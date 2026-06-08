Zverev vô địch Roland Garros 2026: Từ chấn thương kinh hoàng đến kỷ lục 125 trận thắng Đánh bại Flavio Cobolli sau 5 set nghẹt thở, Alexander Zverev giành Grand Slam đầu tiên, lập kỷ lục 125 trận thắng và gia nhập ngôi đền của những huyền thoại tennis.

Paris, ngày 7/6/2026, sân trung tâm Philippe-Chatrier chứng kiến một trong những khoảnh khắc xúc động nhất lịch sử quần vợt hiện đại. Alexander Zverev quỳ rạp xuống mặt sân đất nện, hai tay ôm mặt trong những giọt nước mắt vỡ òa. Sau 5 set đấu kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, tay vợt người Đức đã đánh bại hiện tượng Flavio Cobolli để chính thức đăng quang ngôi vương đơn nam Roland Garros 2026.

Đây không chỉ là một danh hiệu Grand Slam đơn thuần, mà là sự cứu rỗi cho hành trình vượt qua nghịch cảnh suốt nhiều năm của Zverev. Chiến thắng này chấm dứt quãng thời gian dài bị hoài nghi về bản lĩnh trong các trận cầu đinh và sự ám ảnh từ những chấn thương nghiêm trọng.

Zverev nằm ra sân ăn mừng khi giành danh hiệu quan trọng bậc nhất sự nghiệp

Hành trình từ bóng ma chấn thương đến đỉnh cao Paris

Phát biểu tại lễ trao cúp, Zverev nghẹn ngào nhắc lại ký ức kinh hoàng: "Bốn năm trước, tôi nằm gục ở góc sân kia với 7 dây chằng bị đứt và 2 xương bị gãy. Tôi từng thua một trận chung kết tại đây, nhưng cuối cùng hôm nay đã là một cái kết có hậu".

Dù con số "7 dây chằng đứt, 2 xương gãy" có phần mang tính biểu tượng và phóng đại so với hồ sơ y tế thực tế năm 2022 (đứt 3 dây chằng bên cổ chân phải), nhưng nó phản ánh nỗi đau thể xác và tinh thần tột cùng mà anh đã phải chịu đựng. Vượt qua cú lật cổ chân trước Rafael Nadal năm 2022 và thất bại trước Carlos Alcaraz năm 2024, Zverev đã chứng minh được sức mạnh ý chí phi thường của mình.

Kỷ lục về sự kiên trì trong Kỷ nguyên Mở

Chiến thắng trước Cobolli đánh dấu trận thắng thứ 125 của Alexander Zverev tại các đấu trường Grand Slam. Theo dữ liệu từ Opta Ace, Zverev đã chính thức lập kỷ lục trong Kỷ nguyên Mở (Open Era) về tay vợt nam có nhiều trận thắng Grand Slam nhất trước khi giành được danh hiệu vô địch đầu tiên.

Kỷ lục cũ thuộc về huyền thoại Goran Ivanisevic với 105 trận thắng. Con số 125 trận thắng là minh chứng cho sự kiên trì bền bỉ, vượt qua mọi định kiến về việc tâm lý yếu trong các trận đấu 5 set để cuối cùng chạm tay vào vinh quang tối thượng.

Zverev đã phải nếm trải quá nhiều nỗi đau mới có được hạnh phúc ở Roland Garros

Bản lĩnh chiến thuật và đòn tâm lý quyết định

Trận chung kết năm 2026 cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về chiến thuật của tay vợt người Đức. Theo phân tích của giới chuyên môn, một chi tiết tinh quái là Zverev dù thắng tung đồng xu nhưng đã chủ động chọn đỡ bóng trước. Đây là quyết định nhằm dồn áp lực tâm lý sang Flavio Cobolli – người lần đầu chơi chung kết Grand Slam – khiến đối thủ ngợp và mắc lỗi liên tục trong set 1.

Ở set 5 quyết định, khi thể lực cạn kiệt, Zverev đã chơi thứ tennis dũng cảm với những cú thuận tay (forehand) uy lực ép sát góc sân thay vì chọn giải pháp an toàn. Bản lĩnh này đã giúp anh khuất phục được sự trỗi dậy mạnh mẽ của tài năng trẻ người Italy.

Bước vào ngôi đền của những vĩ nhân

Với chức vô địch Roland Garros 2026 cùng tấm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020, Alexander Zverev chính thức gia nhập nhóm những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử sở hữu cả Grand Slam đơn và HCV Olympic đơn nam. Thành tích này đưa anh sánh ngang với những tên tuổi như Andre Agassi, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray.

Danh hiệu Grand Slam đầu tiên mở ra tham vọng cho tay vợt Đức thâu tóm Career Golden Slam

Đáng chú ý, đây là thành tích mà ngay cả Roger Federer cũng chưa thể đạt được trong sự nghiệp đơn nam. Hiện tại, Zverev chỉ còn thiếu danh hiệu tại Australian Open, Wimbledon và US Open để hoàn tất bộ sưu tập "Career Golden Slam" vĩ đại. Sau khi trút bỏ được áp lực tâm lý tại Paris, ngôi sao người Đức hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa tham vọng thâu tóm thêm các danh hiệu lớn trong tương lai.