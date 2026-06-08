Zverev vô địch Roland Garros 2026: 5 cột mốc lịch sử và lời khen từ Nadal Alexander Zverev vừa đánh bại Flavio Cobolli sau 5 set nghẹt thở để đăng quang Roland Garros 2026, chính thức hoàn tất bộ sưu tập Big Title danh giá của làng tennis.

Trận chung kết Roland Garros 2026 đã khép lại với kịch bản kịch tính khi Alexander "Sascha" Zverev vượt qua Flavio Cobolli trong một cuộc marathon thể lực kéo dài 5 set. Chiến thắng này không chỉ giúp tay vợt người Đức giải lời nguyền Grand Slam mà còn đưa anh vào ngôi đền huyền thoại với những thống kê vô tiền khoáng hậu.

Zverev lập vô số cột mốc đáng nhớ

5 cột mốc vĩ đại gọi tên Alexander Zverev

Chiến thắng tại Paris đã biến Zverev thành chủ nhân của những kỷ lục độc nhất vô nhị trong Kỷ nguyên Mở (Open Era). Những con số thống kê cho thấy sự kiên trì bền bỉ của tay vợt người Đức sau nhiều năm chờ đợi:

125 trận thắng vinh quang: Zverev cán mốc 125 trận thắng tại các giải Grand Slam trước khi chạm tay vào danh hiệu đầu tiên, con số cao nhất lịch sử quần vợt nam.

Zverev cán mốc 125 trận thắng tại các giải Grand Slam trước khi chạm tay vào danh hiệu đầu tiên, con số cao nhất lịch sử quần vợt nam. 41 lần cày ải kiên trì: Anh lên ngôi vô địch trong lần thứ 41 tham dự vòng đấu chính Grand Slam. Chỉ huyền thoại Goran Ivanisevic (48 lần) là mất nhiều thời gian hơn Zverev để có danh hiệu lớn đầu đời.

Anh lên ngôi vô địch trong lần thứ 41 tham dự vòng đấu chính Grand Slam. Chỉ huyền thoại Goran Ivanisevic (48 lần) là mất nhiều thời gian hơn Zverev để có danh hiệu lớn đầu đời. 25 danh hiệu tích lũy: Với 25 chức vô địch ATP làm hành trang, Sascha xếp thứ ba lịch sử về số cúp tích trữ trước khi đăng quang Grand Slam, chỉ đứng sau Ivan Lendl (41 cúp) và Thomas Muster (29 cúp).

Với 25 chức vô địch ATP làm hành trang, Sascha xếp thứ ba lịch sử về số cúp tích trữ trước khi đăng quang Grand Slam, chỉ đứng sau Ivan Lendl (41 cúp) và Thomas Muster (29 cúp). Bộ sưu tập "Big Title" trọn vẹn: Zverev trở thành tay vợt nam thứ tư trong lịch sử thâu tóm trọn bộ danh hiệu ở cả 4 cấp độ cao nhất: Grand Slam, Masters 1000, ATP Finals và Huy chương vàng Olympic, đứng chung hàng ngũ với Andre Agassi, Andy Murray và Novak Djokovic.

Zverev trở thành tay vợt nam thứ tư trong lịch sử thâu tóm trọn bộ danh hiệu ở cả 4 cấp độ cao nhất: Grand Slam, Masters 1000, ATP Finals và Huy chương vàng Olympic, đứng chung hàng ngũ với Andre Agassi, Andy Murray và Novak Djokovic. Hành trình đặc biệt: Kể từ năm 1988, Zverev là tay vợt thứ hai vô địch Grand Slam mà không phải đối đầu với bất kỳ đối thủ nào thuộc top 10 ATP, tái hiện kỳ tích của Thomas Johansson tại Australian Open 2002.

Phản ứng từ Nadal, Alcaraz và giới quần vợt

Ngay sau khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp Musketeers, Sascha đã nhận được làn sóng chúc mừng từ những đối thủ lớn nhất. Sự tôn trọng từ phòng thay đồ là minh chứng cho vị thế mới của tân vương Roland Garros.

Zverev nhận nhiều lời chúc từ các ngôi sao

Rafael Nadal, người từng chứng kiến chấn thương kinh hoàng của Zverev tại Paris năm 2022, đã gửi thông điệp đầy cảm xúc: "Hoàn toàn xứng đáng sau tất cả nỗ lực và sự kiên trì. Cậu đã theo đuổi danh hiệu này từ rất lâu rồi". Trong khi đó, Carlos Alcaraz và Daniil Medvedev cũng dành những lời tán dương cho người đàn anh về bản lĩnh trong set đấu quyết định.

Biểu tượng truyền cảm hứng mới

Chiến thắng của Zverev còn mang ý nghĩa lớn lao hơn một danh hiệu thể thao. Huyền thoại Billie Jean King nhấn mạnh trên mạng xã hội X rằng Zverev là người đàn ông mắc bệnh tiểu đường Type 1 đầu tiên trong lịch sử vô địch một giải Grand Slam đơn, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng bệnh nhân toàn cầu.

Tại quê nhà Đức, huyền thoại Boris Becker khẳng định chức vô địch này đã chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 30 năm của quần vợt nam nước này. Ngôi sao bóng đá Thomas Müller cũng không giấu nổi sự phấn khích trước bản lĩnh ở set 5 của người đồng hương, khẳng định cả nước Đức đang tự hào về chiến tích lịch sử của Sascha.