Zizou Bergs On Sports News 17:30 Joao Fonseca - Arthur Rinderknech On Sports News 17:30 Cristian Garin - Alexander Zverev On Sports News 17:30 Francisco Cerundolo - Tomas Machac On Sports News 19:00 Felix Auger-Aliassime - Marin Cilic On Sports News 19:00 Corentin Moutet - Casper Ruud On Sports News 20:30 Lorenzo Musetti - Valentin Vacherot On Sports News 20:30 Fabian Marozsan - Hubert Hurkacz On Sports News

Các chuyên gia dự báo Zverev và Medvedev sẽ là những cái tên đi tiếp sau 2 set đấu nếu duy trì được đúng phong độ hiện tại. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để cả hai tiến sâu vào các vòng đấu cuối cùng của Monte Carlo Masters năm nay.